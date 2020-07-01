Украина отмечает День архитектуры: ТОП неимоверных зданий в Днепре

1 июля Днепр отмечает День архитектуры Украины – национальный профессиональный праздник украинских архитекторов.

В праздничный день OBOZREVATEL расскажет о самых значимых архитектурных решениях Днепра.

День архитектуры Украины был введен в 1995 году указом президента Леонида Кучмы "в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры".

Его ежегодно отмечают 1 июля, поскольку именно 1 июля в то время отмечался Всемирный день архитектуры. Однако уже в 1996 году Международный союз архитекторов принял решение перенести Всемирный день архитектуры на первый понедельник октября.

О том, какие архитектурные сооружения в Днепре ярко подчеркивают характер города – рассказал архитектор и дизайнер из Днепра Артур Лысоконь.

"В Днепре есть интересные сооружения, которые отличаются яркими архитектурными решениями. Это касается как старинных построек, так и современных новостроев".

Днепровский государственный цирк

История Днепровского цирка берет свое начало с 1885 года, когда на Качельной площади (ныне территория Театра оперы и балета) возвели стационарное здание цирка. Этот цирк пользовался большой популярностью, однако за годы постройка обветшала и его перенесли на Озерную площадь (улица Шмидта). В феврале 1911 года новое здание цирка распахнуло свои двери для зрителей.

В период немецко-фашистской оккупации (1941-1943) цирк был эвакуирован. Когда война закончилась, цирк, как и многие здания в городе, восстановили. Но здание было неудобным и постоянно требовало ремонта. Поэтому 13 сентября 1959 года в этом помещении состоялось последнее представление. Цирк снесли и на месте старого здания за рекордные полгода возвели новое – на две тысячи зрительских мест, с балконом и летним фойе.

23 июня 1960 прошло открытие нового цирка. Но он имел один огромный минус – помещение было предназначено лишь для летних представлений, ведь зимой оно не отапливалось. Городу нужен был новый цирк, и в 1980 году цирк переместился на набережную Ленина (Сичеславская набережная), в центр города.

Торжественное открытие нового здания, построенного по проекту Павла Ниринберга, состоялось 24 декабря 1980 года представлением "Карнавал идет по свету".

"Здание Днепровского цирка примечательно своими купольными сводами оригинального рисунка – такой купол дает возможность удобно крепить подвеску аппаратов артиста и создает отличную акустику. Также это единственный в Украине цирк с дополнительным, репетиционно-постановочным манежем".

В Днепровском цирке продуманы и организованы помещения для животных – конюшни, вольеры, разномерные клетки и многое другое. В цирке работает джаз-оркестр под управлением Сергея Пятова. Вместимость зала –1914 человек.

Днепровский государственный цирк wikipedia

У цирка длинная история wikipedia

Днепровский государственный цирк - достопримечательность города wikipedia

Кинолекторий в Летнем театре парка Тараса Шевченко

Парк Шевченко – один из двух главных садово-парковых комплексов Днепра, наряду с парком Глобы. Он насчитывает около 8 тысяч деревьев и более 2 тысяч кустарников, всего – 68 видов.

Летний театр находится на береговой части. Лекторий был сооружен в 1977 году по проекту архитектора Павла Ниринберга. По мнению самого архитектора, лекторий был его лучшей работой: особенность в прекрасной акустике и деревьях, растущих через крышу. Такая конструкция стала символом связи живого и искусственного миров. Для улучшения акустики архитектор сделал крышу с помощью необычной подвесной конструкции. Чтобы испытать, какова она будет в эксплуатации, полости металлических емкостей до краев наполнили водой, дав им максимальную нагрузку. Ниринберг во время проверки стоял внутри театра, показывая, что за работу он ручается собственной жизнью.

В летнем театре когда-то проходил Всесоюзный фестиваль советской песни, который транслировался на весь СССР. Мероприятие вел Александр Масляков, а известная исполнительница Тамара Гвердцители тогда призналась, что победить в конкурсе ей помогла прекрасная акустика летнего театра. На сегодняшний день театр продолжает принимать посетителей.

