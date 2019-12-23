ТОП популярных видов отдыха в Днепре: куда пойти и сколько стоит

Боулинг, катание на коньках и роликах, бассейн, прыжки с парашютом и многие другие развлечения можно легко найти в Днепре.

OBOZREVATEL выбрал самые популярные виды активного отдыха в Днепре и подробно расскажет, во сколько обойдутся такие развлечения.

Активный вид отдыха в Днепре

Катание на коньках

С приближением зимних праздников катание на коньках становится все более популярным видом отдыха. В Днепре существует множество катков за приемлемую цену, которые подарят море эмоций.

Так, 45 минут катания обойдется всего в 80-90 гривень за взрослый билет, а за детский – 70-80 гривень.

Каток

Отметим, что в праздничные и выходные дни стоимость такого развлечения увеличивается до 100-110 гривень.

Каток

Кроме этого, в преддверии зимних праздников в центре Днепра работает каток под открытым небом. До 12:00 вход свободный, но только при наличии своих коньков.

За аренду коньков следует доплатить 40 гривень. После 12:00 и до 18:00 стоимость такого развлечения составляет 65 гривень, после 18:00 — 90 гривень.

Каток в Днепре Днепр Час

Боулинг

Одним из развлекательных и активных видов отдыха является боулинг. В Днепре его стоимость зависит от выбора места и времени проведения.

Средняя стоимость отдыха в боулинге: в будние дни до 15:00 — 200 грн/час, до 18:00 — 250 грн/час, до 23:00 — 300 грн/час.

Отметим, что по пятницам и в выходные цены увеличиваются: до 15:00 — 250 грн/час, до 18:00 — 300 грн/час, до 23:00 — 350 грн/час.

Кроме этого, нужно оплатить прокат за обувь — 13-15 гривень.

Боулинг в Днепре Покупон

Катание на роликах

В Днепре площадок в закрытых помещениях для катания на роликах не так уж и много. Но этот вид отдыха настолько популярный, что посетителей на роллердромах всегда много.

Средняя стоимость отдыха на роллердроме в Днепре: для взрослых — 30-40 гривень, для детей — 20-25 гривень. Если Вам нужны ролики на прокат, то за это придется доплатить 20-30 гривень.

Роллердром в Днепре Дети в городе

Катание на лыжах

Если нет снега, а на лыжах все таки хочется прокатиться, то в Днепре легко можно это осуществить.

В одном из горнолыжных комплексов Днепра есть возможность посетить лыжный склон и прокатиться на лыжах и тюбинге.

Стоимость такого развлечения в будние дни — 20 гривень за один подъем, а в выходные и праздничные дни — 25 гривень. Также присутствует прокат горнолыжного оборудования, аренда шкафчиков и т. п.

Катание на лижах

Катание на тюбинге

Прыжок с парашютом

В Днепре за прыжок с парашютом придется заплатить немалые деньги, но это стоит тех эмоций и адреналина, которые Вы получите.

Средняя стоимость развлечения колеблется от 1500 до 2000 гривень. Если это Ваш первый прыжок, то с Вами обязательно рядом будет инструктор.

Прыжок с парашютом Vgorode.uа

Пейнтбол

Во время игры в пейнтбол Вы не только выплеснете все эмоции, но и получите хороший заряд энергии. Время игры составляет 1,5-2 часа.

В Днепре стоимость такого развлечения зависит от выбора пакета: "Эконом", "Стандарт" или "Максимум".

Так, с понедельника по четверг стоимость пейнтбола составляет 320, 420 и 620 гривень. А в пятницу, выходные и праздничные дни — 350, 450 и 650 гривень.

Пейнтбол

Подобная игра существует и для детей — кидбол. Стоимость такого развлечения в Днепре также зависит от выбора пакета.

Кидбол

Бассейн

Плавание - очень полезно для здоровья. Поэтому бассейн является одным из самых популярных мест отдыха.

Почти в каждом спортивном комплексе Днепра есть бассейн и цены на посещение разные. Средняя стоимость отдыха: одноразовое посещение — от 80 до 200 гривень, абонемент на месяц — 500-800 гривень (8 занятий), а цена на годовой абонемент колеблется от 6500 гривень.

Отметим, что для посещения бассейна необходимо иметь справку от терапевта и дерматолога, а также шапочку и тапочки.

Бассейн Sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, названы цены на елки в Днепре.

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