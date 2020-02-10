ТОП-10 экзотических животных в Днепре: во сколько обойдутся питомцы

Многие жители Днепра заводят домашних животных для развлечения, и чтобы было о ком заботиться. Одни покупают привычных собак или кошек, а другие предпочитают экзотические виды животных.

OBOZREVATEL собрал ТОП-10 необычных животных, которых можно купить в Днепре, и расскажет, сколько это стоит.

Экзотические животные в Днепре

Тараканы

Купить тараканов в Днепре можно легко и по разным ценам. Этих насекомых продают разных видов – туркменских, аргентинских, суринамских, мадагаскарских и т.д.

Отметим, что для содержания тараканов подойдет любая пластиковая емкость. Они неприхотливы в еде и не требуют усердного ухода. Также некоторые виды тараканов могут вылечить многие заболевания.

Стоимость одного насекомого варьируется от 50 копеек до 100 гривен. Цена зависит от вида таракана.

Тараканы

Тараканы

Тараканы

Тараканы

Тараканы

Сова

Сова – одно из самых экзотических животных, которое продают в Днепре.

Уход за птицами нужен тщательный и осторожный. Но продавцы отмечают, что в домашнем содержании совы очень просты. Для них нужна просторная клетка или вольер, а также хорошее питание в виде мяса цыплят или перепелок и корма из тараканов.

Стоимость совы – от 2 тысяч до 6 тысяч гривен. В эту сумму может входить корм, клетка, костюм и шлейка для выгула.

Сова

Сова

Муравьи

Некоторые жители Днепра разводят дома целые фермы с муравьями. Поэтому купить такое насекомое можно легко и за небольшие деньги.

Муравьи неприхотливы, миролюбивы и не требуют зимовки. Также они не привередливы в еде и содержании. Отметим, что таких насекомых необходимо содержать в специальных формикариях (муравьиных фермах).

Стоимость одного муравья составляет от 30 до 50 гривен. Но есть особые виды насекомых, например, Lasius flavus, цена которого составляет от 100 гривен и выше.

Муравьи

Муравьи

Муравьи

Пауки

В Днепре приобрести паука – не из дешевых удовольствий. Вид каждого особенный и поэтому цены очень отличаются.

Так, паук-птицеед стоит дороговато, но он неприхотлив в уходе. Кормить таких пауков нужно всего раз в неделю, а то и реже.

Самые дорогие пауки – это ядовитые. Стоимость таких от 1 тысячи до 2 тысяч гривен.

Пауки

Пауки

Пауки

Пауки

Енот

Для содержания енота необходимо большое пространство, так как они очень активны и любят играть. В его жилье должно быть не меньше двух нор, свободный доступ к воде, лоток, зона для игр, зона для приема пищи, ящик с игрушками.

За питанием этого животного нужно следить тщательно. Также с енотом следует проводить много времени и играть. Перед покупкой животного хорошо изучите его особенности и обустройте все для комфортного обитания енота.

Стоимость такого животного в Днепре через хозяина – от 500 гривен и выше. Если же Вы хотите приобрести енота через зоопарк, то придется заплатить больше – от 5 тысяч гривен и выше.

Енот

Лебеди

Любители экзотических птиц могут приобрести в Днепре лебедей. Но для них должен быть обустроен специальный водоем.

В Днепре таких птиц продают уже взрослых. Цена зависит от вида. Стоимость одного черного лебедя – 12500 гривен, а обычные белые лебеди обойдутся около 3500 гривен.

Лебеди

Лебеди

Ежи

Ежи одни из популярных животных, которых продают и покупают в Днепре.

Ежей обязательно нужно содержать в просторном большом вольере или клетке, так как эти маленькие животные могут грызть мебель и провода. Также у ежей должно быть свое укрытие и поилка с чистой водой.

Самый распространяемый вид ежей – африканский карликовый. В Днепре их стоимость составляет от 2 тысяч до 5 тысяч гривен.

Ежи

Ежи

Ежи

Улитки

В Днепре улитки – одни из самых дешевых существ. Некоторые продавцы могут отдать их бесплатно.

Улитки неприхотливы в еде и уходе. Кормить их нужно редко, в основном овощами и фруктами. Также некоторые виды таких моллюсков имеют лечебные свойства. Отметим, что чаще всего улиток используют в косметологических средствах для ухода за кожей.

Стоимость улиток варьируется от 1 до 25 гривен.

Улитки

Улитки

Бабочки

В Днепре бабочек чаще всего покупают кому-то на подарок или как дополнение к сюрпризу.

Такие насекомые бывают разных раскрасок. Вы можете купить бабочку, упакованную в специальный объемный конверт, и преподнести эту необычную "живую открытку" дорогому человеку. Также Вы можете купить бабочку в сочетании с букетом цветов.

Цена одной бабочки – 300-350 гривен.

Бабочки

Бабочки

Змеи

Змеи – экзотические животные, стоимость которых зависит от их вида.

Для рептилий необходимо обустроить специальный террариум с корягами, ветками или корнями. Температура такого жилья не должна быть меньше 25 градусов тепла, так как змеи – животные тропические и любят тепло.

Отметим, что змеи предпочитают живой корм, поэтому их кормление – не самая приятная процедура.

Стоимость змей зависит от их вида. Цена варьируется от 100 до 500 гривен.

Некоторые виды, например, королевская гондурасская, стоят намного дороже – около 5 тысяч гривен.

Змеи

Змеи

Как сообщал OBOZREVATEL, японские ученые исследовали способность кошек к распознаванию человеческой речи. Они пришли к выводу, что коты понимают свои имена, но они им безразличны.

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