"Это только начало!" Кисилевский рассказал о реконструкции аэропорта в Днепре

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал внесение в проект госбюджета на 2020 год 1 млрд. грн. на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепр.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский. Реконструкция аэропорта - это только начало для преодоления проблемы "острова", в который, по его словам, превратили Днепр.

"Решением проблемы аэропорта Днепр усиленно занимается неформальная группа депутатов, представляющих в парламенте Днепропетровскую область. Реконструкция государственной взлетно-посадочной полосы откроет путь для частных инвестиций в модернизацию здания аэропорта. Но это только первый шаг для преодоления проблемы "острова", в который превратили Днепр" - отметил Кисилевский.

На реконструкцию аэропорта в Днепре выделили 1 миллиард гривен

Он напомнил, что кроме аэропорта, в реконструкции нуждаются также дороги в Днепре.

"Важно защитить финансирование достройки автомобильных дорог, которые соединят Днепр с "большой землей". В первую очередь – это направление Днепр-Решетиловка. Отдельно планируем рассмотреть проблему, связанную с пассажирским железнодорожным сообщением – жд-билеты из Днепра и в Днепр не должны быть самым большим дефицитом в стране", – сказал Кисилевский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Дмитрий Кисилевский раскритиковал Кабмин за то, что в проекте госбюджета на 2020 год не предусмотрено финансирование взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепр.

Кроме того, 1 октября Дмитрий Кисилевский обратился к бюджетному комитету ВР с инициативой предусмотреть финансирование достройки дороги Н-31Днепр-Царичанка-Кобыляки-Решетиловка, второй очереди объездной дороги города Днепр (южный обход), а также дороги М-04 Знаменка-Луганск-Изварино в Днепропетровской области.

Как писал OBOZREVATEL:

30 мая 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал реконструкцию аэропорта в Днепре вместо строительства нового в Соленом.

Мэр Днепра Борис Филатов на своем аккаунте в Facebook сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе проблем горожан, связанных с отсутствием нормального воздушного сообщения в Днепре и занимается их решением.

По мнению экспертов Airport Consulting Vienna, проект реконструкции Международного аэропорта "Днепр" может быть реализован за 2 года.

Член постоянной комиссии Днепровского городского совета строительства и архитектуры Александр Сирота заявил, что изменений по строительству аэропорта пока нет

Депутаты из Днепра выступили против того, что Кабинет министров Украины не выделил в бюджете на 2020 год средств на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

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