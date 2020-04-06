Жителям Днепра в период общенационального карантина ограничили множество возможностей. Теперь горожане сами предлагают услуги, которые могут предоставить как бесплатно, так и за отдельную стоимость.

Какие услуги предлагают на время карантина днепряне – читайте далее в нашем материале.

Какие услуги жители Днепра предлагают на время карантина

Няня

В период карантина в Днепре все образовательные учреждения и детские сады закрыли, поэтому детям приходится сидеть дома. У многих родителей нет возможности постоянно находиться рядом со своими малышами и на помощь приходит няня.

Так, днепряне активно предлагают услуги няни, средняя стоимость которых составляет 50-100 гривен/час.

В эту стоимость входят прогулки, чтение книг, развлекательные и развивающие игры и многое другое.

Няня в Днепре в период карантина

Няня в Днепре в период карантина

Няня в Днепре в период карантина

Няня в Днепре в период карантина

Личный водитель

На данный момент в Днепре проблемы с общественным транспортом. Так, воспользоваться им могут те горожане, которые являются работниками критически важной инфраструктуры, и только при наличии специального билета.

Поэтому единственный выход – личный транспорт. Некоторые жители Днепра предлагают услуги личного водителя. Чаще всего это профессионалы, которые за рулем много лет и имеют хороший опыт.

Некоторые перевозки пассажиров осуществляются по предварительной записи. После каждого пассажира салон автомобиля обрабатывается антибактериальным раствором.

Отметим, что водители перевозят пассажиров в защитной медицинской маске и перчатках.

"Просьба людей с признаками простудных заболеваний – не бронировать услугу, в посадке в авто и поездке Вам будет отказано", – отмечают водители.

Стоимость данной услуги составляет 30 гривен – подача машины и 10 гривен за километр.

Также есть возможность забронировать автомобиль на день, неделю или месяц. В таком режиме тариф работы обсуждается индивидуально.

Личный водитель в Днепре

Личный водитель в Днепре

Кроме этого, жителям Днепра могут предоставить такую услугу как аренда автомобиля.

Так, в связи с карантином одна из компаний предоставляет клиентам скидку на аренду автомобиля 40%.

Все автомобили экономичные, с электропакетом и кондиционером. Машины обслужены и в хорошем состоянии.

Средняя стоимость аренды со скидкой составляет:

1-3 дня – 720 гривен/день;

4-7 дней – 600 гривен/день;

8-30 дней – 540 гривен/день;

30 и больше – 510 гривен/день.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал подробности о том, что нужно для аренды автомобиля в Днепре.

Аренда автомобиля

Репетиторство

Чтобы не забывать старые знания и получать новые, жителям Днепра предлагают услуги репетиторства. Все это происходит в режиме онлайн. Кто-то берет за это деньги, а кто-то дает возможность обучаться бесплатно.

Все репетиторы с соответствующим образованием и хорошим опытом работы. Также к каждому они имеют индивидуальный подход и создают дружелюбную атмосферу на уроках.

Во время урока репетитор детально объясняет темы, задает и проверяет домашнее задание и отвечает на все интересующие вопросы.

Средняя стоимость одного занятия с репетитором составляет 100-150 гривен/час.

Некоторые репетиторы на время карантина предлагают подобную услугу провести бесплатно. Но уже после его окончания стоимость занятий будет стандартная.

Репетиторство в Днепре

Репетиторство в Днепре

Репетиторство в Днепре

Помощь с домашними заданиями

Также жители Днепра предлагают на время карантина услугу – выполнение домашних заданий.

Для этого Вы можете отправить домашнее задание в любой мессенджер, затем профессионал его выполняет и отправляет Вам уже готовую работу. После этого Вы проводите оплату на банковскую карту.

Стоимость услуги обсуждается индивидуально и зависит от количества и времени выполнения задания.

Помощь с домашними заданиями в Днепре

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в связи с продлением карантина жителям Днепра придется скромно отметить предстоящий праздник Пасхи 19 апреля. Стало известно, как в этом году днепряне смогут отметить Пасху и во сколько обойдется приготовление кулича.

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