Главная Новости
18 февраля • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Яна Коваль

Социальное такси в Днепре: как работает и для кого доступна услуга

716
Читать материал на украинском

В Днепре работают два микроавтобуса и два автобуса, которые предоставляют услуги по перевозке для людей с инвалидностью.

О том, как заказать социальное такси в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Как вызвать социальное такси в Днепре

Как вызвать социальное такси в Днепре

zhzh.info

Как сообщили в департаменте социальной политики городского совета Днепра, в центре социальной помощи функционирует Отдел по предоставлению транспортных услуг "Социальное такси".

Сервис работает как обычное такси, ведь главная цель услуги – перевоз людей с инвалидностью от места отправления до места назначения.

Новости
Лайфхаки от пенсионеров Днепра: как выжить на минималку

Кто может воспользоваться услугой

– лица с инвалидностью 1 и 2 группы с заболеванием опорно-двигательного аппарата;

– горожане, передвигающиеся на креслах колесных или те, которые имеют ограничения в передвижении;

– люди с нарушениями органов зрения, которые имеют 1 группу инвалидности и состоят на учете в Отделе.

В Днепре работает социальное такси

В Днепре работает социальное такси

Департамент социальной политики

Как встать на учет по предоставлению социального такси

Желающие пользоваться сервисом должны состоять на учете в Отделе по предоставлению транспортных услуг "Социальное такси". Для этого нужны такие документы:

– заявление о принятии на учет по предоставлению услуг;

– справка о группе инвалидности;

– копия паспорта и пенсионного удостоверения;

– копия ИНН.

Как заказать "социальное такси"

Заявку на услугу нужно делать не позднее чем за 10 дней до поездки по контактным телефонам: (098) 165 91 91 или (050) 411 91 91.

Звонки принимаются ежедневно, кроме выходных: с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00. Вызвать социальное такси можно не более трех раз в месяц.

Центр предоставляет заказчикам два микроавтобусов "Renault" и 2 автобуса БАЗ "Эталон". На 2020 год запланировано приобретение еще 2-х специализированных микроавтобусов для перевозки лиц вышеупомянутой категории.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в Днепре получить алименты от государства: инструкция.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
дороги транспорт новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги