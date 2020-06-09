Украинская журналистка перед гибелью в Таиланде попала на видео: полиция раскрыла подробности

Полиция заявила, что она страдала биполярным расстройством

Появились данные, что перед исчезновением женщина поссорилась со своим бойфрендом

Она сдала в прокат велосипед и отправилась пешком

Камера видеонаблюдения зафиксировала Фролову в день ее исчезновения

Камеры видеонаблюдения на острове Самуи (Таиланд) зафиксировали журналистку из Днепра Ольгу Фролову в день ее исчезновения.

Запись уже находится у полиции, сообщает Khaosod (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Украинская журналистка Ольга Фролова перед гибелью в Таиланде попала на видео

По словам следователей, на кадрах видно, как 25 мая около 13:00 Фролова шла по сельской дороге в районе Марет. В полиции уточнили, что до того, как отправиться пешком, она вернула велосипед в прокат.

Женщина была в той же одежде, в которой ее обнаружили мертвой.

Украинская журналистка Ольга Фролова перед гибелью в Таиланде попала на видео khaosodenglish.com

Сейчас проводится вскрытие тела Фроловой, результаты появятся в течение двух недель.

Также правоохранители допросили 47-летнего британца Филипа Армстронга, с которым она встречалась, пишет The Sun. Мужчина подтвердил, что у него были отношения с девушкой, но он не знает, что произошло с ней после исчезновения.

Допрос британца, с которым встречалась Фролова dailymail.co.uk

По данным Daily Mail, в день исчезновения между Фроловой и Армстронгом произошла ссора.

В свою очередь полиция уточнила, что женщина страдала биполярным расстройством и была склонна к вспышкам гнева.

Также появилось видео, с места, где было обнаружено тело украинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Фролова пропала на острове Самуи (Таиланд) 25 мая, оставив супругу прощальное сообщение. Через две недели ее нашли мертвой.

Женщина проживала в Таиланде вместе с мужем и сыном последние шесть лет, однако около года назад она уехала к иностранцу и заявила, что переезжает жить к нему.

Полиция считает, что Фролову убили, проводится расследование.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!