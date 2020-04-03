Как днепряне живут за границей во время эпидемии коронавируса. Австралия

Многие жители Днепра не успели вернуться в Украину во время эпидемии коронавируса, другие – остались на заработках или же давно проживают в других странах.

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OBOZREVATEL подготовил для вас серию материалов, в которых днепряне, которые остались за границей во время карантина, эксклюзивно расскажут о ситуациях в своих странах.

Коронавирус в Австралии: как проходит карантин для днепрян

По последним данным, в Австралии подтверждено 5133 случаев заболевания. 19 человек – скончались.

В Австралии зафиксировали резкий спрос на алкоголь, из-за чего 31 марта власти ввели ограничение на продажу данного товара. Так, теперь каждому покупателю можно приобрести не более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день. Ограничения обусловлены тем, что в стране стали стремительно расти продажи алкогольных напитков после закрытия пабов и баров.

Дняпрянка Ангелина Качан вместе со своей семьей живет в Аделаиде, штат Южная Австралия. В штате на сегодня зафиксировано 385 случаев заражения коронавирусом.

Днепрянка рассказала, как протекает жизнь в Австралии во время карантина Ангелина Качан

Девушка акцентирует: из-за вируса австралийцы переживают стресс, как и большинство людей в мире:

"В супермаркетах пустые полки там, где должна быть туалетная бумага, мыло, антибактериальные и дезинфицирующие средства. Макароны и рис выдают не больше 2 пачек в руки. Если туалетную бумагу посчастливилось найти, то тоже больше пачки в одни руки не дают. Я считаю, что это правильно – не нужно искусственно нагнетать продуктовую панику. В русских и польских магазинах активно покупают гречку. Мука, равиоли, консервы – тоже есть далеко не везде".

Австралийцы раскупают туалетную бумагу в супермаркетах Ангелина Качан

С полок также быстро пропадают крупы и консервы Ангелина Качан

Как рассказала Ангелина, обычно супермаркеты в Аделаиде открываются с 8-9 часов утра, но в последнее время некоторые стали начинать работу на час раньше. Этот внеурочный час магазины работают исключительно для пенсионеров, людей с инвалидностью и других льготников. Внутрь пускают по соответствующему документу. Правила с ограничениями по покупке 1-2 пачек товаров в руки на них тоже распространяются, но зато они имеют доступ к полкам супермаркетов первыми. Цены на продукты и непродовольственные товары в штате не поменялись.

В супермаркетах Австралии ограничение по количеству покупок Ангелина Качан

По словам Ангелины, австралийцы очень любят спорт и поддерживают свою физическую форму даже во время карантина:

"На данный момент многие работают из дома, и в связи с этим есть достаточно любопытные моменты. Моя подруга хотела купить гантели для занятий спортом, чтобы поддерживать форму дома. И что вы думаете? Приехав в популярный универмаг, она не нашла ничего из спортивных товаров на полках. Пустота. Все разобрали. Австралийцы очень неравнодушны к физическому воспитанию, поэтому начав работать из дома люди позаботились о своем теле. Моя другая подруга, как, собственно, и я, увлекается бегом и тоже стала замечать больше людей на дорожках. Пока еще можно выходить на улицу в спортивных целях и это радует, хотя уличные тренажерные залы уже закрыты".

Пустые коридоры в торговом центре: люди не хотят болеть Ангелина Качан

Днепрянка акцентирует: большинство людей все же сознательно относятся к сложившейся ситуации и сидят дома, соблюдают правила гигиены и социальную дистанцию. Но, увы, не все. В соседних штатах полиция отслеживает и штрафует на приличные суммы тех, кто игнорирует правила:

"Что касается штрафов, в Новом Южном Уэльсе, где столица Сидней, штрафы до 11 000 $ или 6 месяцев в тюрьме за то, что вышел не улицу без уважительной причины (не за продуктами или медицинскими услугами)".

Улицы Аделаиды опустели с приходом вируса Ангелина Качан

На улицах практически нет людей Ангелина Качан

На сегодня в Южной Австралии штрафы на месте в размере 1000 $ применяются только к тем, кто собирается в группы более 10 человек. Социальное дистанцирование работает так: на собраниях менее 10 человек в помещении должны соблюдаться правила одного человека на четыре квадратных метра. Все люди, въезжающие в Южную Австралию, обязаны пройти 14-дневный карантин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как днепряне живут за границей во время карантина в Германии, Франции, Польше и Японии.

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