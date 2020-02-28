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28 февраля • обновлено в 17:33
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/ Днепр

Филатов примет участие в "Свободе слова" Савика Шустера

2.6т
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Мэр Днепра Борис Филатов, 28 февраля, станет участником прямого эфира программы Савика Шустера "Свобода слова".

Об этом говорится в анонсе программы, сказано на странице в Facebook Шустер LIVE. Эфир состоится на телеканале "Украина". Начало – в 21:00.

На этот раз темами программы станут смертельный коронавирус из Китая COVID-19 и децентрализация власти – "Парализует ли коронавирус мировую и украинскую экономики?", "Чего ждать от децентрализации страны?".

Филатов примет участие в "Свободе слова" Савика Шустера

В дискуссии также примут участие: врач-педиатр Евгений Комаровский, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, мэр Киева Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовой, народный депутат ("Слуга народа"), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, президент компании ООО "Укр-Китай Коммуникейшн" Вячеслав Лысенко.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Борис Филатов
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