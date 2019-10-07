Жить или выживать: как в Днепре сэкономить на коммуналке

С приближением отопительного сезона суммы в квитанциях за коммунальные услуги стремительно растут. Украинцы придумывают разные способы, как сэкономить на коммуналке и не остаться в долгах.

В Днепре с 22 сентября подорожала вода, с октября начнут расти тарифы на газ, а цены за электроэнергию понижать не собираются. OBOZREVATEL расскажет, как днепрянам сэкономить на оплате за коммунальные услуги, но при этом остаться в тепле и уюте.

Коммунальные услуги Цензор.НЕТ

Светодиодные лампочки

Чаще всего мы пользуемся электричеством, так как от него зависит любая работа. На сегодняшний день тарифы на электроэнергию остаются прежними, и понижать их не планируют:

0,9 грн/кВт до 100 кВт;

1,68 грн/кВт более 100 кВт.

Чтобы сэкономить в этом плане, днепряне меняют обычные лампочки на энергосберегающие или светодиодные.

Днепрянка Зоя полностью перешла на светодиодные лампы и рассказала, что это значительно экономит затраты:

"Одна светодиодная лампочка стоит от 20 до 50 гривен. С их помощью я стала платить за свет на 300 гривен меньше, а это для меня немалые деньги. Кроме этого, обычные лампы быстро сгорают, а светодиодных лампочек надолго хватает. Некоторые могут прослужить долгие годы в зависимости от производителя и того, как часто использовать свет", – отметила девушка.

Светодиодные лампочки Лайфхакер

Счетчик "День ночь"

Многие днепряне устанавливают двухзонные или многозонные счетчики. Это способствует сэкономить на электроэнергии в два раза. Тарифы зависят от времени суток, когда Вы использовали электроэнергию. Эту информацию фиксирует зонный счетчик благодаря встроенным часам.

Двухзонный счетчик ("День ночь") в дневное время (с 7:00 до 23:00) работает по обычному тарифу - 0,9 грн/кВт, а ночью (с 23:00 до 7:00) за электроэнергию нужно платить только 50% стоимости – 0,45 грн/кВТ.

Многозонные счетчики работают в три периода:

Пиковая зона (с 8:00 до 11:00; с 20:00 до 22:00) – тариф выше обычного на 50% (1,35 грн/кВТ).

Полупиковая зона (с 7:00 до 8:00; с 11:00 до 20:00; с 22:00 до 23:00) – обычный тариф (0,9 грн/кВт).

Ночное время (с 23:00 до 7:00) – оплата только 40% стоимости (0,36 грн/кВТ).

Многозонный счетчик

Днепрянка Ксения установила двухзонный счетчик, и теперь платит за электричество вполовину меньше:

"Это как льготный тариф. Теперь я стираю вещи только в ночное время с 23:00 до 7:00, так как стиральная машина забирает очень много электроэнергии. Такой счетчик очень удобный, экономия в 50% на коммунальных услугах никогда не помешает", – рассказала Ксения.

Счетчик "День ночь" Квант

Чтобы заменить обычный счетчик на многозонный Вам следует:

Для начала узнайте, есть ли данная возможность в Вашем доме.

Купите сам счетчик, его цена зависит от производителя (1500-2000 гривен).

Выберите тариф, который хотите установить – двухзонный или многозонный.

Позовите мастера для установки счетчика. Это Вам обойдется около 500 гривен.

Автономное и индивидуальное отопление

Автономное отопление – это собственная котельная в Вашем доме или жилом комплексе. Она реагирует на погодные изменения, может регулировать тепловое потребление и включать отопление при первой необходимости.

Индивидуальное отопление – это котел, который устанавливают прямо в Вашей квартире. Его можно настроить, как захочется. Также нет необходимости ждать начала отопительного сезона и его можно включить в любое время года.

Днепрянка Татьяна уже несколько лет пользуется исключительно индивидуальным отоплением и при этом меньше платит за коммунальные услуги:

"Если до отопительного сезона еще далеко, а в квартире холодно, то индивидуальное отопление можно включить в любой момент. Это гораздо удобнее, к тому же меньше затрат. Кроме этого, у нас стоит термостат, который регулирует температуру воздуха в квартире. Большой плюс индивидуального отопления – это то, что всегда есть горячая вода и можно выставить любую температуру тепла. В месяц за коммунальные услуги я плачу около 1500 гривен. Когда не было индивидуального отопления – платила намного больше", – рассказала Татьяна.

Отопление Коммерческий курьер

Отметим, что согласно приказу №169 Минрегионстроя, который вступил в силу в сентябре 2019 года, теперь не каждый сможет установить индивидуальное отопление.

Так, владельцы квартир и нежилых помещений многоэтажки имеют право отключиться и установить систему индивидуального теплоснабжения только в том случае, если не менее 50% квартир и нежилых помещений этого дома уже отключены от этих систем.

Конечно, для установки автономного или индивидуального отопления Вам придется сильно потратиться. Но позже Вы хорошо сэкономите на оплате коммунальных услуг.

Как днепряне выживают и экономят на коммунальных услугах

"Я на ночь включаю воду на самый маленький напор и набираю полную ванну, так как счетчик при таком напоре не крутит. Этой воды мне хватает на целый день, чтобы постирать руками некоторые вещи, убраться в доме и помыть посуду (ее я мою в тазике, так экономнее). При этом я плачу за водоснабжение копейки", – Анна.

"Мы с 5-летней дочкой живем вдвоем, и приходится выживать, как можно. Пока отопительный сезон не начался, по квартире мы ходим одетые, так как очень холодно. Даже спим в одежде под двумя одеялами. Обогреватель я не включаю, потому что потом приходится слишком много платить за электроэнергию. Свет стараюсь везде выключать и не оставлять. Также мы не пользуемся электроприборами (электрочайник, блендер, миксер и т.п.)", – Ольга.

"Чтобы согреться в холодный период, на ночь я включаю конвектор на 370-400 Вт. При этом он быстро нагревает комнату и мало накручивает на счетчике. Очень удобно и экономно", – Игорь.

"Чтобы меньше платить за газоснабжение, я использую четкое количество воды. Например, для чашки чая мне не нужно много воды, которая будет греться на газу 15 минут. Для этого я набираю в чайник воды для одной чашки, и буквально за 5 минут она нагревается. Благодаря такому способу я использую меньше газа", – Владимир.

"Я не использую большой напор воды. Если мне нужно помыть посуду или покупаться, то я включаю минимальный напор, и так счетчик крутит меньше", – Зоя.

Как узнал OBOZREVATEL, некоторые днепряне идут на незаконные способы, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Для этого они устанавливают на счетчики магнит, который останавливает работу.

Такие магниты продают в открытом доступе, но мало кто знает, что этим способом можно получить штраф в крупном размере. В случае выявления фактов воровства электроэнергии, в том числе и использования магнитов, абоненту грозит отключение и штраф от 5 до 20 тысяч гривен.

Магнит на счетчик msk.bars-magnity.com

Не нужно идти на незаконные махинации, чтобы сэкономить на коммунальных услугах. Для начала установите счетчики, замените обычные лампы на энергосберегающие или светодиодные, и тогда затраты станут меньше и Ваш бюджет сохранится.

София Ковнир

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