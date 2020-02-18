Социальное такси в Днепре: как работает и для кого доступна услуга

В Днепре работают два микроавтобуса и два автобуса, которые предоставляют услуги по перевозке для людей с инвалидностью.

О том, как заказать социальное такси в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Как вызвать социальное такси в Днепре zhzh.info

Как сообщили в департаменте социальной политики городского совета Днепра, в центре социальной помощи функционирует Отдел по предоставлению транспортных услуг "Социальное такси".

Сервис работает как обычное такси, ведь главная цель услуги – перевоз людей с инвалидностью от места отправления до места назначения.

Кто может воспользоваться услугой

– лица с инвалидностью 1 и 2 группы с заболеванием опорно-двигательного аппарата;

– горожане, передвигающиеся на креслах колесных или те, которые имеют ограничения в передвижении;

– люди с нарушениями органов зрения, которые имеют 1 группу инвалидности и состоят на учете в Отделе.

В Днепре работает социальное такси Департамент социальной политики

Как встать на учет по предоставлению социального такси

Желающие пользоваться сервисом должны состоять на учете в Отделе по предоставлению транспортных услуг "Социальное такси". Для этого нужны такие документы:

– заявление о принятии на учет по предоставлению услуг;

– справка о группе инвалидности;

– копия паспорта и пенсионного удостоверения;

– копия ИНН.

Как заказать "социальное такси"

Заявку на услугу нужно делать не позднее чем за 10 дней до поездки по контактным телефонам: (098) 165 91 91 или (050) 411 91 91.

Звонки принимаются ежедневно, кроме выходных: с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00. Вызвать социальное такси можно не более трех раз в месяц.

Центр предоставляет заказчикам два микроавтобусов "Renault" и 2 автобуса БАЗ "Эталон". На 2020 год запланировано приобретение еще 2-х специализированных микроавтобусов для перевозки лиц вышеупомянутой категории.

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