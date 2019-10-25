Ловушки мошенников: истории днепрян, которые стали жертвами афер

В Днепре мошенники придумывают разные способы, чтобы выманить у людей деньги.

OBOZREVATEL расскажет, в какие ловушки аферистов попадали днепряне и как от этого уберечься.

Мошенники 24 Канал

"Счастливый" выигрыш

Житель Днепра Виктор попал на подлых мошенников и готов был сказать им личные данные, но вовремя остановился:

"Часто покупаю семечки одной и той же фирмы. На упаковке всегда написано, что можно выиграть автомобиль или деньги. Как-то прислали мне сообщение, что я выиграл крупную сумму. Кроме этого, на почту пришли соответствующие документы компании о подтверждении честного розыгрыша. Конечно, я сразу же обрадовался и поверил в это. Затем мне позвонили с неизвестного номера, начали спрашивать мои личные данные, а позже попросили прислать полный номер карты и ее данные. Ее у меня нет, поэтому я рассказал о ситуации жене и попросил ее карту. Хорошо, что жена вовремя остановила и сказала, что это обычный развод. А ведь я почти повелся на это и у меня бы сняли немалую сумму денег со счета…", – рассказал Виктор.

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Мошенники из OLX

Днепрянка Оксана решила продать б/у инвалидную коляску на сайте объявлений OLX. И даже здесь девушка чуть не попала в ловушку мошенников:

"Я опубликовала объявление о продаже на сайте, и буквально через час мне перезвонил мужчина из Черкасс и сказал, что готов купить коляску, так как она нужна для дома престарелых людей. Только он уточнил, что перевод денег будет осуществлять через "Ощадбанк". Когда я продиктовала ему номер карты, он заявил, что ее почему-то не видно и спросил, есть ли деньги на карте. Я ответила "нет" и он предложил попробовать другую карту, на которой есть денежные средства. При этом мужчина просил делать все это быстро", – рассказала Оксана.

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Девушка сразу почувствовала что-то неладное, и позвонила в банк уточнить, почему не видно карту:

"Оператор сказал, что это мошенники и ни в коем случае не разглашать данные карты. После этого я попыталась дозвониться мужчине, но его номер был уже недоступен", – добавила Оксана.

Как выяснилось, зачастую мошенники проводят денежные операции только через "Ощадбанк". Поэтому получать средства лучше через другой любой банк.

Через время с девушкой случилась подобная ситуация, которая заставила навсегда разочароваться в людях:

"На этом же сайте решила продать пальто. Мне позвонила девушка и сказала, что у нее комиссионный магазин в Харькове и отметила, что перезвонит через несколько минут. Затем мне позвонил мужчина якобы от этой девушки и попросил продиктовать номер карты для перевода денег. Затем он заявил, что по непонятным причинам карту не видно. Я сразу поняла, что это очередной развод и сказала не беспокоить меня. В ответ на это я услышала множество оскорблений в свой адрес и в конце неизвестный добавил: "Иди на@й, коза еба@ая". После этого доверие к людям исчезло напрочь", – рассказала днепрянка Оксана.

Обмен родственника за деньги

Мошенникам удалось довести жительницу Днепра Наталью до слез и истерики, но выманить деньги так и не вышло:

"Мой сын дальнобойщик и часто бывает в длительных рейсах. Однажды он уехал в очередную поездку и тут рано утром мне позвонили с незнакомого номера, и начали говорить голосом моего сына, что он попал в полицейский участок и ему срочно нужны деньги. Я испугалась, так как слышала реальный голос моего Сережи. Я решила перепроверить и начала звонить сыну, но, как назло, в этот момент его телефон был выключен. Я в истерике и слезах начала звонить его напарнику и как выяснилось, сын в этот момент отдыхал с дороги и выключил телефон. Я не знаю, как мошенники это делают, но голос выглядел очень правдоподобно, и я готова была скинуть деньги, но вовремя одумалась", – рассказала Наталья.

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Уведомления из банков

Часто на телефон поступают звонки или сообщения о том, что Ваша карта заблокирована и указан номер телефона, куда можно обратиться за помощью. Но это все мошенничество и подобная ситуация приключилась с Юрием:

"Сообщения о блокировке моей карты мне приходят не впервые. Конечно, я сразу понимаю, что это развод аферистов, так как уведомления поступают с неизвестных номеров и даже не указывается, карта какого именно банка была заблокирована. Однажды я решил проверить и позвонил по номеру, который указан в сообщении для помощи. Когда я спросил название банка, меня "отморозили" и сразу же начали предлагать разблокировать карту. Но для этого потребовали все необходимые данные: полный номер карты, пароль, CVV2-код и т.д. Я бросил трубку и заблокирован номер", – рассказал Юрий.

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Как уберечься от мошенников

Ни в коем случае не переводите деньги и не разглашайте личную информацию, если Вас об этом попросят.

Кроме Вас никто не должен знать пароль, логин, номер банковского счета, кодовое слово и CVV2-код на банковской карте.

Если Вам позвонил робот, который пытается продвинуть определенный товар, то бросьте трубку. Такие звонки и продвижения услуг являются незаконными и фиктивными.

Если мошенники сообщили, что Ваш близкий человек или знакомый попал в отделение полиции или больницу и ему срочно нужны деньги, то задайте аферистам вопросы личного характера: дату рождения, имена и фамилии его семьи, адрес дома или работы и т.д.

Запомните: сотрудники банков никогда не спрашивают коды СМС-подтверждений по телефону.

Если Вы оказались заложником мошенников, то обязательно обратитесь в полицию. Там Вам помогут и даже вычислят аферистов.

Что грозит мошенникам

Согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины, за овладение чужим имуществом или получение права на имущество обманным путем, злоупотребление доверием грозит штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы до трех лет.

София Ковнир

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