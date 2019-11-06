Модернизация систем теплоснабжения – это реальная экономия

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик решил рассказать об еще одной “традиции” в нашей стране – как каждую осень правительство начинает в ручном режиме спасать отдельные города, не готовые к отопительному сезону.

“Это следствие многих других традиций. Главным образом – не сделать ничего на уровне местного самоуправления, чтобы за промежуток между отопительными сезонами модернизировать существующие системы теплоснабжения.

Так было всегда. Все всегда уверены, что тепло все равно дадут. Продавят Нафтогаз, сделают решение суда, напишут письмо Премьеру или Президенту, устроят истерику, выйдут на демонстрацию, в очередной раз пообещают заплатить долги и исправно платить текущие платежи и прочие ежегодные действия. Которые приводят к одному. Года идут. Ничего не меняется” – написал он в Facebook.

Модернизация систем теплоснабжения koma.life

Он напомнил, как команда губернатора Днепропетровской области в 2016 году за счет инвесторов перевели три города – Марганец, Покров и Никополь – на альтернативные котельные. И указал на их плюсы: “На альтернативных котельных, кстати, включение/выключение отопления и регулирование его мощности происходит в прямом смысле этого слова "по звонку" и за полчаса.”

К сожалению советника, их примеру никто не последовал. Поэтому он просит управляющих городскими хозяйствами, которые не могут “решится на кардинальные перемены и непопулярные решения”, хотя бы задуматься об экономии.

Источник: koma.life

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