Как в Днепре усыновить ребенка: об условиях, сроках и запретах

Усыновление ребенка – огромный и ответственный шаг, на который решаются не многие. Процедура усыновления в Днепре достаточно проста, но занимает много времени.

О том, как в Днепре усыновить ребенка – расскажет OBOZREVATEL.

Как усыновить ребенка в Днепре freepik.com

Для того, чтобы усыновить ребенка – кандидаты должны соответствовать всем требованиям: от состояния здоровья до наличия собственной жилплощади. Усыновителем может быть только дееспособное лицо в возрасте не моложе 21 года и старше ребенка не менее чем на 15 лет, за исключением, когда усыновитель – родственник ребенка. Также усыновителям не обязательно состоять в браке: если пара – граждане Украины, то имеют полное право на усыновление.

Кто не может усыновить ребенка

Усыновителями не могут быть лица, которые:

• ограниченные в дееспособности или признаны недееспособными;

• те, кто лишены родительских прав, если эти права не были восстановлены;

• были усыновителями (опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями) другого ребенка, но усыновление было отменено или признано недействительным (была прекращена опека, попечительство или деятельность приемной семьи или детского дома семейного типа) по их вине;

• состоят на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере;

• злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами;

• не имеют постоянного места жительства и постоянного заработка (дохода);

• страдают болезнями, перечень которых утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины;

• являются иностранцами, которые не состоят в браке (кроме случаев, когда иностранец является родственником ребенка);

• были осуждены за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные статьями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Уголовного кодекса Украины или имеют непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение других преступлений;

• не могут быть усыновителями лица одного пола, а также другие лица, интересы которых противоречат интересам ребенка.

Перед усыновление стоит подготовиться freepik.com

Куда обращаться и как подать документы на усыновление ребенка в Днепре

Жители Днепра, желающие усыновить ребенка, должны обратиться с письменным заявлением в службу по делам детей по месту жительства:

– Служба по делам детей (ДнепрОГА) – ул. Староказацкая, 34;

– Управление-служба по делам детей исполнительного комитета Днепровского горсовета – проспект Дмитрия Яворницкого, 75;

– Новокодакский район – проспект Сергея Нигояна, 52;

– Чечеловский район – ул. Театральная 5А;

– Центральный район – проспект Поля, 14;

– Соборный район – пл. Т. Шевченко, 7;

– Самарский район – ул. 20-летия Победы, 51.

Заявление может быть написано только в присутствии работника службы по делам детей и заверенное ним. В случае, если один из супругов не может лично появиться в службу по делам детей для написания заявления, его заявление, заверенное нотариально, может подать жена (муж).

Заявление составляется в произвольной форме. Министерство социальной политики Украины рекомендует написание по такому образцу:

Удобная форма заявления Министерство социальной политики

Какие документы нужны

– Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

– Справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенная органами ДФС. В случае, если усыновителями является семейная пара, справку о заработной плате за последние шесть месяцев или копию декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенную органами ДФС, может подавать один из супругов, который имеет постоянный доход;

– Копия свидетельства о браке, заключенного в органах записи актов гражданского состояния, если заявители находятся в браке;

– Заключение о состоянии здоровья каждого заявителя по следующей форме:

Обязательный медицинский осмотр у специалистов Министерство социальной политики

– Засвидетельствованное нотариально письменное согласие другого супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления ребенка одним из супругов);

– Справка о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя, выданная органами внутренних дел по месту жительства заявителя;

– Копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением;

– В случае усыновления ребенка одним из супругов – заключение о состоянии здоровья и справка о наличии или отсутствии судимости подаются каждым из супругов. Срок действия документов составляет один год со дня выдачи.

Дети заслуживают любовь freepik.com

Далее Служба по делам детей в течение 10 рабочих дней после получения от граждан Украины заявления проверяет документы на соответствие требованиям законодательства, составляет акт обследования их жилищно-бытовых условий, рассматривает вопрос о возможности заявителей быть усыновителями и готовит соответствующее заключение. В случае принятия положительного решения ставит заявителей на учет в качестве кандидатов в усыновители.

