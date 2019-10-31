ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

Современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, набирает обороты с огромной скоростью и в Украине.

Как жители Днепра подготовились к Хэллоуину-2019 - покажет и расскажет OBOZREVATEL.

Фото днепрян на Halloween в Instagram @thepootphotographer

Ежегодно, 31 октября, накануне Дня всех святых, в Западной Европе и Америке отмечают Хэллоуин. В этот день люди по всему миру украшают дома разнообразным праздничным декором, выбирают необычные и устрашающие образы, используя специальный грим, готовят праздничные и специфические блюда, вырезают тыкву к Хэллоуину.

galit_beauty_clinic

studio_mua

julia_druk

mostcity_official

1 ноября отмечается День всех святых, который имеет глубокие языческие корни. 2000 лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самхэйн (Samhain). Это пограничное время считалось временем волшебным и мистическим, так как сиды (нейтрально, а часто враждебно настроенные к людям волшебные существа), проходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире.

rinataran_mua

babyspacedp

julia_druk

По преданию, в День всех святых души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи у живых. Также в это же самое время древние римляне отмечали два праздника: Фералии, посвященные памяти усопших, и дни Помоны, богини древесных плодов, что дало свой отпечаток по поводу праздника.

flamingo.dp

shpilkadnepr

vvladeeva

vvladeeva

Большинство символов праздника имеет долгую историю. Одним из самых знаменитых атрибутов является тыквенный светильник, или Светильник Джека, - он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. Истоки этого обычая уходят в глубь веков, когда жители британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая. Как и многие другие языческие традиции, этот символ был охристианизирован и, согласно популярному ирландскому поверью о Джеке (отсюда название), Светильник Джека представляет собой "душу, не принятую ни в рай, ни в ад".

galit_beauty_clinic

mua.ye

alena_zabora

vvladeeva

День всех святых в православии ассоциируется с нечистой силой, которая в этот день выходит пугать людей. Празднование дня всех святых в православной традиции отмечается через неделю после Троицы.

vvladeeva

vvladeeva

vvladeeva

alenanikolaeva5

Сами костюмы на Хэллоуин значительно эволюционировали. Изначально костюмы были образами уродливых исхудалых лиц людей. Это выглядело далеко не празднично и достаточно пугающе. Но уже к началу 2000 костюмы все более приобретали яркие образы и сам праздник превращался в шоу.

karina_minaevaa

svetakulibaba

svetakulibaba

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как привлечь деньги, здоровье и удачу на Хэллоуин-2019.

Яна Коваль

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram