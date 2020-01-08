Подросток из Днепра покоряет мир женской моды: что о нем известно

Подросток из Днепра Иннокентий Косенко дебютировал в Милане со своей дизайнерской коллекцией, покорив талантом одну из модных столиц Мира.

Как рассказала на своей странице в Facebook наставник и преподаватель юноши дизайнер Алина Смирнова, она гордится результатом, которого достиг Иннокентий.

Иннокентий Косенко из Днепра покорил Милан Facebook Алины Смирновой

С 20 по 21 сентября 2019 года в городе Милан уже в четвертый раз прошел селекционный показ, где более 40 талантливых дизайнеров со всего мира представили свои коллекции на международной арене Milan Fashion Week. В рамках Официальной недели моды в Милане уже во второй раз прошел European Fashion Union, где молодые дизайнеры дебютировали со своими шедеврами на подиуме.

12-летний житель Днепра Иннокентий Косенко покорил одну из модных мировых столиц, представив свою коллекцию под названием "Геометрия". Юный дизайнер отдает предпочтение четким линиям и формам, создавая лаконичные, но в то же время яркие образы. Его коллекция отличается контрастными цветами и нежными основами, подчеркивая женскую многогранность.

Facebook Алины Смирновой

Facebook Алины Смирновой

Иннокентий был единственным ребенком-дизайнером на миланском показе, но держался достаточно уверенно. Как признался 12-летний дизайнер из Днепра, он уже планирует работу над второй коллекцией, которая также, как и дебютная, будет предназначена для женщин.

Facebook Алины Смирновой

Facebook Алины Смирновой

"Комбинезон с одной штаниной, допустим. И я думаю, что, если выйдет девочка 11-12 лет, это будет очень прикольно", – говорит Иннокентий об одной из своих идей.

Facebook Алины Смирновой

С детства Иннокентий рос в творческой среде и наблюдал за тем, как рисует сестра-художница, что направило подростка в многогранный мир дизайна. Иннокентий Косенко отдает предпочтение созданию женских образов, а мужские костюмы находит скучными и неинтересными.

Facebook Алины Смирновой

Идея использования геометрических фигур пришла на уроке математики. Именно тогда будущий кутюрье разглядел в формах посыл к искусству.

Facebook Алины Смирновой

Родители поддерживают Иннокентия. Из-за таких увлечений сына, вспоминает отец мальчика Владимир, он поначалу нервничал. Изменить мнение убедила жена и мужчина нашел в Днепре дизайнерскую школу, где подросток обучается мастерству.

"Все это для того, чтобы это увлечение, которому он уделяет все свободное время, действительно привело его к своим целям и к какому-то внутреннему удовлетворению", – объясняет Владимир Косенко.

Сегодня Иннокентий обучается ремеслу у днепровского дизайнера Алины Смирновой. Среди десятков учеников Иннокентий – единственный парень. Дизайнер разглядела талант парня, как только увидела первые эскизы. Несмотря на это, с Иннокентием пришлось изрядно поработать, ведь азы профессии – это важная основа.

"Среди учеников Fashion Design Class самый юный выпускник – дизайнер одежды Иннокентий Косенко. Этот талантливый мальчик обучался на детском курсе "Fashion-Вундеркинд" с 9-ти лет. Творческие способности Кеша стал проявлять с первых дней занятий. Он точно знал, что хочет создавать одежду для взрослых женщин и девушек: настойчиво занимался с художником, научился работать с цветом и фактурой, овладел навыком рисования эскизов и проектирования коллекций", – рассказала дизайнер Алина Смирнова.

Facebook Алины Смирновой

Сам Иннокентий следит за всеми модными тенденциями и новостями мира моды, что только способствует развитию его таланта. Подросток планирует работать в Украине, сотрудничая с Европой. А впереди – создание второй коллекции и новые горизонты. Иннокентий мечтает об уровне Коко Шанель и Карла Лагерфельда, а также – о собственном модном доме.

Facebook Алины Смирновой

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