Мужчины в шоке: сколько днепрянки тратят на процедуры красоты

Индустрия красоты в Днепре с каждым годом набирает обороты. Что только не предлагают в нашем городе для поддержания молодости и здоровья.

OBOZREVATEL расскажет, во сколько в Днепре обходятся самые востребованные процедуры красоты.

Сколько днепрянки тратят на процедуры красоты praxis.by

Начнем с самого популярного – маникюр. Кажется, каждая девушка в Днепре радует себя этой услугой.

В среднем, стоимость маникюра с однотонным покрытием гель-лак обходится в 250 гривен. Можно дешевле, если речь идет о мастере, работающем на дому. Но есть и более высокие прайсы – от 350 гривен. Дороже услуга обходится тем, кто предпочитает делать маникюр в салонах красоты премиум класса. Наращивание ногтей у хорошего и популярного мастера стартует от 450 гривен.

В среднем, маникюр "живет" 2,5-3 недели. После – пора записываться на коррекцию.

"Лично я делаю маникюр два раза в месяц, мне надоедает один и тот же цвет. Уходит около 700 гривен за две процедуры. Не считаю, что это много, в наше время ухоженные ногти – важная составляющая образа. Девушка без ухоженного и свежего маникюра – это плохой тон", – поделилась 24-летняя днепрянка Марина.

Самая популярная процедура в Днепре - маникюр telegraf.com

Педикюр нужно делать реже, но это не менее популярная процедура среди девушек Днепра. Услуга стоит дороже, чем маникюр. Это естественно, ведь мастеру сложнее работать. Цены на педикюр стартуют от 280 гривен, у топового мастера – от 350 гривен. Снова же, окончательная сумма зависит от сложности дизайна, покрытия (глянцевый, матовый). Так, процедура может обойтись и в 500 гривен. При этом педикюр не имеет смысла делать чаще, чем раз в месяц-полтора.

Девушки любят ухаживать за собой telegraf.com

Часто дефицит свободных мест и у мастеров красоты, которые занимаются наращиванием ресниц. В данном случае и клиенту важно понимать, что кропотливая процедура занимает 2,5-3,5 часа работы, а у начинающего мастера – все 5 часов.

Цены на классическое наращивание ресниц стартуют от 250 гривен. Но кроме "классического" существуют и другие варианты более густого наращивания ресничек – от 2D до 7D. C каждым уровнем густоты материала повышается и цена – в среднем на 50 гривен. Кроме того, дополнительно в стоимость может войти снятие отросших ресниц (+50 грн) и добавление цветных ресниц (+50 гривен).

"В среднем, я успеваю принять 3-х клиентов в день. Работа сложная – ты постоянно в напряжении, вечером болят глаза и мучают боли в спине. При этом, я наращиваю ресницы в среднем 2,5 часа. Девочкам тоже тяжело – неподвижно лежать столько времени. Многие мои знакомые не хотят наращивать ресницы именно по причине длительности процедуры", – поделилась мастер по наращиванию ресниц в Днепре Елизавета.

Длительная процедура, требующая терпения ua.depositphotos

Коррекция бровей – важная процедура для поддержания красоты. Совершать ее нужно, в среднем, один раз в 3 недели.

Как и с ресницами, процедура бывает разновидной. Так, классическая коррекция бровей (пинцет) + покраска (хна, краска) обходится в 150 гривен. Если по отдельности – по 100 гривен каждый из шагов. Также есть вариант удаления воском (ваксинг) со средней стоимостью в 100 гривен за процедуру.

Процедуру стоит повторить через 3 недели ua.depositphotos

Еще одна процедура (достаточно неприятная) – шугаринг.

Шугаринг – это способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты. Пасту распределяют по обрабатываемому участку кожи и удаляют вместе с волосками.

Цена на услугу зависит от части тела, с которой нужно работать. В среднем, сахарная эпиляция обойдется в 300 гривен за ноги, 160 гривен за руки и 200 гривен за глубокое бикини. В основном, нет надобности повторять процедуру чаще, чем через 4 недели.

Процедура не из приятных ua.depositphotos

"Вообще я сильно не вникаю, сколько тратит моя жена. Надо – значит надо. Но иногда, конечно, это перебор. Например, зачем наращивать ресницы – я не понимаю. Они и так нормальные. Или, например, зачем к косметологу ходить каждые две недели в 24 года. Но женщины сами решают, что им делать с собой. Лучше не ходить по лезвию ножа с такими вопросами", – шутливо делится 24-летний днепрянин Алексей.

Услуги косметолога очень популярны не только среди представительниц прекрасного пола, но и среди мужчин. Из огромного количества процедур рассмотрим самые востребованные.

Так, сеанс контурной пластики губ в Днепре в среднем стоит от 2800 гривен до 4000 гривен в зависимости от препарата, который косметолог вводит в губы. Специалисты рекомендуют повторять процедуру не ранее чем через 6 месяцев.

Несколько дней отек на губах будет давать о себе знать ua.depositphotos

"Губы делать больно. И я только по этой причине не делаю процедуру чаще. А так процедура обходится примерно в 3500 гривен. Плюс маски, чистки – еще около 1500 гривен в месяц. У меня свой косметолог, специалист с высшим медицинским образованием, которому я полностью доверяю. Советую всем обращать внимание на уровень образования косметолога, ведь многие из процедур достаточно опасные, а не должный уровень квалификации может привести к фатальным последствиям", – рассказала 26-летняя жительница Днепра Яна.

Чистка лица и карбокситерапия – 500 гривен. Пилинг лица – 300-1000 гривен. Уходовые процедуры (массаж лица, маски) – от 350 гривен.

В здоровом теле – здоровый дух. А еще – красота и уверенность в себе. Сегодня быть спортивным – это модно, поэтому спортзалы Днепра переполнены посетителями. О том, сколько стоит посещение спортзала – разберем ниже.

Сейчас существует огромное количество разнообразных тренировок. Любой желающий заниматься спортом может выбрать то, что ему по душе. Средние цены на популярные среди девушек тренировки в Днепре:

Занятие с тренером в зале – от 200 гривен (абонемент на 12 тренировок – от 1500 гривен);

Kangoo jumps – от 120 гривен (абонемент на 12 тренировок – от 1100 гривен);

Йога – от 100 гривен (абонемент на 12 занятий – от 1000 гривен);

Стретчинг – от 75 гривен (абонемент на 12 тренировок – от 650 гривен).

"Сложно сказать, сколько денег уходит на все процедуры. Иногда больше, иногда меньше. Знаю точно, что не менее 3000 гривен в месяц. Перед праздниками – около 5000 гривен", – добавляет днепрянка Яна.

Красивое тело - это здорово heaclub

"Даже если говорить о минимуме (маникюр, педикюр, зал) – это уже около 2500 гривен в месяц. Не заморачиваюсь, ведь сама зарабатываю на жизнь. И не считаю особо. Главное – чувствовать себя счастливой и уверенной в себе", – подытожила жительница Днепра Марина.

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