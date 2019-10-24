Осенний Днепр: атмосферные фото города

Осень - сказочное время года. Пора забыть о меланхолии, хандре и тоскливом настроении.
Днепр осенью - по-настоящему прекрасен и велик, стоит только оглянуться вокруг.
OBOZREVATEL покажет, как выглядит атмосферный осенний Днепр.
Красивая осень в Днепре
Городской совет Днепра принял решение о запрете уборки опавших листьев.
Вот так убирают листья в парках Днепра
Теперь листву можно только сметать с дорожек, детских площадок и около памятников, а под деревьями и на траве - оставлять до весны. Как сообщили в мэрии, сжигать листья категорически запрещено. Чиновники отталкивались от рекомендаций биологов и экологов.
Прекрасная погода для прогулки
Насыщенные оттенки радуют глаз
При сжигании листвы выделяется бензопирен, который может вызывать у человека рак. С дымом в воздух поступают диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ.Сжигание приводит еще и к загрязнению атмосферы, воды и почвы. Кроме того, есть опасность, что оно может перерасти в неконтролируемое горение.
Городская романтика
А цветы все так же молоды
Осень - время романтики
Такая погода вдохновляет
Утренний туман - не повод грустить
Золотой город
Основной причиной подавленного состояния осенью считают дефицит гормона счастья - серотонина.
Чтобы избежать или минимизировать депрессивное осеннее состояние, психологи советуют внести в жизнь больше света и цвета.
Яркое теплое освещение также может способствовать повышению настроения. Кроме того, можно приобрести яркие детали интерьера или одежды.
Приятный контраст цветов
Чтобы вдохновиться - достаточно посмотреть под ноги
Больше бывайте на свежем воздухе, любуйтесь красками осени, занимайтесь спортом - это также будет способствовать выработке серотонина.
Зеленая красавица
Влажный воздух и золото вокруг
Время осенней фотосессии
Не забывайте о прогулках
Яркие краски осени
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине синоптики предупредили о серьезной опасности.
Яна Коваль
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