ТОП необычных экскурсий онлайн для жителей Днепра

В период самоизоляции хочется вернуться к прежней и активной жизни – посещать интересные места и путешествовать. Но на время карантина – это невозможно, поэтому на помощь приходят онлайн-экскурсии.

OBOZREVATEL собрал ТОП экскурсий, которые жители Днепра могут посетить онлайн.

ТОП необычных экскурсий онлайн LiveInternet

Виртуальный музей от Google

Компания Google запустила специальное приложение и сайт Arts&Culture, с помощью которых можно удобным способом посещать самые интересные музеи мира, взаимодействовать с коллекциями экспонатов, а также искать увлекательные предложения по ключевым словам, цветам и времени создания.

Жители Днепра могут прогуляться с помощью VR-очков Google Cardboards по лучшим музеям и достопримечательностям, в том числе и исчезнувшим.

Google Arts & Culture работают с культурными учреждениями и художниками по всему миру. Их цель состоит в том, чтобы сохранять и распространять мировое искусство и культуру онлайн, чтобы это было доступно любому человеку и в любом месте.

Кроме этого, приложение имеет множество дополнительных функций. Например, с помощью Art Transfer жители Днепра могут применять характеристики известных картин к своим собственным изображениям.

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Онлайн-музей уличных граффити

Google Cultural Institute собрал более пяти тысяч снимков для создания хроники уличного искусства. Они вошли в Street Art Project вместе с видеороликами и панорамными изображениями.

Онлайн-галерея стрит-арта имеет изображения граффити и уличных инсталляций из Португалии, Австралии, Франции, США и других стран по всему миру.

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Отметим, что коллекция объектов уличного искусства собрана c использованием изображений, снятых для Street View, и фотографий, представленных музеями и другими культурными организациями по созданию интернет-ретроспективы граффити.

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Музеи Украины под открытым небом

Жители Днепра могут побывать в виртуальном туре украинских музеев под открытым небом. Так, Google Ukraine в партнерстве с Министерством культуры Украины, оцифровали семь музеев в разных регионах Украины и создали специальный сайт "Музеи Украины под открытым небом", где можно совершить виртуальное путешествие, узнать больше о народной архитектуре и быте, почувствовать всю самобытность украинской культуры.

3D-туры всех музеев также доступны в режиме Street View на Картах Google. Проект является частью кампании "Аутентичная Украина".

3D-туры музеями под открытым небом представляют историю жизни в разных регионах Украины, в частности, уникальные коллекции этнографических и архитектурных объектов из всех регионов Украины, датированных XV-XIX веками.

Список музеев в рамках проекта состоит из:

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово);

Музей народной архитектуры и быта во Львове "Шевченковский гай" (Львов);

Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (Переяслав-Хмельницкий);

Закарпатский музей народной архитектуры и быта (Ужгород);

Центр народоведения "Мамаева Слобода" (Киев);

Запорожская Сечь – Национальный заповедник "Хортица" (Запорожье);

Резиденция Богдана Хмельницкого (Чигирин).

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Чтобы начать виртуальное путешествие, нужно выбрать на карте один из семи музеев, и с помощью удобной навигации и голосового сопровождения на трех языках – украинском, русском и английском – Вы сможете узнать интересные факты из истории украинской культуры. Благодаря 360-градусным панорамам можно не только прогуляться по территории музеев и изучить окрестности, но и заглянуть внутрь домов и ознакомиться с музейными экспозициями.

Чтобы начать тур музеями под открытым небом, нужно зайти на сайт museums.authenticukraine или выбрать интересующее место на Google Картах в режиме Street View.

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Виртуальные туры по Украине

Также жители Днепра могут посетить виртуальные туры по Украине, побывать в разных областях, в том числе и Днепропетровской.

Сайт discover.net.ua создан для всех желающих путешествовать по Украине и проводить выходные дни в новых местах. Здесь собрали интересные фото и видеоматериалы, фотосферы и фототуры по достопримечательностям Украины, чтобы вдохновить в незабываемое путешествие по Украине.

Жители Днепра могут совершить виртуальное путешествие по самым интересным местам Украины, найти местного гида и узнать больше накануне своей поездки, не отходя от экрана компьютера.

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С помощью интерактивной карты Вы можете найти интересные места во всех регионах Украины или находящиеся рядом, а также узнать, как добраться туда с помощью Google-маршрутов. Рядом с туристическими локациями можно найти кафе, ресторан или отель, просмотреть их рейтинги и отзывы посетителей, забронировать столик или номер.

Кроме этого, отмечая интересные места, одним нажатием кнопки можно создать собственный маршрут. Также Вы можете менять порядок локаций, пока маршрут не станет идеальным. Добавляйте к нему описание, название, сохраняйте и делитесь с друзьями в социальных сетях или по электронной почте.

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Также авторы проекта собрали лучшие 3D-туры и 3D-панорамы по интересным туристическим местам всей Украины. На странице локации можно выбирать панорамы и туры с разных ракурсов.

Для жителей Днепра на сайте представлены гиды, предлагающие свои услуги по разным направлениям, которые могут быть интересны туристу. Гид-экскурсовод, гастро-гид, переводчик, водитель. Турист может оценить гида по рейтингу и отзывам, отправить заявку или задать вопрос через форму обратной связи.

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По самым интересным туристическим местам для Вас также записали аудио-гидов. Чтобы получить информацию о новом месте, достаточно просто запустить аудиофайл. Вы узнаете самое важное из динамиков своего смартфона, не отвлекаясь от просмотра локации.

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Отметим, что такую экскурсию можно посетить и в Днепре. Горожане могут посмотреть онлайн красивую Набережную, известный всем водопад, Спасо-Преображенский кафедральный собор, исторический музей и диораму "Битва за Днепр".

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Музеи Днепра онлайн

По Днепропетровскому художественному музею также можно пройтись онлайн, а в историческом музее для детей подготовили список интересных мастер-классов.

Так, во время карантина музеи Днепра продолжают работать дистанционно, чтобы помочь жителям области провести время с пользой.

Днепропетровский художественный музей начал новую рубрику "Музейщики о жемчужинах коллекции" в Facebook. А также предлагает онлайн-тур по музею.

Днепропетровский национальный исторический музей подготовил серию постов о выдающихся земляках, исторических событиях, интересных фактах и уникальных экспонатах.

Кроме этого, появился список мастер-классов, которые вместе с детьми можно повторить в домашних условиях, не прилагая много усилий. Музей предлагает отправлять свои работы в Telegram по телефону +380674474706. Их будут публиковать на странице музея в Instagram, а авторы работ, которые наберут наибольшее количество реакций, получат призы.

Также жители Днепра могут посетить виртуальные туры по историческому музею и музею АТО.

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Космические онлайн-уроки

В Днепровском планетарии в период карантина проводят космические уроки онлайн. Все желающие смогут узнавать много интересного о Вселенной, не выходя из дома.

Уроки будут проходить в прямых эфирах на страничке планетария в Facebook. Видео будут сохраняться, поэтому дети смогут посмотреть их в любое время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что из-за карантина в Днепре многие предприятия работают в ограниченном режиме или онлайн. Согласно регламенту, в таком формате обслуживают и сервисные центры Министерства внутренних дел в Днепропетровской области. Стало известно, какие услуги водители Днепра могут оформить в период карантина.

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