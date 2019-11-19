Где бесплатно получить лекарства в Днепре: появилась онлайн-карта аптек

В Украине появился онлайн-инструмент для поиска аптек, работающих по программе "Доступные лекарства". Жителям Днепра теперь будет проще отыскать ближайшую аптеку и получить препараты.
О том, как пользоваться инструментом - расскажет OBOZREVATEL.
Онлайн-карта аптек в Днепре
focus.ua
Украинские аналитики разработали приложение, которое показывает в удобном формате сколько аптек работают по программе "Доступные лекарства" в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, где работает ваш семейный врач, педиатр и терапевт.
Синие круги - медицинские учреждения, красные точки - ближайшие аптеки, работающие по программе
http://texty.org.ua
Программа "Доступные лекарства" действует в Украине с апреля 2017 года и активно используется жителями Днепра. Согласно ей пациент, который заключил декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством. Стоимость лекарств оплачивается Национальной службой здоровья за счет налогоплательщиков. По состоянию на 1 ноября 2019 года в программу "Доступные лекарства" присоединились уже более 7700 аптек. Это примерно треть от их общего количества в Украине. Из них - 167 аптек работают в Днепре и Днепропетровской области. Список всех аптек можно посмотреть по ссылке - он обновляется и увеличивается.
Онлайн-инструмент полезен пациентам, поскольку позволяет найти ближайшую к больнице аптеку и получить лекарственные средства по программе "Доступные лекарства", а также - местной власти и бизнесу, так как на визуализации четко видно "белые пятна" в аптечной инфраструктуре.
Кроме того, инструмент показывает, сколько пациентов с декларациями обслуживает то или иное медицинское заведение и сколько в радиусе 7 километров от него аптек, работающих по программе "Доступные лекарства".
Как пользоваться онлайн-инструментом
Разработчики позаботились о доступности и простоте. Для того, чтобы отыскать ближайшую аптеку, достаточно сделать несколько шагов:
- Перейдите по ссылке инструмента по поиску аптек, которые работают по программе "Доступные лекарства";
- В окнах поиска над таблицей введите название населенного пункта или региона, который вас интересует. Также доступны и другие фильтры для поиска - названия аптек, а также улицы, на которых они расположены. Таблица автоматически обновляется и подскажет вам наиболее подходящие варианты.
http://texty.org.ua
- Если вам необходима более подробная информация об аптеках, учреждения первичной медицинской помощи и амбулаториях, вы можете перейти к интерактивной карте под таблицей.
Нажав на синий круг - всплывет окошко с информацией о больнице
http://texty.org.ua
По каждой аптеке указывается название, адрес, принадлежность к аптечной сети и сумма средств, компенсированных государством этой сети по программе "Доступные лекарства".
Достаточно "кликнуть" по красной точке и ознакомиться со всей информацией
http://texty.org.ua
По каждому медучреждению указывается название, адрес и количество пациентов, которые подписали там декларации с врачами.
http://texty.org.ua
http://texty.org.ua
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Филатов обсудил со Скалецкой реформирование медицины в Днепре.
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