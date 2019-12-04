ТОП ярких и необычных подарков в Днепре на Новый год

Новый год - время исполнения желаний и чудес. Уже сейчас жители Днепра готовятся к празднику и ищут ответ на главный вопрос - что подарить родным и близким в праздничную ночь?

OBOZREVATEL поможет определиться с идеей, как удивить дорогого человека в праздник.

Что подарить на Новый год: интересные идеи stilvkusa.com.ua

Учебный полет на самолете

Лучший подарок для любителей экстрима! Гость встретится с пилотом на территории аэродрома "Майское". Перед полетом инструктор расскажет о технике безопасности в небе и выдаст наушники с системой радиовещания, после чего предложит занять место на борту. Пилот на свое усмотрение может передать пассажиру управление. После приземления владелец подарка получит сертификат о совершении ознакомительного полета.

Сколько это стоит: 2000 гривень (полет длится 15 минут).

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Прыжок с парашютом

Новый год - новые эмоции! Сперва новичок пройдет обучение - оно займет около семи часов и закончится зачетами по теории и практике. Затем ученик получит необходимое снаряжение и поднимется в небо, где сможет совершить самостоятельный прыжок. Свободное падение продлится 2-3 секунды, а под куполом парашюта предстоит парить около 5 минут.

Сколько это стоит: 2700 гривень.

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Тур по замкам Волыни на двоих

Идеальный вариант для любителей путешествовать. Тур короткий, а это значит, что сюрприз не застанет врасплох, ведь уехать в мини-тур можно на выходные. Вы отправитесь на двухдневную экскурсию по главным достопримечательностям Волынской области. Сначала ждет прогулка по Острогу. После обеда участники отправятся в Клевань, где находится знаменитый памятник природы - Тоннель любви. Вечером группа прибудет в Луцк и заселится в отель. Утром гостей ждет завтрак в формате шведского стола и экскурсия к замку. Затем - переезд в Дубно и прогулка по древней крепости. Вечером группа вернется домой.

Сколько это стоит: 4600 грн за двоих (2 дня и 1 ночь).

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Дегустация вина и сыра для настоящего гурмана

Такой подарок точно приятно впечатлит. Счастливый обладатель подарка попробует разные сорта вина и сыра в ресторане. Сомелье расскажет о способах выращивания винограда, технологии производства сыра и поделится секретами гастрономических сочетаний. После этого посетителям подадут 5 сортов вина и 5 видов сыра. Они научатся правильно оценивать цвет, аромат и консистенцию напитка, а также поймут, как молочный продукт подчеркивает его вкус.

Сколько это стоит: 750 грн за двоих (90 минут дегустации).

bodo.ua

Носки-консервы

Перейдем от впечатлений к самым популярным в мире подаркам на новогодние праздники. С недавних пор носки-консервы набирают огромную популярность. Такие презенты можно подарить близким друзьям, коллегам или членам семьи.

Сколько это стоит: 150 гривень.

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Тапочки-кигуруми

Вопрос тепла и комфорта зимой как никогда актуален. Специально для любителей уюта сайты и магазины предлагают оригинальный новогодний презент - тапочки-кигуруми, подошва которых создана из специального нескользящего материала.

Сколько это стоит: 350 гривень.

mirpodarka.com.ua

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Уютный свитер с оленями или рождественским орнаментом

Один из самых популярных подарков на Новый год – теплый и яркий свитер с оленями. Продавцы предлагают как отдельные единицы, так и комплекты для пары или семьи.

Сколько это стоит: один свитер – 650 гривень, семейный комплект для 4 человек - от 2700 грн.

theman.ua

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theman.ua

Пьяные стаканы

Еще один новомодный тренд - пьяные стаканы для вечеринки. Необычная форма привлекает к себе внимание и точно обрадует на новый год ваших друзей или коллег.

Сколько это стоит: 550 гривень за 6 шт.

mirpodarka.com.ua

mirpodarka.com.ua

Led светильник "Космический корабль"

Светильники с героями популярных фильмов StarWars и StarTrek станут прекрасным подарком мужчине киноману на стол в офис, подростку геймеру, ребенку или любимому парню в дом на Новый год.

Сколько это стоит: 560 гривень.

mirpodarka.com.ua

mirpodarka.com.ua

Плед с рукавами "Merry Christmas"

Идеальный подарок для любителей душевных фильмов и уютных вечеров. Такой подарок будет оценен по достоинству и будет долго радовать своего обладателя.Материал - микрофибра.

mirpodarka.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько украинцы заплатят за живые и искусственные украшения на Новый год-2020.

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