Кинолекторий в Летнем театре парка Тараса Шевченко Информатор

Лекторий был сооружен в 1977 году по проекту архитектора Павла Ниринберга Информатор

Особенность в прекрасной акустике и деревьях, растущих через крышу Информатор

Лекторий до сих пор принимает гостей Информатор

Летний театр находится на береговой части Информатор

Днепропетровская областная филармония имени Леонида Когана

Наша филармония – государственное учреждение культуры в Днепре. Она носит имя знаменитого скрипача, уроженца Екатеринослава Леонида Борисовича Когана. Здание филармонии является Памятником архитектуры национального значения.

Здание общественного собрания на улице Проточной (носившей также названия Клубной, затем Ленина) было построено в 1911-1913 годах по проекту харьковского архитектора Александра Марковича Гинзбурга. Его считают родоначальником нового направления в отечественной архитектуре XX века – проконструктивизма. После гражданской войны в здании расположился клуб железнодорожников Екатерининской железной дороги, в конце 50-х его передали областной государственной филармонии, а с начала 60-х до 90-х вновь вернули железнодорожникам. Там же располагался Театр юного зрителя.

Здание филармонии имеет два зала – большой и малый. В настоящий момент большой зал филармонии отреставрирован, в нем активно проходят концерты симфонического оркестра под руководством главного дирижера, лауреата Национального и международных конкурсов Натальи Пономарчук и дирижера Ивана Чередниченко. Раз в месяц в большом зале проходят концерты для детей в цикле "Детский симфонический абонемент".

Днепропетровская областная филармония имени Леонида Когана wikipedia

Здание было построено в 1911-1913 годах wikipedia

Днепропетровский дом органной и камерной музыки

Дом органной и камерной – концертный зал в Днепре, центр музыкальной культуры Днепропетровской области, один из действующих органных залов Украины. Расположен в здании Свято-Николаевского (Брянского) собора.

Собор был построен на средства Брянского металлургического завода. Автором проекта был Георгий Туровец, епархиальный архитектор Полтавской губернии. В 1987 году в соборе был установлен 12-тонный орган фирмы "В. Зауэр". В помещении зала выступали такие музыканты как Гарри Гродберг, Ольга Басистюк и другие.

По вопросу передачи помещения церкви прошло 21 судебное заседание. В 2006 году представители органной фирмы посетили город. По их заключению, перенос инструмента на другое место оценивается в 163 тысяч евро. В марте 2011 года здание органного зала перешло в собственность общины православной церкви, которая по условиям мирового соглашения, утвержденного Хозяйственным судом Днепропетровской области, обязуется обеспечивать беспрепятственное функционирование Дома органной и камерной музыки. По заверениям управляющего Днепропетровской епархией митрополита Иринея, орган останется нетронутым в верхней части храма до тех пор, пока в городе не будет построен органный дом музыки, куда его смогут перенести. С 14 марта 2013 года совершаются регулярные богослужения в подвальном помещении храма.

Днепропетровский дом органной и камерной музыки wikipedia

По вопросу передачи помещения церкви прошло 21 судебное заседание wikipedia

Заводская Николаевская церковь в рабочем поселке на западной окраине Екатеринослава была построена "ударными темпами" – всего за 28 месяцев. В историю она вошла как "Брянская" – по названию местности (Брянская колония). Пять маковок, трехъярусная колокольня с часами. Брянская Николаевская церковь по размерам и великолепию могла конкурировать с главными храмами Екатеринослава: Преображенским, Успенским и Троицким

Николаевская церковь, 1915 год wikipedia

Жилой комплекс "Славия"

Жилой комплекс "Славия" в Днепре расположен в исторической части города, вблизи к монументу "Вечная Слава". Это комплекс многофункционального назначения и одновременно одна из самых интересных новостроек города.

