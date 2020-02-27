Регистрация выписки и прописки в Днепре: как оформить

В Днепре процедура выписки и прописки стала намного проще и быстрее. Но местным жителям все же придется собрать ряд документов и учесть несколько нюансов.

Как в Днепре прописать и выписать человека, и что для этого нужно сделать – расскажет OBOZREVATEL.

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Регистрация детей до 14 лет

Прописать ребенка до 14 лет можно только по месту регистрации одного из родителей. Отметим, что согласие хозяина жилья не нужно.

В Днепре с 2020 года можно будет прописать ребенка младше 14 лет с помощью портала государственных услуг "Дия".

Дия

Приложение появилось совсем недавно и сейчас находится в стадии разработки. Здесь планируют оцифровать топ-50 государственных услуг, в том числе и регистрацию места жительства.

Дия

Дия

Дия

Документы для прописки ребенка

Соответствующее заявление на оформление прописки;

Оригинал и копия свидетельства о рождении;

Оригинал и копия паспорта родителя, к которому прописывается ребенок;

Чек об оплате административного сбора.

Отметим, что для прописки ребенка младше 14 лет необходимо присутствие родителей.

Что нужно для выписки и прописки в Днепре

Жителям Днепра необходимо собрать ряд документов для того, чтобы зарегистрировать место проживания:

Паспорт гражданина Украины;

Заявление о регистрации места жительства;

Чек об оплате административного сбора (около 40 гривен);

Военный билет;

Заявление о снятии с регистрации места жительства (в случае осуществления прописки одновременно с выпиской с предыдущего адреса);

Документы, подтверждающие право на проживание в квартире, доме.

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Где оформить прописку в Днепре

В Днепре оформить прописку или выписку можно в органах местного самоуправления и Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Центр предоставления административных услуг Днепровского городского совета: проспект Дмитрия Яворницкого, 75. Телефон: 099-203-09-25.

Центр предоставления административных услуг "Левобережный": проспект Слобожанский, 31Д. Телефон: 099-602-10-02.

ЦНАП в Днепре 056

Сколько нужно ждать

Жителям Днепра, которые только выписались с одного места проживания, в течение 30 календарных дней следует зарегистрироваться по новому адресу.

В случае просроченного срока регистрации свыше 30 дней взимается административный сбор по повышенной ставке – 120 гривен.

Прописка оформляется в день предоставления всех документов и по желанию заявителя может проводиться одновременно с выпиской с предыдущего места проживания.

Сроки оформления прописки в ЦПАУ Днепра не должны превышать 30 дней.

Онлайн-прописка в Днепре

Для жителей Днепра придумали упрощенный способ, чтобы прописаться или выписаться.

Для этого необходимо зайти на портал iGov, зарегистрироваться и после этого получить назначенное время визита.

Выберите пункт "Место жительства", затем "Регистрация места проживания". После авторизации оформите заявление и загрузите все необходимые документы.

Регистрация выписки и прописки в Днепре

Регистрация выписки и прописки в Днепре

Регистрация выписки и прописки в Днепре

Регистрация выписки и прописки в Днепре

Отметим, что если Вы хотите зарегистрировать место жительства ребенка младше 14 лет, то нужно выбрать другой пункт и также заполнить соответствующее заявление.

Регистрация выписки и прописки в Днепре

Регистрация выписки и прописки в Днепре

Регистрация выписки и прописки в Днепре

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские предприниматели смогут полноценно использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) вместо классических уже с 19 апреля. На данном этапе Государственная налоговая служба продолжает тестировать "пРРОсто" в режиме онлайн.

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