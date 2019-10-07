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7 октября • обновлено в 17:51
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Жить или выживать: как в Днепре сэкономить на коммуналке

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С приближением отопительного сезона суммы в квитанциях за коммунальные услуги стремительно растут. Украинцы придумывают разные способы, как сэкономить на коммуналке и не остаться в долгах.

В Днепре с 22 сентября подорожала вода, с октября начнут расти тарифы на газ, а цены за электроэнергию понижать не собираются. OBOZREVATEL расскажет, как днепрянам сэкономить на оплате за коммунальные услуги, но при этом остаться в тепле и уюте.

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Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

Цензор.НЕТ

Светодиодные лампочки

Чаще всего мы пользуемся электричеством, так как от него зависит любая работа. На сегодняшний день тарифы на электроэнергию остаются прежними, и понижать их не планируют:

  • 0,9 грн/кВт до 100 кВт;

  • 1,68 грн/кВт более 100 кВт.

Чтобы сэкономить в этом плане, днепряне меняют обычные лампочки на энергосберегающие или светодиодные.

Днепрянка Зоя полностью перешла на светодиодные лампы и рассказала, что это значительно экономит затраты:

"Одна светодиодная лампочка стоит от 20 до 50 гривен. С их помощью я стала платить за свет на 300 гривен меньше, а это для меня немалые деньги. Кроме этого, обычные лампы быстро сгорают, а светодиодных лампочек надолго хватает. Некоторые могут прослужить долгие годы в зависимости от производителя и того, как часто использовать свет", – отметила девушка.

Светодиодные лампочки

Светодиодные лампочки

Лайфхакер

Счетчик "День ночь"

Многие днепряне устанавливают двухзонные или многозонные счетчики. Это способствует сэкономить на электроэнергии в два раза. Тарифы зависят от времени суток, когда Вы использовали электроэнергию. Эту информацию фиксирует зонный счетчик благодаря встроенным часам.

Двухзонный счетчик ("День ночь") в дневное время (с 7:00 до 23:00) работает по обычному тарифу - 0,9 грн/кВт, а ночью (с 23:00 до 7:00) за электроэнергию нужно платить только 50% стоимости – 0,45 грн/кВТ.

Многозонные счетчики работают в три периода:

  • Пиковая зона (с 8:00 до 11:00; с 20:00 до 22:00) – тариф выше обычного на 50% (1,35 грн/кВТ).

  • Полупиковая зона (с 7:00 до 8:00; с 11:00 до 20:00; с 22:00 до 23:00) – обычный тариф (0,9 грн/кВт).

  • Ночное время (с 23:00 до 7:00) – оплата только 40% стоимости (0,36 грн/кВТ).

Многозонный счетчик

Многозонный счетчик

Днепрянка Ксения установила двухзонный счетчик, и теперь платит за электричество вполовину меньше:

"Это как льготный тариф. Теперь я стираю вещи только в ночное время с 23:00 до 7:00, так как стиральная машина забирает очень много электроэнергии. Такой счетчик очень удобный, экономия в 50% на коммунальных услугах никогда не помешает", – рассказала Ксения.

Счетчик "День ночь"

Счетчик "День ночь"

Квант

Чтобы заменить обычный счетчик на многозонный Вам следует:

  • Для начала узнайте, есть ли данная возможность в Вашем доме.

  • Купите сам счетчик, его цена зависит от производителя (1500-2000 гривен).

  • Выберите тариф, который хотите установить – двухзонный или многозонный.

  • Позовите мастера для установки счетчика. Это Вам обойдется около 500 гривен.

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Автономное и индивидуальное отопление

Автономное отопление – это собственная котельная в Вашем доме или жилом комплексе. Она реагирует на погодные изменения, может регулировать тепловое потребление и включать отопление при первой необходимости.

Индивидуальное отопление – это котел, который устанавливают прямо в Вашей квартире. Его можно настроить, как захочется. Также нет необходимости ждать начала отопительного сезона и его можно включить в любое время года.

Днепрянка Татьяна уже несколько лет пользуется исключительно индивидуальным отоплением и при этом меньше платит за коммунальные услуги:

"Если до отопительного сезона еще далеко, а в квартире холодно, то индивидуальное отопление можно включить в любой момент. Это гораздо удобнее, к тому же меньше затрат. Кроме этого, у нас стоит термостат, который регулирует температуру воздуха в квартире. Большой плюс индивидуального отопления – это то, что всегда есть горячая вода и можно выставить любую температуру тепла. В месяц за коммунальные услуги я плачу около 1500 гривен. Когда не было индивидуального отопления – платила намного больше", – рассказала Татьяна.

Отопление

Отопление

Коммерческий курьер

Отметим, что согласно приказу №169 Минрегионстроя, который вступил в силу в сентябре 2019 года, теперь не каждый сможет установить индивидуальное отопление.

Так, владельцы квартир и нежилых помещений многоэтажки имеют право отключиться и установить систему индивидуального теплоснабжения только в том случае, если не менее 50% квартир и нежилых помещений этого дома уже отключены от этих систем.

Конечно, для установки автономного или индивидуального отопления Вам придется сильно потратиться. Но позже Вы хорошо сэкономите на оплате коммунальных услуг.

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Как днепряне выживают и экономят на коммунальных услугах

"Я на ночь включаю воду на самый маленький напор и набираю полную ванну, так как счетчик при таком напоре не крутит. Этой воды мне хватает на целый день, чтобы постирать руками некоторые вещи, убраться в доме и помыть посуду (ее я мою в тазике, так экономнее). При этом я плачу за водоснабжение копейки", – Анна.

"Мы с 5-летней дочкой живем вдвоем, и приходится выживать, как можно. Пока отопительный сезон не начался, по квартире мы ходим одетые, так как очень холодно. Даже спим в одежде под двумя одеялами. Обогреватель я не включаю, потому что потом приходится слишком много платить за электроэнергию. Свет стараюсь везде выключать и не оставлять. Также мы не пользуемся электроприборами (электрочайник, блендер, миксер и т.п.)", – Ольга.

"Чтобы согреться в холодный период, на ночь я включаю конвектор на 370-400 Вт. При этом он быстро нагревает комнату и мало накручивает на счетчике. Очень удобно и экономно", – Игорь.

"Чтобы меньше платить за газоснабжение, я использую четкое количество воды. Например, для чашки чая мне не нужно много воды, которая будет греться на газу 15 минут. Для этого я набираю в чайник воды для одной чашки, и буквально за 5 минут она нагревается. Благодаря такому способу я использую меньше газа", – Владимир.

"Я не использую большой напор воды. Если мне нужно помыть посуду или покупаться, то я включаю минимальный напор, и так счетчик крутит меньше", – Зоя.

Как узнал OBOZREVATEL, некоторые днепряне идут на незаконные способы, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Для этого они устанавливают на счетчики магнит, который останавливает работу.

Такие магниты продают в открытом доступе, но мало кто знает, что этим способом можно получить штраф в крупном размере. В случае выявления фактов воровства электроэнергии, в том числе и использования магнитов, абоненту грозит отключение и штраф от 5 до 20 тысяч гривен.

Магнит на счетчик

Магнит на счетчик

msk.bars-magnity.com

Не нужно идти на незаконные махинации, чтобы сэкономить на коммунальных услугах. Для начала установите счетчики, замените обычные лампы на энергосберегающие или светодиодные, и тогда затраты станут меньше и Ваш бюджет сохранится.

София Ковнир

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги
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