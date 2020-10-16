Кандидата в мэры Днепра Загида Краснова вызвали на дебаты

Кандидат на должность городского головы Днепра Евгений Богиня вызвал своего конкурента Загида Краснова на публичные дебаты.

Об этом сообщает Телеграм-канал Реальный Днепр.

"Жду вас Загид, хватит прятаться за спины своих спонсоров", – сказал Богиня.

Известно, что Евгений Богиня работал водителем, занимался бурением скважин, был предпринимателем.

Как пишет Днепровская панорама, в городе с нетерпением ждут, не побоится ли Краснов выйти на прямой разговор с простым горожанином, который знает все об обычной жизни и сможет задать своему оппоненту-миллионеру острые вопросы. Либо же – испугается и увильнет от дебатов.