Заявители не принимаются на учет кандидатов в усыновители, если:

• представленные документы не соответствуют требованиям: в них есть исправления или дописки, не заверенные в установленном порядке;

• заявители (один из них) не могут быть усыновителями в соответствии со статьей 212 Семейного кодекса Украины;

• разница в возрасте между ребенком, которого желают усыновить, и заявителями составляет менее 15 лет;

• сумма совокупного дохода на каждого члена семьи меньше, чем установленный законодательством прожиточный минимум;

• жилое помещение заявителей находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии;

• в жилом помещении заявителей невозможно устроить место для занятий и отдельное спальное место для ребенка;

После ознакомления с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, кандидатам в усыновители, которые изъявили намерение познакомиться с ребенком, выдается направление в службу по делам детей по месту жительства (нахождения) ребенка для организации знакомства с ней. Срок действия направления составляет 10 рабочих дней с даты выдачи. В случае необходимости срок действия направления может быть продлен органом, который его выдал, но не более чем на 10 рабочих дней. Направление выдается лично кандидатам в усыновители.

Будущие родители должны быть готовы к временным трудностям freepik.com

Как происходит знакомство с ребенком

Знакомство с ребенком происходит в присутствии работников заведения и службы по делам детей по месту жительства ребенка, о чем составляется акт. После установления контакта с ребенком кандидаты в усыновители обращаются в службу по делам детей по месту жительства ребенка с заявлением о желании усыновить его. Оно составляется в произвольной форме. Минсоцполитики рекомендует подавать заявление по такому образцу:

Последний шаг Министерство социальной политики

Усыновление ребенка: истории днепрян

"Трудности адаптации – важный период при усыновлении ребенка. Нас у родителей тогда было уже трое, и когда мне было 10 лет, мама уговорила папу усыновить мальчика. Саша был уже подростком, он пришел в нашу семью в 13 лет. Конечно же, ребенку, которого по неизвестным нам причинам родители оставили в детдоме – уделялось много внимания. Мы с ним подружились, сблизились. Было сложно понять и принять, что в семье появился еще один ребенок, временами проскальзывала детская ревность. Но когда в доме царит понимание и любовь – этот период проходит менее травматично", – рассказала жительница Днепра Катерина, которая выросла с приемным братом.

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Оформление всех обязательных документов – один из этапов, который требует особой внимательности:

"Службы идут на встречу, когда видят достойных будущих родителей. Это нормально, ведь любой здравый человек постарается как можно скорее помочь ребенку обрести дом и семью. У нас с мужем есть свой юрист, который помогал в оформлении и подготовке документов, и я советую всем воспользоваться услугами специалиста, если позволяют финансы. Это упростит процесс и поможет избежать ошибок, с которыми сталкиваются будущие родители", – рассказала днепрянка Кристина.

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Но некоторые дети требуют к себе особого внимания и терпения:

"Мать девочки Нелли лишили родительских прав, когда ребенку было 7 лет. Нелли каждый день наблюдала за тем, как в доме употребляются наркотики и алкоголь. Кроме того, в квартире часто находились компании "однодумцев" матери. Девочка пришла в мой дом асоциальной и нервной. Она не поворачивалась спиной к людям, всех боялась, не хотела выходить на контакт. Что такое ежедневные гигиенические процедуры, вкусный завтрак и сказки перед сном в чистой постели – ребенок просто не знал. Забота творит чудеса, хоть и не сразу. Понадобилось очень много времени, чтобы дочь начала доверять. Это не один день и не месяц – показать, что можно любить и жить в надежной семье", – поделилась жительница Днепра Валентина.

К некоторым детям нужен особенный подход freepik.com

Еще один важный аспект – моральная готовность и зрелость потенциальных опекунов и родителей:

"Чтобы усыновить ребенка – нужно быть взрослым, ответственным и терпеливым человеком. Ребенок – огромная ответственность и нужно иметь много любви в сердце, чтобы мудро выстоять перед трудностями, которые придут вместе с новым членом семьи. Но та любовь, которая исходит от ребенка позже – несравнима ни с чем. Ее нужно заслужить", – добавила Валентина.

Новая семья для ребенка - тяжелый шаг freepik.com

По данным службы по делам детей Днепропетровской ОГА, за 2019 год 135 детей, которые воспитывались в детских домах, были переданы новым приемным семьям. Большинство детей, лишенных родительской опеки в нашем регионе, нашли семьи в пределах страны.

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