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13 марта • обновлено в 16:26
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Яна Коваль

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

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С 12 марта в Днепре все учебные заведения закрыты на карантин. Горожане разделились на два лагеря: одни не поддаются панике, другие – готовятся к самому страшному исходу событий.

О том, что думают в социальных сетях о коронавирусе жители Днепра – расскажет OBOZREVATEL.

Как жители Днепра реагируют на коронавирус в социальных сетях

Как жители Днепра реагируют на коронавирус в социальных сетях

kino-teatr.ua

Все началось с того, что вечером 11 марта (в преддверии карантина) многие жители Днепра решили запастись провизией, закупая продукты питания в супермаркетах. С полок магазинов пропали крупы, соль, сахар, чай, спички, макаронные изделия и антисептики. Для безопасности, многие не выходят на улицу без защитных масок.

Полки постепенно опустошают

Полки постепенно опустошают

Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Соль оказалась самой важной

Соль оказалась самой важной

Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Пора прекратить паниковать

Пора прекратить паниковать

Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

Реакция в социальных сетях не заставила себя ждать: на личных страницах днепрян и в пабликах появилось масса публикаций на тему карантина и коронавируса:

"На праздники я простыла...еду в маршрутке, чихнула несколько раз, женщина сидевшая рядом вскочила и перебралась в другой конец автобуса. Доехала отлично, вокруг меня было свободно. И чего я раньше так не делала?"
"Теперь цыгане не картошку предлагать будут ездить продавать по дворам, а крупы, туалетную бумагу и спички. Ах, да, еще и соль".
"Дети дома, в супермаркетах – паника. В каком городе я живу..."
Стартовый набор

Стартовый набор

Facebook: Евгений Сергеевич

Когда эмоции говорят сами за себя

Когда эмоции говорят сами за себя

Facebook: Станислав Лифлянчик

В аптеках ЕСТЬ одноразовые маски для лица

В аптеках ЕСТЬ одноразовые маски для лица

Facebook: Ирина Бормаченко

Шутки для взрослых

Шутки для взрослых

Facebook: Stanislav Khytrenko

Интересная статистика

Интересная статистика

Facebook: Роман Леонидович

Безопасность превыше всего

Безопасность превыше всего

Facebook: Роман Леонидович

Родители пытаются решить вопрос

Родители пытаются решить вопрос

Facebook: Оксана Короленко

Почему бы и нет

Почему бы и нет

Facebook: Ольга Трощина

Новый тренд

Новый тренд

Facebook: Smirnova Olga

Юмор от днепрян

Юмор от днепрян

Facebook: Olya Kurashova

Главное - не поддаваться панике

Главное - не поддаваться панике

Facebook: Владимир Селезнев

А стоит ли?

А стоит ли?

Facebook: Типичный Тополь-Шевченковский район

И пока родители думают о том, чем занять ребенка во время карантина, социальные сети заполнили свежие мемы на тему коронавируса, которые обрели огромную популярность. Самые известные из них – ниже.

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

Коронавирус: реакция днепрян в соцсетях и лучшие мемы

Социальные сети

В Министерстве здравоохранения акцентируют, что не стоит паниковать:

"Украина готова к тому, чтобы эффективно противостоять коронавирусу. В нашем распоряжении есть более 2 000 боксов и около 12 000 коек в инфекционных больницах, более 1 000 врачей-инфекционистов и 5 000 квалифицированных медицинских работников, которые знают, как оказать квалифицированную помощь в случае заболевания".
Как обезопасить себя и своих близких

Как обезопасить себя и своих близких

Министерство здравоохранения Украины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как Днепр готовится к коронавирусу.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости карантин болезнь мемы медицина
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