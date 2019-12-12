Водительские права в Днепре: стоимость и процедура оформления

Для получения водительских прав в Днепре необходимо пройти несколько сложных этапов и заплатить немалые деньги.

OBOZREVATEL расскажет о стоимости водительского удостоверения в Днепре и как его получить.

sc-diabeton.ru Водительские права в Днепре

Категории водительских удостоверений

А1 – мопеды и мотороллеры с 16 лет.

А – мотоциклы с 16 лет.

В1 – квадро и трициклы с 18 лет.

В – автомобили до 3,5 тонн с 18 лет.

С1 – грузовые автомобили с 18 лет.

С – грузовые автомобили от 7,5 тонн с 18 лет.

D1 – автобусы до 16 мест с 21 года.

D – автобусы от 16 мест с 21 года.

Т – трамваи и троллейбусы с 21 года.

Процедура получения водительских прав в Днепре

Для начала необходимо пройти обучение в автошколе. Подобных школ в Днепре много, средняя стоимость обучения составляет 2000-4000 гривень. Отметим, что в некоторых автошколах часто действуют скидки как для взрослых, так и для студентов.

Автошкола

Автошкола

После этого следует пройти медицинский осмотр, сдать теоретическую и практическую часть экзаменов в автошколе, и получить долгожданные водительские права.

Согласно законодательству Украины, с 2020 года будет разрешена индивидуальная подготовка к экзаменам для получения водительского удостоверения. То есть теперь посещать теоретические занятия – не обязательно.

Чтобы записаться в автошколу, нужно собрать целый пакет документов:

Соответствующее заявление с указанием места жительства и выбранной категории.

Паспорт и ИНН.

Четыре фотографии 3,5х4,5.

Справка о медицинском осмотре.

После этого Вы оплачиваете прохождение курсов в автошколе и в конце обучения получаете свидетельство.

Отметим, согласно законодательству Украины, с 2020 года выдача подобных свидетельств об окончании автошколы будет прекращена. Теперь учебное заведение должно внести электронные данные об успешном прохождении курсов в Единый государственный онлайн-реестр МВД.

Автошкола не имеет право выдать водительское удостоверение, если Вы не прошли медицинский осмотр.

Для этого следует сделать общее обследование – анализ крови и мочи, анализ крови на сахар, ЭКГ, обследование остроты и полей зрения, вестибулярного аппарата, определение группы крови и резус фактора.

После этого нужно сдать экзамены на получение водительских прав – теоретическую и практическую часть.

Теория состоит из 20 вопросов за 20 минут, а на практике нужно продемонстрировать свои навыки вождения. Вы обязаны максимально уложиться в определенное время и не допустить ошибки в тестировании. Отметим, если Вы сделали более двух ошибок – экзамен провален. Количество попыток пересдать неограниченно и поэтому есть возможность снова пройти тестирование через пять дней. А для сдачи практической части дается три попытки.

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После удачной сдачи всех экзаменов водительское удостоверение выдается спустя пять рабочих дней.

Срок действия водительских прав

Согласно законодательству, после успешного окончания автошколы начинающим водителям выдают временное удостоверение с ограниченным правом управления транспортным средством. Срок действия водительских прав – два года. После этого происходит их замена.

Для выдачи постоянных водительских прав (без сдачи повторных экзаменов) необходимо в течение двух лет со дня получения удостоверения не совершать более двух административных нарушений.

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Во сколько обойдутся водительские права в Днепре

Днепрянка Виктория три месяца назад получила водительское удостоверение. Девушка отметила, что за такое удовольствие придется немало потратить:

"За обучение в автошколе я заплатила 3500 гривень. Но это только теоретическая часть. За вождение необходимо еще доплатить – 200 гривень за час. А отъездить нужно 18 часов. То есть за практическую часть я оплатила еще 3600 гривень. Кстати, если Вы не отъездили эти часы, то у Вас не допустят к экзамену.

Кроме этого, надо заплатить за пластик удостоверения – 500 гривень. Экзамены можно сдать самому, но в автошколе предлагают закрыть все с первого раза за 2500 гривень. А если отказываешься, то сдать экзамены можно и с 20 раза. Везде коррупция. Общая сумма за водительские права – 10 тысяч гривень", – рассказала Виктория.

Девушка добавила, что даже тем, кто пытается сдать самостоятельно, не всегда удается пройти этот этап и приходится платить.

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Штраф за утерю водительского удостоверения

Штрафных санкций за утерю водительских прав нет, но за их восстановление придется доплатить 200-300 гривень. Отметим, если Вы будете ездить без водительского удостоверения, то за такое нарушение грозит штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – 510 гривень.

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