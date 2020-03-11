"Насчитывают огромные проценты и угрожают жизни": как жители Днепра попадают в кредитные ловушки

В Днепре существует около 40 микрофинансовых организаций, которые выдают кредиты по упрощенной схеме.

Почему у моментальных займов две стороны медали – расскажет OBOZREVATEL.

Почему жители Днепра попадают в кредитные ловушки vnnews

Бывают моменты, когда срочно нужны деньги, а одолжить нет возможности. В таких ситуациях многие днепряне обращаются в микрофинансовые организации (МФО), чтобы за 15 минут решить вопрос. Конечно же, это удобно и доступно практически в любое время суток, только вот есть много нюансов.

Что такое микрозаймы и почему они так популярны в Днепре

Все популярные быстрозаймы (или микрозаймы) – это частные небанковские компании, которые "выдают кредиты" по упрощенной схеме. Чтобы получить кредит (до 15 000 гривен), нужно сделать всего несколько шагов, зарегистрировавшись на сайте. Кроме того, с вас не потребуют предоставить залог, справку о доходах и поручителей.

Чтобы оформить заем, достаточно:

– Выбрать компанию с наиболее подходящими для вас условиями и перейти на сайт;

– Ввести необходимую сумму и срок кредитования, после чего система сразу же автоматически подсчитает проценты;

– Зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету с указанием мобильного телефона и номера банковской карты;

– Дождаться решения по вашему запросу и зачисления указанной суммы на персональный счет.

В большинстве случаев, микрозаймы популярны среди студентов и горожан с невысоким уровнем дохода. Проще говоря, днепряне обращаются в такие организации тогда, когда до зарплаты или стипендии совсем не осталось финансовых средств, а жить за что-то нужно.

Главное преимущество микрофинансовых организаций перед банками – минимальные требования к заемщикам. Получить кредит может любой совершеннолетний дееспособный украинец, у которого есть паспорт, ИНН, мобильный телефон и карта любого банка страны.

"В первый раз я взял в быстрозайме 1 тысячу гривен и отдал в срок. Проценты платить не пришлось, у них там такие условия – первый займ без процентов. Знаете, этим они людей и завлекают. Я погасил долг вовремя, отдав ту же сумму, что и брал", – поделился 22-летний днепрянин Владислав.

Главные минусы микрокредитов

За ширмой простой схемы получения денег у организаций кроется несколько неприятных нюансов. Главный из минусов – высокие процентные ставки. В некоторых случаях удорожание составляет 2-3% в день. Так, если вы берете в кредит 1000 гривен на 30 дней, то отдать должны 1600 гривен (проценты за пользование средствами составят 20 гривен в день).

В интернете много информации о быстрозаймах superzaim.com.ua

Не забывайте обращать внимание на процент superzaim.com.ua

Огромный процент zaplatka.ua

Кроме того, на сайтах моментальных кредитов указаны дополнительные условия при просрочке или невыплате. В большинстве случаев, эти условия выглядят так:

– Может быть начат процесс принудительного взыскания долга или возможна передача права требования долга третьим лицам. В этом случае вам и вашим родным (даже если вы не указывали их контактные данные) могут звонить огромное количество раз за день и даже угрожать.

– Обязательное наложение штрафа, который начисляется на просроченный платеж в размере от 2% в первый день просрочки и увеличивается на 2% в день. Проще говоря, если вы не оплатили кредит вовремя, каждый день вам будут начислять более высокий процент из-за просрочки. К примеру, если вы не выплатили долг в 1000 гривен, то в первый день просрочки вам начислят +40 гривен долга, во второй + 60 гривен, в третий + 80 гривен и так до того момента, пока весь долг не будет погашен (долг – это сумма займа, стандартные проценты и ежедневный штраф за просрочку).

"Я уже запутался, сколько брал и сколько должен. В последний раз брал в кредит 3000 гривен, сейчас, спустя два месяца, должен уже 12000 гривен. В день звонят раз 15, чтобы напомнить о долге. Звонили моей девушке, угрожали физической расправой. Говорили, что знают, где она живет и что подкараулят ее. Откуда берут номера – неизвестно. Поступали звонки моей матери. Сбрасывали ей номер счета и говорили о том, что она может погасить долг за меня", – добавил Владислав.

По мнению 23-летней днепрянки Виктории, кроме проблем с процентами есть еще несколько нюансов. Жители Днепра попадают в финансовую ловушку, когда сумма долга превосходит несколько зарплат:

"Я не буду говорить о космических процентах и испорченных отношениях с членами семьи, которым постоянно звонят с требованиями и угрозами. Есть еще одна ошибка, которую допускают заемщики, когда понимают, что деньги нужны, а отдавать нечем: взятие быстрого кредита в другой организации. Тут и начинается ужас: ты берешь кредит для того, чтобы отдать другой кредит. И в итоге, должен еще больше. Это происходит по кругу. В какой-то момент понимаешь, что спустя полгода после кредита в несколько тысяч – должен более 50 тысяч гривен, а отдавать опять же нет возможности", – рассказала девушка.

Кроме того, на сайтах микрофинансовых организаций указано, что если длительное время никакого поступления средств не будет, договор будет передан на обработку в коллекторскую фирму.

О том, что грозит должникам zaplatka.ua

Для начала нужно знать, что юридического термина "коллектор" в Украине не существует. Как и нет закона "о коллекторах" и правового статуса. Все компании, называющие себя коллекторами, на самом деле относятся к факторинговым фирмам, которые работают с долгами. За некую сумму они выкупают у кредитного учреждения право истребования долга. По сути, это просто юридическая компания, работающая с долгами. Конечно же, постарайтесь скорее погасить долг. Но не стоит вестись на запугивание.

По мнению днепровского экономического эксперта Михаила Крапивко, стоит поискать другие варианты, прежде чем обращаться в микрофинансовые организации:

"Конечно же, в жизни случаются разные ситуации, иногда каждому из нас деньги могут понадобится очень срочно. Все зависит от человека – ответственный гражданин, понимающий свои возможности, обязательно погасит долг. Только вот, к сожалению, большинство пользователей услуг данных организаций – люди с пониженной социальной ответственностью. Многие, по факту, изначально не планируют возвращать долг (даже когда он первый и без процентов в указанный для погашения срок). Именно поэтому процентные ставки в МФО настолько высоки: у них большой риск, что долг не будет погашен. Рекомендую вначале обратиться в один из банков, где условия совсем иные. Быстрозаймы не решают финансовых проблем", – рассказал эксперт.

Будьте финансово ответственными – тогда сумма долга не выбьет землю из-под ног. Если же вас смущают проценты, которые будут начислены и вы заранее понимаете, что сумма слишком большая – постарайтесь решить вопрос без обращения в МФО.

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