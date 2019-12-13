Уборка квартир в Днепре: сколько это стоит

Иногда для полноценной уборки жилплощади нет времени, возможности или желания.

Многие жители Днепра пользуются услугами клининговых компаний, экономя свое время и силы. Особенно актуален вопрос в преддверии праздников.

О том, сколько это стоит и что предлагают фирмы по уборке – расскажет OBOZREVATEL.

Сколько стоят услуги по уборке в Днепре bigmir

В Днепре более 20 клининговых фирм, которые специализируются на уборке квартир, офисов и помещений. Этот вид услуг на нашем рынке появился недавно, но уже пользуется заслуженной популярностью. Цены за такой труд достаточно демократичные, а перечень услуг – обширный. Кроме того, все компании предоставляют систему скидок и бонусов.

Профессиональные услуги по клинингу сэкономят массу времени и сил. Периодически прибегая к профессиональной очистке помещений можно поддерживать идеальную, практически стерильную чистоту как дома, так и в офисе.

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Что предлагают клининговые компании в Днепре

Фирмы направляют специалистов, которые займутся разнообразными видами уборки:

– Генеральная уборка всего помещения;

– Ежедневная уборка;

– Поддерживающая уборка (та, которую вы делаете один раз в неделю);

– Уборка придомовых территорий;

– Услуга по уборке квартир, офисов и помещений после ремонтов и потопов;

– Химчистка мягкой мебели, ковров, штор и жалюзей;

– Уборка могил (от 600 грн);

– Уборка и химчистка салона автомобиля;

– Мойка окон, фасадов, витрин;

– Уборка и украшение подъездов перед свадьбой (от 900 грн).

Какие средства для уборки используются

Все без исключения клининговые службы предоставляют свои профессиональные средства для уборки. Но клиент может отказаться и попросить поводить уборку с теми моющими средствами, которые имеет дома в наличии. В таком случае стоимость услуги будет дешевле (на 100-150 грн).

Если уборку нужно провести в офисе или в помещении после ремонта\потопа – фирма выполняет работу только при использовании собственных средств для чистоты.

В арсенале у фирм много оборудования для любых поверхностей. Часто предлагают альтернативные средства для уборки –высокоэффективные, экологически чистые и качественные порошки и жидкости, которые не вредят здоровью. Особенно актуальны экологически чистые средства в тех квартирах, где проживают дети и аллергики.

Сколько это стоит

В среднем, поддерживающая уборка однокомнатной квартиры (до 40 кв.м) в Днепре обойдется в сумму от 450 гривень. Навести порядок в двухкомнатной квартире дороже - от 600 грн; в трехкомнатной – от 800 гривень. Стоимость генеральной уборки однокомнатной квартиры в Днепре стартует от суммы в 800 грн, двухкомнатной - от 1100 грн и трехкомнатной - от 1400 гривень. Чаще всего компании подсчитывают цену, отталкиваясь от квадратуры квартиры. Дополнительные условия, пожелания и требования владелец жилплощади и работник клининговой компании обсуждают на месте.

Так, цена уборки за 1 кв.м в доме – 22 гривны, в квартире – 20 грн, уборка офиса после ремонта – от 31 грн за кв.м.

Кроме того, в компаниях предоставляют дополнительные услуги, такие как глажка белья (130 грн), стирка (80 грн) , мытье посуды (130 грн) , доставка ключей (40 грн в один конец) , уборка лотка домашнего питомца (90 грн).

Также на сайтах фирм есть возможность подсчитать, во сколько обойдется уборка с дополнительными услугами. Кроме того, вы можете исключить ненужные вам услуги с помощью калькулятора и узнать точную цену за уборку.

Для примера возьмем однокомнатную квартиру в Днепре и добавим такие услуги, как уборка внутри микроволновки и мойка окон:

Скриншот uberem

Что входит в стоимость стандартной уборки

- Уборка кухни и ванной комнаты;

- Удаление пыли, грязи с полов, мебели и других поверхностей;

- Влажная уборка всего помещения;

- Очистка загрязнений радиаторов, кондиционеров, дверей, окон;

- Чистка и полировка стеклянных, зеркальных и деревянных поверхностей;

- Ликвидация локальных загрязнений.

Как заказать услуги клининговой компании

В преддверии Нового года желающих видеть свою квартиру чистой и блестящей в разы больше, чем в обычные дни. Именно поэтому многие уже успели забронировать дату в конце месяца.

Чтобы заказать услугу – достаточно перейти на сайт и оставить свои контактные данные в специальном окошке. Далее Вам перезвонят, уточнят все детали и пожелания, договорившись о подходящем времени. Держать связь с менеджером во время процесса вы можете с помощью разнообразных мессенджеров. В некоторых случаях (при крупных заказах либо дорогостоящей уборке) менеджер на протяжении всего процесса находится на месте и руководит процессом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре уже подготовили спецтехнику для зимней уборки.

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