Регистрация выписки и прописки в Днепре: как оформить

В Днепре процедура выписки и прописки стала намного проще и быстрее. Но местным жителям все же придется собрать ряд документов и учесть несколько нюансов.
Как в Днепре прописать и выписать человека, и что для этого нужно сделать – расскажет OBOZREVATEL.
Регистрация выписки и прописки в Днепре
Дебет-Кредит
Регистрация детей до 14 лет
Прописать ребенка до 14 лет можно только по месту регистрации одного из родителей. Отметим, что согласие хозяина жилья не нужно.
В Днепре с 2020 года можно будет прописать ребенка младше 14 лет с помощью портала государственных услуг "Дия".
Дия
Приложение появилось совсем недавно и сейчас находится в стадии разработки. Здесь планируют оцифровать топ-50 государственных услуг, в том числе и регистрацию места жительства.
Дия
Дия
Дия
Документы для прописки ребенка
Соответствующее заявление на оформление прописки;
Оригинал и копия свидетельства о рождении;
Оригинал и копия паспорта родителя, к которому прописывается ребенок;
Чек об оплате административного сбора.
Отметим, что для прописки ребенка младше 14 лет необходимо присутствие родителей.
Что нужно для выписки и прописки в Днепре
Жителям Днепра необходимо собрать ряд документов для того, чтобы зарегистрировать место проживания:
Паспорт гражданина Украины;
Заявление о регистрации места жительства;
Чек об оплате административного сбора (около 40 гривен);
Военный билет;
Заявление о снятии с регистрации места жительства (в случае осуществления прописки одновременно с выпиской с предыдущего адреса);
Документы, подтверждающие право на проживание в квартире, доме.
Регистрация выписки и прописки
Вечерний Харьков
Где оформить прописку в Днепре
В Днепре оформить прописку или выписку можно в органах местного самоуправления и Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Центр предоставления административных услуг Днепровского городского совета: проспект Дмитрия Яворницкого, 75. Телефон: 099-203-09-25.
Центр предоставления административных услуг "Левобережный": проспект Слобожанский, 31Д. Телефон: 099-602-10-02.
ЦНАП в Днепре
056
Сколько нужно ждать
Жителям Днепра, которые только выписались с одного места проживания, в течение 30 календарных дней следует зарегистрироваться по новому адресу.
В случае просроченного срока регистрации свыше 30 дней взимается административный сбор по повышенной ставке – 120 гривен.
Прописка оформляется в день предоставления всех документов и по желанию заявителя может проводиться одновременно с выпиской с предыдущего места проживания.
Сроки оформления прописки в ЦПАУ Днепра не должны превышать 30 дней.
Онлайн-прописка в Днепре
Для жителей Днепра придумали упрощенный способ, чтобы прописаться или выписаться.
Для этого необходимо зайти на портал iGov, зарегистрироваться и после этого получить назначенное время визита.
Выберите пункт "Место жительства", затем "Регистрация места проживания". После авторизации оформите заявление и загрузите все необходимые документы.
Регистрация выписки и прописки в Днепре
Регистрация выписки и прописки в Днепре
Регистрация выписки и прописки в Днепре
Регистрация выписки и прописки в Днепре
Отметим, что если Вы хотите зарегистрировать место жительства ребенка младше 14 лет, то нужно выбрать другой пункт и также заполнить соответствующее заявление.
Регистрация выписки и прописки в Днепре
Регистрация выписки и прописки в Днепре
Регистрация выписки и прописки в Днепре
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские предприниматели смогут полноценно использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) вместо классических уже с 19 апреля. На данном этапе Государственная налоговая служба продолжает тестировать "пРРОсто" в режиме онлайн.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!