Ирина Кучер, руководитель проекта DKids: "В DKids главный — ребенок"

При создании центра DKids собралась команда мам-единомышленниц. Частью наполнения и аттракционами занимались мы с директором центра Инессой Коваленко, концепт ресторана разрабатывала лучший ресторатор нашего города Елена Белая.

Ирина Кучер

Украинские мальчики и девочки подвижны и любознательны. Им нужно выплеснуть энергию и зарядиться новой. Лучше всего получать новые навыки и знания, играя. Именно поэтому в нашем центре тщательно и с любовью подобрано все, чтобы они учились в процессе игры, развивались физически, умственно и открывали в себе таланты. Часто жалуются, что современные дети слишком сильно увлекаются гаджетами. Именно поэтому мы делаем основной упор на то, чтобы дать здоровую альтернативу: подвижные игры, мастер-классы, обучающие квесты, "Город профессий". У нас есть аттракционы, которые не просто развлекают, но и помогают привить интерес к географии, физике, инженерному делу. Мы приобрели несколько новинок, аналогов которым нет ни в городе, ни в области. А в таком сочетании в одном центре — пожалуй, и нигде в Украине.

Лучшую рекомендацию для ресторана в Каменском, чем имя Елены Белой, придумать сложно. Ее опыт, методичность, энтузиазм сложно описать. При разработке меню в первую очередь она говорила о том, что главный у нас — ребенок, а родители уже "при нем". А значит, маленький гость должен съесть то, что он любит, но при этом чтоб это были полезные продукты. Ребенок любит картофель фри — значит, масло должно меняться несколько раз в день, даже не "по нормам", а в три раза чаще. Овощи — только после замера на нитраты, продукты — только свежайшие. Есть много деток-аллергиков, кому-то нужно соблюдать диету — все это мы постарались учесть.

DКids

Мне искренне жаль, что ничего подобного не было в моем детстве. Некоторыми игрушками мы с удовольствием готовы играть сами. Меня не оторвать от интерактивной песочницы — она просто завораживает. И я видела, как взрослые, солидные люди с азартом развлекаются на "Бумбалуне". Как бегают по интерактивному полу, катаются на тюбах, толкаются в зорбах... Представляете, сколько новых слов мы выучили за это время? А вам это еще только предстоит!

Сейчас наступило время культа детства. И пусть говорят, что мы балуем детей. Любви много не бывает! Пусть они будут просто счастливыми!

Напомним, что открытие нового детского центра DКids состоится 29 ноября по адресу: пр. Свободы, 37 (новый ТРЦ Dmart).

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