"Где Коломойский?" Криклий раскрыл планы по аэропорту в Днепре

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал масштабную реконструкцию аэропорта Днепр. Он заверил, что в него будут максимально привлекать новых авиаперевозчиков, а не отстаивать интересы олигарха Игоря Коломойского.

В интервью LIGA.net чиновник отметил, что в первоочередных планах – создание качественной взлетной полосы, а также строительство нового терминала. Кроме того, Криклий подчеркнул, что на последнюю цель средства готов предоставить инвестор. Он не исключил, что это – бизнесмен Александр Ярославский, у которого весьма серьезные намерения в отношении аэропорта Днепр.

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

Отвечая на вопрос о том, как строительство нового терминала и взлетно-посадочной полосы в Днепре повлияет на допуск новых авиакомпаний в аэропорт, Криклий исключил лоббирование интересов Коломойского.

"Смотрите, взлетная полоса является государственной. Терминал будет принадлежать другому человеку. Где в этой формуле Коломойский? Мы будем максимально способствовать привлечению авиакомпаний – это часть государственной политики. В Днепре будет, как в Запорожье. Недавно летал туда из Киева. Внутренний рейс, цена в обе стороны – 950 грн – прекрасно", – сказал министр.

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