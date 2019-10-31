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31 октября • обновлено в 12:15
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ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

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Современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, набирает обороты с огромной скоростью и в Украине.

Как жители Днепра подготовились к Хэллоуину-2019 - покажет и расскажет OBOZREVATEL.

Фото днепрян на Halloween в Instagram

Фото днепрян на Halloween в Instagram

@thepootphotographer

Ежегодно, 31 октября, накануне Дня всех святых, в Западной Европе и Америке отмечают Хэллоуин. В этот день люди по всему миру украшают дома разнообразным праздничным декором, выбирают необычные и устрашающие образы, используя специальный грим, готовят праздничные и специфические блюда, вырезают тыкву к Хэллоуину.

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

galit_beauty_clinic

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

studio_mua

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

julia_druk

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

mostcity_official

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1 ноября отмечается День всех святых, который имеет глубокие языческие корни. 2000 лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самхэйн (Samhain). Это пограничное время считалось временем волшебным и мистическим, так как сиды (нейтрально, а часто враждебно настроенные к людям волшебные существа), проходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире.

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

rinataran_mua

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

babyspacedp

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

julia_druk

По преданию, в День всех святых души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи у живых. Также в это же самое время древние римляне отмечали два праздника: Фералии, посвященные памяти усопших, и дни Помоны, богини древесных плодов, что дало свой отпечаток по поводу праздника.

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

flamingo.dp

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

shpilkadnepr

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

vvladeeva

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

vvladeeva

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Большинство символов праздника имеет долгую историю. Одним из самых знаменитых атрибутов является тыквенный светильник, или Светильник Джека, - он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. Истоки этого обычая уходят в глубь веков, когда жители британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая. Как и многие другие языческие традиции, этот символ был охристианизирован и, согласно популярному ирландскому поверью о Джеке (отсюда название), Светильник Джека представляет собой "душу, не принятую ни в рай, ни в ад".

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

galit_beauty_clinic

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

mua.ye

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

alena_zabora

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

vvladeeva

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День всех святых в православии ассоциируется с нечистой силой, которая в этот день выходит пугать людей. Празднование дня всех святых в православной традиции отмечается через неделю после Троицы.

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

vvladeeva

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

vvladeeva

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

vvladeeva

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

alenanikolaeva5

Сами костюмы на Хэллоуин значительно эволюционировали. Изначально костюмы были образами уродливых исхудалых лиц людей. Это выглядело далеко не празднично и достаточно пугающе. Но уже к началу 2000 костюмы все более приобретали яркие образы и сам праздник превращался в шоу.

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

karina_minaevaa

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

svetakulibaba

ТОП образов днепрян в Instagram на Хэллоуин

svetakulibaba

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как привлечь деньги, здоровье и удачу на Хэллоуин-2019.

Яна Коваль

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Место
Украина Днепр
Теги
праздник макияж Instagram День осеннего равноденствия традиции
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