Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

С 12 марта в Днепре все учебные заведения закрыты на карантин. Горожане разделились на два лагеря: одни не поддаются панике, другие – готовятся к самому страшному исходу событий.
О том, что думают в социальных сетях о коронавирусе жители Днепра – расскажет OBOZREVATEL.
Как жители Днепра реагируют на коронавирус в социальных сетях
kino-teatr.ua
Все началось с того, что вечером 11 марта (в преддверии карантина) многие жители Днепра решили запастись провизией, закупая продукты питания в супермаркетах. С полок магазинов пропали крупы, соль, сахар, чай, спички, макаронные изделия и антисептики. Для безопасности, многие не выходят на улицу без защитных масок.
Полки постепенно опустошают
Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район
Соль оказалась самой важной
Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район
Пора прекратить паниковать
Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район
Реакция в социальных сетях не заставила себя ждать: на личных страницах днепрян и в пабликах появилось масса публикаций на тему карантина и коронавируса:
"На праздники я простыла...еду в маршрутке, чихнула несколько раз, женщина сидевшая рядом вскочила и перебралась в другой конец автобуса. Доехала отлично, вокруг меня было свободно. И чего я раньше так не делала?"
"Теперь цыгане не картошку предлагать будут ездить продавать по дворам, а крупы, туалетную бумагу и спички. Ах, да, еще и соль".
"Дети дома, в супермаркетах – паника. В каком городе я живу..."
Стартовый набор
Facebook: Евгений Сергеевич
Когда эмоции говорят сами за себя
Facebook: Станислав Лифлянчик
В аптеках ЕСТЬ одноразовые маски для лица
Facebook: Ирина Бормаченко
Шутки для взрослых
Facebook: Stanislav Khytrenko
Интересная статистика
Facebook: Роман Леонидович
Безопасность превыше всего
Facebook: Роман Леонидович
Родители пытаются решить вопрос
Facebook: Оксана Короленко
Почему бы и нет
Facebook: Ольга Трощина
Новый тренд
Facebook: Smirnova Olga
Юмор от днепрян
Facebook: Olya Kurashova
Главное - не поддаваться панике
Facebook: Владимир Селезнев
А стоит ли?
Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район
И пока родители думают о том, чем занять ребенка во время карантина, социальные сети заполнили свежие мемы на тему коронавируса, которые обрели огромную популярность. Самые известные из них – ниже.
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
В Министерстве здравоохранения акцентируют, что не стоит паниковать:
"Украина готова к тому, чтобы эффективно противостоять коронавирусу. В нашем распоряжении есть более 2 000 боксов и около 12 000 коек в инфекционных больницах, более 1 000 врачей-инфекционистов и 5 000 квалифицированных медицинских работников, которые знают, как оказать квалифицированную помощь в случае заболевания".
Как обезопасить себя и своих близких
Министерство здравоохранения Украины
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как Днепр готовится к коронавирусу.
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