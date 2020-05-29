Барахолка Днепра: что необычного отдают в интернете

В Днепре многие горожане отдают ненужные вещи просто так. Конечно, в объявлениях много полезного и необходимого. Но бывают и исключения.

О том, что бесплатно отдают жители Днепра – расскажет OBOZREVATEL.

Что бесплатно отдают в Днепре Facebook

Чаще всего днепряне предлагают бесплатно забрать домашних животных. Это коты или собаки, в большинстве случаев, выросшие на улице. Второе по популярности – одежда и обувь, особенно детская. Молодые мамы щедро раздают то, что для их ребенка уже не актуально по размеру и возрасту.

Некоторые объявления привлекают особое внимание, ведь не сразу понятна целесообразность и суть их использования.

Футляр для кольца

Конечно же, вид у коробки не самый лучший. Вряд ли вы используете такой футляр, когда возникнет желание сделать предложение руки и сердца. Но если вам необходим футляр для хранения старых украшений – почему бы и не забрать даром.

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Козий навоз

Отличное удобрение, которое можно продать по хорошей цене. Но автор объявления готов поделиться "добром" совершенно бесплатно.

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Леопардовый пояс

Такой пояс точно не оставит вас без внимания со стороны окружающих. Кроме того, его можно использовать при создании сценического образа. Будьте смелее! Главное, не носить пояс вместе с леопардовыми лосинами.

Леопардовый пояс привлечет к вам внимание OLX

Серьги, которые, скорее всего, бижутерия

Автор объявления не уверен в том, из чего создано изделие. Скорее всего, серьги не из драгоценного металла, так как его девушка их не носит. Возможно, вам по душе такое украшение.

Молодой человек не уверен OLX

Детские жаропонижающие свечи

В жизни бывают трудные ситуации, но специалисты не рекомендуют использовать препараты, которые не были самостоятельно приобретены в аптеке. В доброте автора статьи нет сомнений, но все же не стоит рисковать.

Постарайтесь не пользоваться медицинскими средствами, которые самостоятельно не приобрели в аптеке OLX

Подростковые бюстгальтеры

Думаем, что молодую девушку неприятно удивит такого рода подарок. Лучше не стоит донашивать бюстгальтеры, ведь нижнее белье – вещи достаточно личные.

В данном случае можно сильно смутить девушку-подростка OLX

Подушка-подушечка

Безумно милое объявление! Сразу вызывает чувство доброты и комфорта. Возможно, вы всегда мечтали о такой яркой подушке.

Милое описание OLX

Пульт, который предназначен только для девушек

Автор объявления акцентирует – подарить средство управления готов только представительнице прекрасного пола. Кроме того, его можно в кого-то бросить. К тому же, этот пульт светится в темноте – настоящая находка!

Автор уверен, что пульт можно в кого-нибудь бросить OLX

Флакон от антисептика

Как никогда актуальная вещь во время карантина из-за пандемии вируса. У девушки закончился наполнитель, поэтому она с удовольствием сделает вам подарок.

Актуально во время карантина OLX

Школьные бейджи

Взамен на шоколадный батончик вы можете стать счастливым обладателем четырех бейджей. Вряд ли они понадобятся в этом учебном году, но можно запастись на следующий.

Бейджи взамен на шоколадный батончик OLX

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