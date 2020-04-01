Как школьники и студенты Днепра учатся в период карантина

Школьникам и студентам Днепра из-за общенационального карантина также пришлось остаться дома. Но знания получать нужно, и поэтому было принято решение о введении дистанционного обучения.

Как в Днепре школьники и студенты учатся на дистанционном обучении – читайте далее в нашем материале.

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Что такое дистанционное обучение

Дистанционное обучение оформляется на постоянной основе, а во время карантина – временно.

Данное обучение доступно для среднего, высшего и профессионального образования, а также для тех, кто имеет возможность выполнять дистанционно необходимые задачи с помощью образовательных технологий.

Дистанционное обучение проходит в нескольких формах:

Чат-занятие – все участники имеют одновременный доступ к чату, и педагоги и учащиеся. Во многих дистанционных учебных заведений существуют, так называемые, чат-школы и чат-кабинеты.

Веб-занятие – уроки, лабораторные работы, семинары, конференции и другие формы дистанционных учебных занятий проводятся с помощью интернета.

Телеконференция – проводится с использованием рассылок по электронной почте.

Телеприсутствие – один из экспериментальных способов дистанционного обучения на базе формирования атмосферы присутствия.

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"Всеукраинская школа онлайн"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал список телеканалов, на которых будут транслировать уроки для учеников с 5 по 11 класс.

Так, данный проект "Всеукраинская школа онлайн" должен стартовать 6 апреля.

40 педагогов из Киева будут дистанционно обучать учеников с 5 по 11 класс по 11 предметам с 10:00.

Уроки будут транслироваться по следующим телеканалам:

5 класс – ПлюсПлюс и 112 Украина;

6 класс – ZOOM и NewsOne;

7 класс – ZIK;

8 класс – Индиго и Униан;

9 класс – Рада и UA:Культура;

10 класс – UA:Первый;

11 класс – М1.

Отметим, что уроки можно будет посмотреть на страницах Министерства образования Украины в Facebook и Youtube.

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Уроки онлайн в Днепре

В Днепре местные телеканалы также проводят онлайн-уроки. Так, с 27 марта школьники Днепра 5, 6, 7 и 8 классов могут учиться онлайн, посетив официальную YouTube-страницу 34 канала. Учиться онлайн школьники могут с понедельника по пятницу с 9 утра.

Также уроки онлайн транслируют 11 канал и ДніпроTV.

Расписание уроков онлайн 34 канал

Расписание уроков онлайн ДніпроTV

Как учатся школьники и студенты Днепра

Кристина заканчивает 4 курс в одном из вузов Днепра, и введение карантина для нее и ее одногруппников – очень не вовремя.

"Если бы не карантин, то учебу мы должны были закончить 25 апреля, а потом дается месяц на подготовку к дипломированию.

Но теперь в нашем университете все поменяли. Сейчас у нас якобы подготовка и написание диплома, а после карантина мы в обычном режиме должны зарабатывать баллы.

Очень сложно в дистанционном режиме общаться с научным руководителем. Так как часто бывают такие вопросы, которые нужно обсудить лично при встрече.

Насчет обучения... На данный момент у нашего курса его нет. Но как мне известно, у других курсов дистанционное обучение начинается уже с 6 апреля.

Конечно, нам сказали установить приложение "Teams", в котором будут проходит занятия онлайн. Но на данный момент там ничего нет. Несколько запланированных пар, но без домашнего занятия. Вообще не представляю, как мы будем набирать баллы и закрывать эту сессию", – рассказала Кристина.

Дистанционное обучение в Днепре

Второкурсница Анастасия также на дистанционном обучении, и в ее академии занятия идут по расписанию.

"На дистанционку мы перешли недели две назад. Сначала преподаватели присылали домашние задания на почту, а сейчас попросили установить приложение "Zoom", в котором проходят занятия онлайн.

Пары онлайн проходят по нашему привычному расписанию. Ежедневно мы занимаемся где-то с 9:30 до 14:00. Также онлайн мы отвечаем на вопросы, решаем тесты и зарабатываем баллы.

Иногда бывают проблемы со связью, но преподаватели понимают и идут на уступки. Пропущенное занятие можно отработать также онлайн", – рассказала Анастасия.

Дистанционное обучение в Днепре

Наталья – мама 10-летнего Максима, у которого в школе также ввели дистанционное обучение:

"Каких-либо занятий по Skype или в других мессенджерах у нас нет. Учительница ежедневно вечером звонит и дает домашние задания.

Сын это все выполняет и уже после карантина сдаст лично учителям. Никаких лекционных занятий и онлайн-конференций в школе нет", – рассказала Наталья.

Сын Юлии учится в школе английского языка, где также ввели дистанционное обучение:

"Наша школа английского языка перешла на дистанционное обучение. Уроки теперь выглядят вот так.

У детей понятие, как будут проходить уроки онлайн заняло максимум пять минут. Все включились в работу практически мгновенно.

Я не пойму, в чем проблема школьным учителям организовать тоже самое?", – отметила жительница Днепра Юлия.

Дистанционное обучение в Днепре Facebook Юлии Левобережной

Добавим, что городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в школах налажено дистанционное обучение.

Для учеников разработали обширную программу онлайн занятий. Ряд региональных каналов и интернет-платформы транслируют уроки для школьников для 3, 4, а также 9, 10 и 11 классов.

Кроме этого, в ближайшее время запустится аналогичный проект для детей с 5 по 8 класс. Это – бесплатная услуга, воспользоваться которой можно не только в Днепре, но и в других украинских городах. Также все конспекты учителя рассылают через мессенджеры и Facebook группы.

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