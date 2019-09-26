Гниль, плесень и полная антисанитария: что скрывают супермаркеты Днепра

В поисках свежих и качественных продуктов днепряне нередко встречают на полках в супермаркетах гнилые овощи и фрукты, просроченные йогурты и протухшее мясо.

Что делать, если Вы купили товар с "сюрпризом" внутри? Куда и кому жаловаться на некачественные продукты? Все ответы Вы найдете в нашем материале.

OBOZREVATEL побывал в нескольких популярных супермаркетах Днепра и, как выяснилось, не везде все так идеально, как кажется на первый взгляд.

Супермаркеты Днепра

"АТБ-Маркет"

Этот супермаркет один из самых популярных в городе. Сейчас магазин проходит стадию полного ребрендинга и супермаркеты старого формата меняют на новый "черный". Но это всего лишь визуальный вид, а вот какие тайны хранятся внутри магазина - расскажет OBOZREVATEL.

В одном из "АТБ" мы увидели не очень приятную картину: помидоры, от которых шел запах гнили, лежат прямо на прилавке, а рядом в корзине уже нормальные и свежие овощи. Работники супермаркета не комментируют ситуацию и сомнительные помидоры продолжают продавать. Кто будет покупать такие овощи - неизвестно. Но, видимо, списывать их и убирать с прилавка никто не собирается.

В других супермаркетах этой же сети мы обнаружили еще более страшную находку - давно протухшее мясо, у которого истекли сроки годности. Куриное филе лежало на прилавке в холодильнике вместе с другим мясом. Упаковка разорвана, курятина почему-то теплая и мутного цвета. Так и остается загадкой, кого пытались обмануть продавцы магазина.

Продукты в супермаркете

Затем мы посетили новый "черный" "АТБ-Маркет", где плачевная ситуация сразу же изменилась в лучшую сторону. Здесь мы не обнаружили антисанитарии, продукты свежие и в нормальном состоянии. Единственный минус - это несколько гнилых бананов, которые по нашей просьбе работник "АТБ" быстро убрал в мусорный ящик.

OBOZREVATEL обратился за комментарием в пресс-службу "АТБ-Маркет". Нам рассказали, что в компании внедрена жесткая система контроля качества и безопасности продукции.

"При выявлении сотрудниками магазинов на полках неликвидного или просроченного товара, данный товар снимается с реализации. В соответствии с утвержденными нормами и регламентами компании, вся неликвидная и просроченная продукция утилизируется в обязательном порядке", – отметили в пресс-службе.

В компании добавили, если покупатель приобрел просроченный товар или нашел его в магазине, "АТБ-Маркет" гарантировано вернет за него деньги в трехкратном размере стоимости товара.

"Также любой покупатель может обратиться с жалобой на горячую линию компании или оставить запись в книге жалоб и предложений. Все обращения рассматриваются в обязательном порядке. В случае, если на товар поступило более 2-х нареканий – компания информирует о существующей проблеме производителя и самостоятельно проводит лабораторные испытания в независимых аккредитованных лабораториях", – рассказали в пресс-службе.

"VARUS"

Супермаркет отличается от других тем, что здесь продают готовую пищу, делают пиццу, а также можно заказать банкетное меню. Но не все так идеально, как казалось бы. В супермаркете можно найти огромные скидки на определенный товар, но подвох в том, что такие "приятности" только на испорченные продукты. Например, в отделе овощей и фруктов есть корзинка с табличкой "уценка", где скидки от -25 до -50 %. Но продукты здесь лежат несвежие. На фото ниже можно увидеть, что скидка действует только на гнилой перец, который остался один в пустой корзине.

Продукты в супермаркете

Кроме этого, в "VARUS" есть множество других некачественных продуктов. Например, хурма, которая начинает покрываться плесенью. Или гнилые баклажаны, которые опасно употреблять.

Также скидки действуют и на молочные продукты, у которых до конца срока годности остался один день или вообще истек. В основном такие скидки на собственные торговые марки сети "VARUS".

