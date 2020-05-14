Магистратура 2020: как студенты будут поступать и стоимость обучения в Днепре

В этом году из-за общенационального карантина студентам Днепра приходится обучаться и сдавать сессию дистанционно. Выпускники высших учебных заведений в замешательстве, как сдавать ВНО и поступать на магистратуру.

Что нужно для поступления на магистратуру, и какая стоимость обучения в Днепре – читайте далее в нашем материале.

Магистратура 2020 kibit.edu.ua

Регистрация на ВНО для поступления в магистратуру

С 12 мая началась регистрация для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене и продлится до 5 июня.

Регистрация участников будет проходить дистанционно. Для регистрации участия в экзаменах необходимо прислать на электронный адрес приемной комиссии комплект регистрационных документов, в частности, сканированные копии или фотокопии:

Заполненного заявления-анкеты с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа;

Документа, удостоверяющего личность;

Фотографии для документов (цветной или черно-белой) с изображением, которое соответствует достигнутому возрасту абитуриента;

Учетной карты плательщика налогов (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются получать регистрационный номер учетной карты плательщика налогов);

Справки, выданной по месту учебы, относительно планового завершения обучения и получения диплома в год поступления;

Документа о полученной степени высшего образования (образовательно-квалификационном уровне) (для лиц, которые закончили обучение в прошлые годы);

Медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых условий для сдачи ЕВИ/ЕФВВ).

Заявление-анкета

Отметим, что в теме письма необходимо обязательно указать фамилию, имя, отчество, а в тексте письма – фамилию, имя, отчество и номер учетной карты налогоплательщика (при наличии).

Прежде чем отправить письмо, обязательно проверьте правильность данных, указанных в заявлении-анкете. Затем представитель приемной комиссии проверит наличие необходимых для регистрации документов и правильность их оформления.

В случае успешной регистрации участнику будет отправлена сканированная копия экзаменационного листа на электронный адрес, указанный в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа храниться в приемной комиссии.

Если в экзаменационном листе участник обнаружит ошибки, ему необходимо обратиться в приемную комиссию.

Оформленный экзаменационный лист можно получить лично, обратившись в приемную комиссию, или почтой, если вы указали такую необходимость в заявлении-анкете.

ВНО на магистратуру Народна правда

Студенты Днепра активно регистрируются на ВНО в магистратуру

Как сообщают в Украинском центре оценивания качества образования, по состоянию на 13 мая для участия во вступительных экзаменах в магистратуру успешно зарегистрировано почти тысячу человек, 139 – из Днепра и области.

Отметим, что больше всего зарегистрированных участников тестирования в вузах Днепра, Харькова и Киева.

Магистратура volynnews.com

Поступление на магистратуру: как это будет происходить

Единственный вступительный экзамен и единственное вступительное испытание состоятся 1 и 3 июля, а вступительная кампания на магистратуру начнется 1 августа.

Поступление на магистратуру 2020 Скриншот

Перечень документов, необходимых для поступления на магистратуру

При подаче заявления в бумажной форме студент предъявляет лично оригиналы:

Документа, удостоверяющего личность (в случае подачи ID-карты – бумажная выписка из Единого государственного демографического реестра (оригинал и копия);

Военного билета или удостоверения о приписке – для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

Документа государственного образца о ранее полученной образовательной степени (образовательно-квалификационный уровень), на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;

Сертификат ВНО для магистров (оригинал и копия, для определенных специальностей);

Документы, подтверждающие право на участие в конкурсе по вступительным экзаменам при поступлении для получения степени магистра на основе степени бакалавра, магистра (ОКР специалиста) по специальностям отраслей знаний "Культура и искусство", "Гуманитарные науки" ( кроме специальности "Филология"), "Богословие", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" (кроме специальности "Международное право". Это документы, которые подтверждают, что студент относится к льготной категории (например, удостоверение участника боевых действий, справка об инвалидности и т.д.).

К заявлению, поданному в бумажной форме, студент добавляет:

Копию документа, удостоверяющего личность;

Копию военно-учетного документа – для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

Копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;

Копию сертификата ВНО (для определенных специальностей);

Четыре цветные фотографии размером 3х4 см.

Магистратура mojaedukacja.com

Что студенты Днепра думают о поступлении на магистратуру

Студентка одного из ВУЗов Днепра Виктория в этом году не планирует поступать на магистратуру:

"Буду пробовать поступить в следующем году, так как в этом вряд ли сдам ВНО по английскому языку. Нужно тщательно подготовиться, а сейчас у меня, к сожалению, нет на это времени.

Лично я считаю, что диплом магистра не так уж и важен. Работодатель не будет смотреть в диплом, и какие там баллы, главное – опыт в работе. Именно с опытом больше шансов найти хорошую работу. А на магистратуру, я думаю, можно пойти только для того, чтобы родители не переживали и не причитали по этому поводу", – отметила Виктория.

А вот студент Артем считает, что образование – одна из главных составляющих в жизни:

"Я учусь не для корочки, а, прежде всего, для себя. Конечно, уровень знаний и преподавания в университетах оставляет желать лучшего и мне хотелось бы больше получать новых и интересных навыков.

Часто говорят, что диплом бакалавра – это неполное высшее образование. Не могу с этим полностью согласиться, но считаю, что диплом магистра никогда не помешает и лишним не будет", – рассказал Артем.

