Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

С 12 марта в Днепре все учебные заведения закрыты на карантин. Горожане разделились на два лагеря: одни не поддаются панике, другие – готовятся к самому страшному исходу событий.

О том, что думают в социальных сетях о коронавирусе жители Днепра – расскажет OBOZREVATEL.

Как жители Днепра реагируют на коронавирус в социальных сетях kino-teatr.ua

Все началось с того, что вечером 11 марта (в преддверии карантина) многие жители Днепра решили запастись провизией, закупая продукты питания в супермаркетах. С полок магазинов пропали крупы, соль, сахар, чай, спички, макаронные изделия и антисептики. Для безопасности, многие не выходят на улицу без защитных масок.

Полки постепенно опустошают Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Соль оказалась самой важной Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Пора прекратить паниковать Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Реакция в социальных сетях не заставила себя ждать: на личных страницах днепрян и в пабликах появилось масса публикаций на тему карантина и коронавируса:

"На праздники я простыла...еду в маршрутке, чихнула несколько раз, женщина сидевшая рядом вскочила и перебралась в другой конец автобуса. Доехала отлично, вокруг меня было свободно. И чего я раньше так не делала?"

"Теперь цыгане не картошку предлагать будут ездить продавать по дворам, а крупы, туалетную бумагу и спички. Ах, да, еще и соль".

"Дети дома, в супермаркетах – паника. В каком городе я живу..."

Стартовый набор Facebook: Евгений Сергеевич

Когда эмоции говорят сами за себя Facebook: Станислав Лифлянчик

В аптеках ЕСТЬ одноразовые маски для лица Facebook: Ирина Бормаченко

Шутки для взрослых Facebook: Stanislav Khytrenko

Интересная статистика Facebook: Роман Леонидович

Безопасность превыше всего Facebook: Роман Леонидович

Родители пытаются решить вопрос Facebook: Оксана Короленко

Почему бы и нет Facebook: Ольга Трощина

Новый тренд Facebook: Smirnova Olga

Юмор от днепрян Facebook: Olya Kurashova

Главное - не поддаваться панике Facebook: Владимир Селезнев

А стоит ли? Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

И пока родители думают о том, чем занять ребенка во время карантина, социальные сети заполнили свежие мемы на тему коронавируса, которые обрели огромную популярность. Самые известные из них – ниже.

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

Социальные сети

В Министерстве здравоохранения акцентируют, что не стоит паниковать:

"Украина готова к тому, чтобы эффективно противостоять коронавирусу. В нашем распоряжении есть более 2 000 боксов и около 12 000 коек в инфекционных больницах, более 1 000 врачей-инфекционистов и 5 000 квалифицированных медицинских работников, которые знают, как оказать квалифицированную помощь в случае заболевания".

Как обезопасить себя и своих близких Министерство здравоохранения Украины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как Днепр готовится к коронавирусу.

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