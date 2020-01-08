Сколько в Днепре нужно потратить денег на рождение ребенка

Ожидание рождения ребенка – самое приятное время. Но к этому следует тщательно подготовиться и приобрести множество вещей как для малыша, так и для будущей мамочки.
OBOZREVATEL подробно расскажет, сколько в Днепре необходимо потратить денег на рождение ребенка.
Сколько нужно потратить денег на рождение ребенка
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Коляска
К выбору коляски следует подходить ответственно. Главное – удобство. Коляску можно купить новую или б/у. Конечно, цены в Днепре на новые коляски гораздо отличаются от подержанных.
Так, цена варьируется от 10 тысяч гривень и выше. Это зависит от фирмы коляски, а также ее комплектации.
Коляска
Коляска
Коляска
Также в Днепре можно купить б/у коляску, при этом цена будет значительно ниже – от 1000 до 5000 гривень. Состояние колясок изношенное, но пригодное для использования.
Коляска
Коляска
Кроватка
Кроватка для ребенка обязательно должна быть просторной и с прямой поверхностью. В Днепре обычная кроватка из дерева стоит от 800 до 3000 гривень.
Кроватка
Кроватка
Кроватка
Отметим, если Вы хотите соответствовать современным трендам и купить модную кроватку с украшениями, то такое удовольствие обойдется в 4500-5500 гривень.
Кроватка
Кроватка
Кроватка
Приобрести б/у кроватку в Днепре можно от 350 до 2000 гривень. При этом вместе с кроваткой в наличии могут отдать удобный детский матрас.
Кроватка
Кроватка
Кроватка
Пеленальный столик
Чаще всего пеленальные столики продают вместе с комодом для детских вещей или ванночкой. Это очень удобно для родителей, но на это придется раскошелиться. Новый пеленальный столик в Днепре обойдется в 1200-4000 гривень. Цена зависит от комплектации и фирмы.
Пеленальный столик
Пеленальный столик
Пеленальный столик
Конечно, можно сэкономить и купить б/у пеленальный столик. В Днепре это будет стоить от 500 до 1500 гривень. В эту сумму входит сам столик и ванночка или комод для вещей.
Пеленальный столик
Пеленальный столик
Ванночка
Приобрести новую детскую ванночку в Днепре не так уж и дорого. Цена варьируется около 300-500 гривень.
Ванночка
Ванночка
А вот б/у ванночка в Днепре обойдется всего в 70-100 гривень.
Ванночка
Ванночка
К этому всему необходимо также купить термометр для воды. Его можно приобрести в любом детском магазине или даже в аптеке всего за 30 гривень.
Средства гигиены
Средства гигиены для ребенка – одно из самых важных, что в первую очередь нужно приобрести.
Необходимо купить следующее:
Подгузники – средняя цена – 300 гривень;
Ватные палочки для чистки ушей – средняя цена – 25 гривень;
Влажные детские салфетки – средняя цена – 25 гривень;
Детское мыло – средняя цена – 30 гривень;
Присыпка/тальк – средняя цена – 20 гривень;
Специальные ножницы с закругленными кончиками – средняя цена – 40 гривень;
Детский стиральный порошок – средняя цена – 50 гривень;
Детский крем/масло после купания – средняя цена – 40 гривень.
Средства гигиены для ребенка
Shoptema.ru
Одежда
Пеленки – средняя цена – 40 гривень;
Распашонки – средняя цена – 30 гривень;
Кофточки – средняя цена – 50 гривень;
Ползунки – средняя цена – 70 гривень;
Чепчик – средняя цена – 20 гривень;
Царапки – средняя цена – 15 гривень;
Носочки – средняя цена – 20 гривень;
Боди – средняя цена – 150 гривень;
Комбинезон – средняя цена – 250 гривень.
Новорожденный
Kyly
Вещи для мамы
Будущая мама должна позаботиться не только о своем малыше, но и о себе. Для этого следует приобрести следующие необходимые вещи:
Молокоотсос – средняя цена – 500 гривень;
Бюстгальтер для кормления – средняя цена – 200 гривень;
Специальные прокладки для груди – средняя цена – 100 гривень;
Послеродовый бандаж – средняя цена – 350 гривень.
Вещи для мамы
Kolobok.ua
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