Филатов: обнаружение могилы Александра Поля – историческое событие для Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов назвал обнаружение могилы Александра Поля историческим для города событием. Прах Поля скорее всего перезахоронят на том же месте, а в Севастопольском парке должен появиться пантеон почетных граждан.

Об этом он сказал 12 сентября во время презентации результатов археологических раскопок. По словам Филатова, все найденные во время раскопок артефакты будут переданы в будущий Музей города.

"Мы не подгоняли это событие под День города, впрочем заявить о таком стоило именно сегодня. Никто не верил, что нам удастся. Впрочем, нам удалось. Это – действительно историческое событие для нашего города. Я поклялся Александру Николаевичу, что найду его. И я выполнил эту клятву. Думаю, следующий день города мы будем отмечать именно здесь, а не у формального памятника Полю", – заявил Филатов.

Исторически считалось, что остатки Лазаревской церкви находятся под мемориалом воинов, погибших во время Крымской войны. Впрочем, в свое время Днепровский исследователь Артем Костюк получил муниципальный грант программы "Культурная столица" и приобрел за эти средства аэроснимок Люфтваффе 1944 года. Сопоставление этой фотографии с актуальными картографическими материалами и вычисления координат указали на точное место нахождения фундамента Лазаревской церкви.

Археологическая экспедиция НАН Украины работала в Днепре четыре месяца. Они вышли на фундамент церкви и нашли около 15 захоронений – церковнослужителей и гражданских. Еще до проведения комплекса экспертиз, на то, что одно из них принадлежит именно Александру Полю, указывала специфическая форма черепа. Также, по историческим данным, одна его нога была короче другой. Поэтому, найденные в могиле останки обувь, подтверждали, что их владелец постоянно опирался на носок.

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