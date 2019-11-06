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6 ноября • обновлено в 13:28
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Модернизация систем теплоснабжения – это реальная экономия

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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик решил рассказать об еще одной “традиции” в нашей стране – как каждую осень правительство начинает в ручном режиме спасать отдельные города, не готовые к отопительному сезону.

“Это следствие многих других традиций. Главным образом – не сделать ничего на уровне местного самоуправления, чтобы за промежуток между отопительными сезонами модернизировать существующие системы теплоснабжения.

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Так было всегда. Все всегда уверены, что тепло все равно дадут. Продавят Нафтогаз, сделают решение суда, напишут письмо Премьеру или Президенту, устроят истерику, выйдут на демонстрацию, в очередной раз пообещают заплатить долги и исправно платить текущие платежи и прочие ежегодные действия. Которые приводят к одному. Года идут. Ничего не меняется” – написал он в Facebook.

Модернизация систем теплоснабжения

Модернизация систем теплоснабжения

koma.life

Он напомнил, как команда губернатора Днепропетровской области в 2016 году за счет инвесторов перевели три города – Марганец, Покров и Никополь – на альтернативные котельные. И указал на их плюсы: “На альтернативных котельных, кстати, включение/выключение отопления и регулирование его мощности происходит в прямом смысле этого слова "по звонку" и за полчаса.”

К сожалению советника, их примеру никто не последовал. Поэтому он просит управляющих городскими хозяйствами, которые не могут “решится на кардинальные перемены и непопулярные решения”, хотя бы задуматься об экономии.

Источник: koma.life

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Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
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