Магистратура www.dut.edu.ua

Для многих студентов Днепра поступление на магистратуру в этом году – "непонятное и сложное". Так, студентка одного из ВУЗов Днепра Дарина очень переживает по поводу поступления на магистратуру, так как даже преподаватели не знают, как и в какой форме это будет происходить:

"Я и мои одногруппники чуть ли не каждый день связываются с преподавателями, представителями ректората для того, чтобы узнать, как, куда и какие документы нужно подавать, в какой форме будут проходить экзамены и т.д.

Сейчас ситуация в стране с карантинным режимом – непонятная, и может затянуться еще надолго.

Честно, какой-то проклятый год. Беды идут одна за другой, и жить в постоянном страхе – это ужасно", – рассказала студентка Дарина.

Магистратура pon.org.ua

Стоимость обучения на магистратуре в ВУЗах Днепра

Университет имени Альфреда Нобеля

На магистерском отделении очной формы самая дешевая специальность – образовательные, педагогические науки – 22550 гривен. На заочной форме обучения – экономический факультет – 16708 гривен.

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Украинский государственный химико-технологический университет

На магистерском обучении очной формы самыми дешевыми являются следующие специальности: издательство и полиграфия, экология, прикладная математика, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии – 12650 гривен. Самая дорогая специальность – промышленная фармация – 16800 гривен.

На заочной форме обучения придется меньше всего заплатить за следующие специальности: экономика, менеджмент, маркетинг, экология, компьютерные науки и инженерия, компьютерные технологии, прикладная механика, химические технологии и инженерия, теплоэнергетика, отраслевое машиностроение. Вышеперечисленные специальности обойдутся в 9900 гривен.

Отметим, что самой дорогой специальностью на заочной форме является промышленная фармация – 16800 гривен.

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Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

На магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – химические технологии и инженерия и математика – 10500 гривен, а самая дорогая – право – 20100 гривен.

На заочной форме придется заплатить меньше всего на специальности математика и биология – 8800 гривен. Больше всего нужно отдать на факультете права – 17100 гривен.

Днепропетровская академия музыки им. Глинки

В академии есть только очная форма магистратуры, стоимость которой составляет 26180 гривен за 1,5 года обучения.

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Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

На магистерском обучении очной формы самая дешевая специальность – водные биоресурсы и аквакультура – 8100 гривен, а самые дорогие – финансы и банковское дело, маркетинг – 13600 гривен.

На заочной форме придется заплатить меньше всего на специальности строительства и гражданской инженерии – 6 тысяч гривен. Больше всего придется отдать на факультете управления и администрирования, учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, управление финансово-экономической безопасностью, экономика, менеджмент, маркетинг – 8800 гривен.

Днепропетровский институт Межрегиональной академии управления персоналом

На магистерском обучении очной формы стоимость всех специальностей составляет 16700 гривен, но на факультете права и правоохранительной деятельности придется заплатить немного больше – 17400 гривен.

На заочной форме цена стандартная – 11 тысяч гривен. И только на факультете права и правоохранительной деятельности придется заплатить больше – 14600 гривен.

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Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

В данном учебном заведении на магистерское обучение можно поступить на такие специальности как публичное управление и администрирование и менеджмент. Стоимость обучения очной формы специальности менеджмент – 22 тысячи гривен, заочная форма – 19500 гривен.

На специальности публичное управление и администрирование очной формы за обучение придется заплатить 20300 гривен, на заочной форме – 18900 гривен.

Национальная металлургическая академия Украины

В этой академии стандартная и самая низкая стоимость обучения магистратуры очной формы – 13 тысяч гривен, а самая высокая цена – 26400 гривен.

На заочной форме магистратуры стоимость составляет 7800 и 9300 гривен.

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Национальный технический университет "Днепровская политехника"

На магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – экология и науки о Земле – 11980 гривен, а самая дорогая – право – 24500 гривен.

На заочной форме придется заплатить меньше всего на специальности образовательные, педагогические науки – 5900 гривен. Больше всего придется отдать на факультете права – 12190 гривен.

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Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта

Стоимость обучения в академии на очной форме магистратуры составляет 31335 гривен за 1,5 года, а на специальности физическая терапия и эрготерапия придется заплатить 62955 гривен. Отметим, что заочной формы обучения на магистратуре нет.

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Университет таможенного дела и финансов

На магистерском обучении очной формы самая дешевая специальность – компьютерные науки – 13 тысяч гривен, а самая дорогая – право – 18500 гривен.

На заочной форме магистратуры самая низкая стоимость обучения на специальности инженерии программного обеспечения – 8 тысяч гривен, а самая высокая – на факультете права – 15 тысяч гривен.

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Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

На магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – гражданская безопасность, отраслевое машиностроение, автомобильный транспорт, материаловедение – 11520 гривен, самая дорогая – архитектура и градостроительство – 15900 гривен.

На заочной форме магистратуры средняя стоимость обучения составляет 7680-8560 гривен.

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Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна

На магистерском обучении очной формы самыми дешевыми факультетами являются: отраслевое машиностроение, электроэнергетика, теплоэнергетика, автоматизация и компьютерные технологии, строительство и гражданская инженерия, экология. Стоимость обучения – 13820 гривен. Отметим, что стоимость на других факультетах составляет 17470 гривен.

На заочной форме вышеуказанные факультеты также являются самыми дешевыми – 10190 гривен, а остальные – 11680 гривен.

Днепровский гуманитарный университет

В данном частном университете на магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – психология и туризм – 15 тысяч гривен, самая дорогая – право – 17 тысяч гривен. На заочной форме нужно заплатить 12 тысяч гривен за специальность психология и туризм, и 15 тысяч гривен за специальность право.

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