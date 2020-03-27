Мэр Днепра Борис Филатов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, другим представителям власти и своим коллегам, призвав объединить усилия в борьбе против пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что сейчас не время для споров из-за разных политических или мировоззренческих взглядов.

В своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале, Филатов выразил убеждение, что лидеры местного самоуправления по всей стране должны сплотиться и вместе противодействовать не только эпидемии коронавируса, но и другим вызовам, чтобы спасти страну и стать залогом успеха ее будущего. Ниже OBOZREVATEL приводит полный текст обращения мэра Днепра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Борис Филатов Скриншот видео

Друзья мои! Я сегодня обращаюсь не только к вам, уважаемые земляки, но и ко всем своим коллегам: мэрам, лидерам территориальных громад, политикам, которым небезразлична судьба их городов и государства в целом.

Наша новая реальность такова, что все, что раньше заставляло нас спорить до хрипоты, ушло на второй план. Русскоязычные и україномовні, сторонники НАТО и те, кто смотрит на Восток, прихожане Киевского и Московского патриархата, сторонники и противники Майдана, мусульмане и евреи, азербайджанцы и армяне, бедные и богатые – перед лицом смертельной болезни равны теперь все.

В хаосе эпидемии статус, должность, деньги и влияние превратились в пустой звук. Злая ирония в том, что сейчас все те, кто долгие десятилетия тянул из нашей прекрасной страны ресурсы, строил в ущерб Украине свои бизнес и карьеру, после закрытия границ оказались заперты в стенах Украины.

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