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11 марта • обновлено в 17:10
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Яна Коваль

"Насчитывают огромные проценты и угрожают жизни": как жители Днепра попадают в кредитные ловушки

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В Днепре существует около 40 микрофинансовых организаций, которые выдают кредиты по упрощенной схеме.

Почему у моментальных займов две стороны медали – расскажет OBOZREVATEL.

Почему жители Днепра попадают в кредитные ловушки

Почему жители Днепра попадают в кредитные ловушки

vnnews

Бывают моменты, когда срочно нужны деньги, а одолжить нет возможности. В таких ситуациях многие днепряне обращаются в микрофинансовые организации (МФО), чтобы за 15 минут решить вопрос. Конечно же, это удобно и доступно практически в любое время суток, только вот есть много нюансов.

Что такое микрозаймы и почему они так популярны в Днепре

Все популярные быстрозаймы (или микрозаймы) – это частные небанковские компании, которые "выдают кредиты" по упрощенной схеме. Чтобы получить кредит (до 15 000 гривен), нужно сделать всего несколько шагов, зарегистрировавшись на сайте. Кроме того, с вас не потребуют предоставить залог, справку о доходах и поручителей.

Чтобы оформить заем, достаточно:

– Выбрать компанию с наиболее подходящими для вас условиями и перейти на сайт;

– Ввести необходимую сумму и срок кредитования, после чего система сразу же автоматически подсчитает проценты;

– Зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету с указанием мобильного телефона и номера банковской карты;

– Дождаться решения по вашему запросу и зачисления указанной суммы на персональный счет.

В большинстве случаев, микрозаймы популярны среди студентов и горожан с невысоким уровнем дохода. Проще говоря, днепряне обращаются в такие организации тогда, когда до зарплаты или стипендии совсем не осталось финансовых средств, а жить за что-то нужно.

Главное преимущество микрофинансовых организаций перед банками – минимальные требования к заемщикам. Получить кредит может любой совершеннолетний дееспособный украинец, у которого есть паспорт, ИНН, мобильный телефон и карта любого банка страны.

"В первый раз я взял в быстрозайме 1 тысячу гривен и отдал в срок. Проценты платить не пришлось, у них там такие условия – первый займ без процентов. Знаете, этим они людей и завлекают. Я погасил долг вовремя, отдав ту же сумму, что и брал", – поделился 22-летний днепрянин Владислав.

Главные минусы микрокредитов

За ширмой простой схемы получения денег у организаций кроется несколько неприятных нюансов. Главный из минусов – высокие процентные ставки. В некоторых случаях удорожание составляет 2-3% в день. Так, если вы берете в кредит 1000 гривен на 30 дней, то отдать должны 1600 гривен (проценты за пользование средствами составят 20 гривен в день).

В интернете много информации о быстрозаймах

В интернете много информации о быстрозаймах

superzaim.com.ua

Не забывайте обращать внимание на процент

Не забывайте обращать внимание на процент

superzaim.com.ua

Огромный процент

Огромный процент

zaplatka.ua

Кроме того, на сайтах моментальных кредитов указаны дополнительные условия при просрочке или невыплате. В большинстве случаев, эти условия выглядят так:

– Может быть начат процесс принудительного взыскания долга или возможна передача права требования долга третьим лицам. В этом случае вам и вашим родным (даже если вы не указывали их контактные данные) могут звонить огромное количество раз за день и даже угрожать.

– Обязательное наложение штрафа, который начисляется на просроченный платеж в размере от 2% в первый день просрочки и увеличивается на 2% в день. Проще говоря, если вы не оплатили кредит вовремя, каждый день вам будут начислять более высокий процент из-за просрочки. К примеру, если вы не выплатили долг в 1000 гривен, то в первый день просрочки вам начислят +40 гривен долга, во второй + 60 гривен, в третий + 80 гривен и так до того момента, пока весь долг не будет погашен (долг – это сумма займа, стандартные проценты и ежедневный штраф за просрочку).

"Я уже запутался, сколько брал и сколько должен. В последний раз брал в кредит 3000 гривен, сейчас, спустя два месяца, должен уже 12000 гривен. В день звонят раз 15, чтобы напомнить о долге. Звонили моей девушке, угрожали физической расправой. Говорили, что знают, где она живет и что подкараулят ее. Откуда берут номера – неизвестно. Поступали звонки моей матери. Сбрасывали ей номер счета и говорили о том, что она может погасить долг за меня", – добавил Владислав.

По мнению 23-летней днепрянки Виктории, кроме проблем с процентами есть еще несколько нюансов. Жители Днепра попадают в финансовую ловушку, когда сумма долга превосходит несколько зарплат:

"Я не буду говорить о космических процентах и испорченных отношениях с членами семьи, которым постоянно звонят с требованиями и угрозами. Есть еще одна ошибка, которую допускают заемщики, когда понимают, что деньги нужны, а отдавать нечем: взятие быстрого кредита в другой организации. Тут и начинается ужас: ты берешь кредит для того, чтобы отдать другой кредит. И в итоге, должен еще больше. Это происходит по кругу. В какой-то момент понимаешь, что спустя полгода после кредита в несколько тысяч – должен более 50 тысяч гривен, а отдавать опять же нет возможности", – рассказала девушка.

Кроме того, на сайтах микрофинансовых организаций указано, что если длительное время никакого поступления средств не будет, договор будет передан на обработку в коллекторскую фирму.

О том, что грозит должникам

О том, что грозит должникам

zaplatka.ua

Для начала нужно знать, что юридического термина "коллектор" в Украине не существует. Как и нет закона "о коллекторах" и правового статуса. Все компании, называющие себя коллекторами, на самом деле относятся к факторинговым фирмам, которые работают с долгами. За некую сумму они выкупают у кредитного учреждения право истребования долга. По сути, это просто юридическая компания, работающая с долгами. Конечно же, постарайтесь скорее погасить долг. Но не стоит вестись на запугивание.

По мнению днепровского экономического эксперта Михаила Крапивко, стоит поискать другие варианты, прежде чем обращаться в микрофинансовые организации:

"Конечно же, в жизни случаются разные ситуации, иногда каждому из нас деньги могут понадобится очень срочно. Все зависит от человека – ответственный гражданин, понимающий свои возможности, обязательно погасит долг. Только вот, к сожалению, большинство пользователей услуг данных организаций – люди с пониженной социальной ответственностью. Многие, по факту, изначально не планируют возвращать долг (даже когда он первый и без процентов в указанный для погашения срок). Именно поэтому процентные ставки в МФО настолько высоки: у них большой риск, что долг не будет погашен. Рекомендую вначале обратиться в один из банков, где условия совсем иные. Быстрозаймы не решают финансовых проблем", – рассказал эксперт.

Будьте финансово ответственными – тогда сумма долга не выбьет землю из-под ног. Если же вас смущают проценты, которые будут начислены и вы заранее понимаете, что сумма слишком большая – постарайтесь решить вопрос без обращения в МФО.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, продадут ли сигареты и алкоголь несовершеннолетним в Днепре.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
банк борьба с должниками долги кредитный реестр кредит быстрые кредиты
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