Продукты в супермаркете

В Днепре одном из магазинов "VARUS" очевидцы запечатлели бегающих тараканов среди товаров. Так, в супермаркете можно обнаружить не только плохие продукты, но и полную антисанитарию.

Тараканы в супермаркете Instagram "Ху@вый Днепр"

OBOZREVATEL обратился за комментарием в пресс-службу сети "VARUS". Нам рассказали, что испорченных продуктов в магазине быть не должно и с этой проблемой обязательно разберутся. Заявку на нашу жалобу приняли и ответ нужно ожидать в течении семи дней. OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией и ожидает ответ от пресс-службы супермаркета.

"Сильпо"

Как и многие крупные магазины, "Сильпо" изготавливает собственную выпечку, имеет свои торговые марки и остается одним из популярных в сети супермаркетов. OBOZREVATEL провел ревизию в нескольких магазинах и обнаружил, что товары здесь качественные с нормальными сроками годности. Но овощи и фрукты желают оставлять лучшего. На фото ниже видно подавленные дыни, твердую хурму и полугнилые персики.

Отметим, что на первый взгляд все выглядит совершенно свежим, но если подойти ближе и взять в руки, то можно сразу понять - продукты опасны для употребления. Например, лимоны в ящиках кажутся сочными и вкусными, но если взять их ближе, то их состояние ужасное - подавленные, полумягкие, которые начинают покрываться плесенью.

Продукты в супермаркете

OBOZREVATEL связался с пресс-службой сети "Сильпо". Наше обращение приняли в обработку и пообещали в скором времени дать ответ. OBOZREVATEL ожидает реакцию пресс-службы на данный инцидент.

Реальные истории

В Днепре количество пострадавших из-за некачественных товаров в супермаркетах каждый день увеличивается. Плесень, гниль, тухлятина - с этим сталкиваются многие горожане.

Так, в одном из магазинов девушка приобрела красную фасоль, и обнаружила в банке колорадского жука.

Продукты в супермаркете Facebook

Местный житель Владимир купил испорченный сыр, который наполовину покрылся плесенью, хотя сроки годности в порядке.

Продукты в супермаркете Facebook

Днепрянка купила хлеб, а внутри обнаружила жевательную резинку.

Продукты в супермаркете Facebook

Яйца в супермаркетах не всегда свежие, поэтому можно попасть на уловку и вместо свежих продуктов купить тухлые.

Продукты в супермаркете

Куда и кому жаловаться

Как рассказал OBOZREVATEL Олег Потоцкий, заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, если Вы приобрели испорченный продукт, то имеете полное право его вернуть:

"Потребитель может обратиться в магазин и вернуть товар, но при этом обязательно должен быть чек на покупку. Если работники препятствуют и отказываются принимать данный продукт, то можно обратиться в магазин с письменным запросом, чтобы администрация дала ответ. Если это не происходит и у покупателя есть все документы, которые подтверждают взаимоотношения с торговым объектом, то дальше можно обратиться в Госпродпотребслужбу", – прокомментировал Потоцкий.

Если Вы обнаружили полную антисанитарию в магазине (тараканы, грязные полы, прилавки и т.д.), то Вам следует сделать следующее:

"Принцип общения тот же самый. Вы можете так само обратиться в магазин, если там не реагируют на Ваши жалобы, то следует звонить или писать в Госпродпотребслужбу", – добавил Олег Васильевич.

График личного приема граждан руководством Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области:

График

Кроме этого, Вы можете обратиться с электронным обращением в Госпродпотребслужбу по ссылке: dp.consumer.gov.ua/elektronne-zvernennya. Или же позвонить на горячую линию: (068)-658-80-99.

Конечно, в супермаркетах Днепра есть множество хороших продуктов с нормальными сроками годности. Но при этом не стоит забывать, что прежде, чем купить, внимательно посмотрите дату изготовления и на внешний вид продукта. Ведь можно легко попасть на уловку недобросовестных производителей.

София Ковнир

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