"Подкрутили" счетчики на 1,5 миллиона: в Днепре разоблачили преступников

На Днепропетровщине разоблачили преступников, которые предоставляли услуги по уменьшению показаний счетчиков.

Шесть человек, используя интернет-сайты, принимали заказы на широкий спектр услуг для избежания оплаты за коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Фирма" предлагала установку магнитов в газовые счетчики, приборы для остановки электрических счетчиков, их умышленное повреждение для установки новых, а также замену или установку пломб.

Преступники предлагали "прикрутить" показания счетчиков коллаж

Полицией установлено более 30 фактов выполнения заказов. По предварительным данным, размер убытков компаний, которые предоставляют коммунальные услуги, составляет более 1,5 млн грн.

Преступники предоставляли услуги по уменьшению показаний счетчиков Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

Решается вопрос объявления фигурантам о подозрении.

Злоумышленники ставили незаконные пломбы Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

Группа людей ставила магниты на счетчики Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

Они изготавливали приборы для остановки счетчиков Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

Коммунальные предприятия получили огромный убыток Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

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