Это проект, который изменил архитектурный ландшафт района. Плавные линии фасада сразу привлекают внимание к дому, поскольку отличаются от привычных представлений о жилом комплексе. "Славия" состоит из трех секций. Первая была завершена в 2008-ом году и отмечена "Дипломом 2-й степени" Министра Регионального развития и строительства Украины в номинации "Жилищное строительство". Вторая секция появилась несколько лет спустя, а сейчас идёт строительство третьей, которая завершает комплекс.

Жилой комплекс "Славия" wikipedia

Проект изменил архитектурный ландшафт района wikipedia

Золотая Роза

Золотая Роза – синагога в Днепре. Она была построена в 1852 году, реконструирована в 2000 году. 20 сентября 2000 года была торжественно открыта отреставрированная хоральная синагога, которая получила название "Золотая Роза".

По данным "Екатеринославского юбилейного листка" 1887 года, на месте каменной синагоги стоял единственный деревянный молитвенный дом. Дом был построен примерно в 1800 году, он сгорел в 1833 году. Богослужения в доме происходило согласно немецкому ритуалу (ашкеназ), но была и маленькая школа, в которой молились по испанскому ритуалу (сефард). После пожара место оставалось пустым до 1837 года, члены общины выкупили участок земли за 10 тысяч рублей ассигнациями для строительства нового здания.

В 1837 году после разрешения новороссийского генерал-губернатора князя Воронцова началось строительство каменного сооружения. Инициатором и главным жертвователем был Л. Кранцфельд. Был заложен фундамент и часть первого этажа, строительство было остановлено в связи с недостаточным количеством денег. По данным местных исследователей, строительство было закончено в 1852 году, эта дата долгое время сохранялась на фасаде синагоги. В 1860-х годах был улучшен интерьер здания – расписан купол, добавлены чугунные лестницы для верхних женских помещений ("эзрат нашим").

Синагога была закрыта в 1929 году по требованию окружного совета Союза безбожников, как организация, которая ведет реакционную борьбу и распространяет предрассудки. 8 февраля 1929 года появилось решение Президиума окружного исполкома о закрытии Хоральной синагоги.

С 1987 до 1996 года иудейская община вела борьбу за возвращение Хоральной синагоги. 4 года длился капитальный ремонт и реконструкция. Автором проекта реконструкции стал Александр Теодорович Дольник. Во время реконструкции в 1999 году, сценическая коробка была перенесена на четыре этажа и совмещена с четырехэтажной пристройкой. 20 сентября 2000 года состоялось торжественное открытие Хоральной синагоги. Здание отреставрировано в виде, максимально приближенном к первоначальному, согласно фото начала XX века. Главный зал рассчитан на 450 человек. Фойе украшают работы Франка Майслера (Израиль).

Золотая Роза wikipedia

Здание отреставрировано в виде, максимально приближенном к первоначальному wikipedia

Синагога была закрыта в 1929 году по требованию окружного совета Союза безбожников wikipedia

Барселона

Дом в Баррикадном переулке создан по мотивам работ известного каталонского архитектора, большинство проектов которого находятся в Барселоне – Антонио Гауди. Удивительную архитектуру в стиле модерн можно найти и в самом сердце Днепра. Гауди в свое время вышел за пределы доминирующих исторических стилей и навсегда переселился в мир кривых поверхностей, чтобы сформировать собственный узнаваемый стиль.

Архитектором дома Днепре стал Михаил Хохлов. Его фирма также занималась проектированием таких объектов в городе, как офисный центр "Бостон", торговый центр "Мириада" и кинотеатр "Правда-Кино". Здание "Барселоны" проектировали с 2006 по 2008 годы, окончательно его достроили к 2012 году. Общая площадь дома – 750 квадратных метров, он состоит из 3-х этажей.

Дом создан по мотивам работ известного каталонского архитектора Информатор

Здание состоит из трех этажей Информатор

Площадь дома - 750 квадратных метров Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выгоднее купить жилье в Днепре. Многие жители Днепра мечтают о собственном жилье, но в условиях нынешних реалий накопить крупную сумму очень сложно.