Жителям Днепра в период общенационального карантина ограничили множество возможностей. Теперь горожане сами предлагают услуги, которые могут предоставить как бесплатно, так и за отдельную стоимость.
Какие услуги предлагают на время карантина днепряне – читайте далее в нашем материале.
Какие услуги жители Днепра предлагают на время карантина
Няня
В период карантина в Днепре все образовательные учреждения и детские сады закрыли, поэтому детям приходится сидеть дома. У многих родителей нет возможности постоянно находиться рядом со своими малышами и на помощь приходит няня.
Так, днепряне активно предлагают услуги няни, средняя стоимость которых составляет 50-100 гривен/час.
В эту стоимость входят прогулки, чтение книг, развлекательные и развивающие игры и многое другое.
Няня в Днепре в период карантина
Няня в Днепре в период карантина
Няня в Днепре в период карантина
Няня в Днепре в период карантина
Личный водитель
На данный момент в Днепре проблемы с общественным транспортом. Так, воспользоваться им могут те горожане, которые являются работниками критически важной инфраструктуры, и только при наличии специального билета.
Поэтому единственный выход – личный транспорт. Некоторые жители Днепра предлагают услуги личного водителя. Чаще всего это профессионалы, которые за рулем много лет и имеют хороший опыт.
Некоторые перевозки пассажиров осуществляются по предварительной записи. После каждого пассажира салон автомобиля обрабатывается антибактериальным раствором.
Отметим, что водители перевозят пассажиров в защитной медицинской маске и перчатках.
"Просьба людей с признаками простудных заболеваний – не бронировать услугу, в посадке в авто и поездке Вам будет отказано", – отмечают водители.
Стоимость данной услуги составляет 30 гривен – подача машины и 10 гривен за километр.
Также есть возможность забронировать автомобиль на день, неделю или месяц. В таком режиме тариф работы обсуждается индивидуально.
Личный водитель в Днепре
Личный водитель в Днепре
Кроме этого, жителям Днепра могут предоставить такую услугу как аренда автомобиля.
Так, в связи с карантином одна из компаний предоставляет клиентам скидку на аренду автомобиля 40%.
Все автомобили экономичные, с электропакетом и кондиционером. Машины обслужены и в хорошем состоянии.
Средняя стоимость аренды со скидкой составляет:
1-3 дня – 720 гривен/день;
4-7 дней – 600 гривен/день;
8-30 дней – 540 гривен/день;
30 и больше – 510 гривен/день.
Также ранее OBOZREVATEL сообщал подробности о том, что нужно для аренды автомобиля в Днепре.
Аренда автомобиля
Репетиторство
Чтобы не забывать старые знания и получать новые, жителям Днепра предлагают услуги репетиторства. Все это происходит в режиме онлайн. Кто-то берет за это деньги, а кто-то дает возможность обучаться бесплатно.
Все репетиторы с соответствующим образованием и хорошим опытом работы. Также к каждому они имеют индивидуальный подход и создают дружелюбную атмосферу на уроках.
Во время урока репетитор детально объясняет темы, задает и проверяет домашнее задание и отвечает на все интересующие вопросы.
Средняя стоимость одного занятия с репетитором составляет 100-150 гривен/час.
Некоторые репетиторы на время карантина предлагают подобную услугу провести бесплатно. Но уже после его окончания стоимость занятий будет стандартная.
Репетиторство в Днепре
Репетиторство в Днепре
Репетиторство в Днепре
Помощь с домашними заданиями
Также жители Днепра предлагают на время карантина услугу – выполнение домашних заданий.
Для этого Вы можете отправить домашнее задание в любой мессенджер, затем профессионал его выполняет и отправляет Вам уже готовую работу. После этого Вы проводите оплату на банковскую карту.
Стоимость услуги обсуждается индивидуально и зависит от количества и времени выполнения задания.
Помощь с домашними заданиями в Днепре
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в связи с продлением карантина жителям Днепра придется скромно отметить предстоящий праздник Пасхи 19 апреля. Стало известно, как в этом году днепряне смогут отметить Пасху и во сколько обойдется приготовление кулича.
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