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29 января • обновлено в 17:24
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Яна Коваль

Эксперимент: как горсовет Днепра реагирует на жалобы

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Каждый житель Днепра может решить проблему в своем доме или дворе, стоит только обратиться на горячую линию или с онлайн-заявлением.

О том, как работает система – на собственном примере узнал OBOZREVATEL.

Как решить проблему, обратившись в горсовет Днепра

Как решить проблему, обратившись в горсовет Днепра

Ранее мы рассказывали о том, что в Днепре круглосуточно работает контакт-центр, в который можно сообщить о любых аварийных ситуациях или оценить работу коммунальных служб.

На ж/м Тополь-2 уже более года "радует глаз" самодельная мусорная свалка в виде большой ямы. Ее уборкой никто не занимается, а местные жители усугубляют ситуацию, выбрасывая в яму ненужные вещи.

Обнаружить на небольшой свалке можно самые неожиданные вещи: старый деревянный шкаф, стулья, ненужную одежду, пакеты с мусором, новогодние деревья, унитаз. Проще говоря, многие сносят в яму хлам, вместо того, чтобы выбрасывать в мусорные баки.

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Чем руководствуются некоторые жители жилмассива – неизвестно. Но факт остается фактом: яма с каждым днем все больше наполнялась и росла в размерах.

Что было "до"

Что было "до"

Около ямы с мусором находится детский сад, напротив – детская площадка. За более чем год ситуация не изменилась, поэтому OBOZREVATEL оставил заявку на сайте контакт-центра Днепра.

Статус обращения

Статус обращения

Контакт-центр Днепра

Напомним, что система подачи заявок достаточно простая: регистрация, подробная информация о проблеме, подтверждение приема заявки и ожидание результата.

Простые шаги при подаче заявки

Простые шаги при подаче заявки

Контакт-центр Днепра

Наша заявка была подана 27 января в 12:05. В то самое время она была принята в обработку.

О временных рамках

О временных рамках

Контакт-центр Днепра

29 января (в 9:10) исполнитель (КП "Жилсервис-2") позвонил на мобильный телефон клиенту (жительнице Днепра, которая подала заявку) и уточнил местонахождение мусорной свалки. Спустя несколько часов, в 11:01, обращение было закрыто, на мобильный телефон пришло уведомление о том, где можно посмотреть отчет о результате работы.

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Процесс уборки

Процесс уборки

ж\м Тополь-2

ж\м Тополь-2

Итог работы

Итог работы

Уведомление о подробностях

Уведомление о подробностях

На сайте также можно найти подробную информацию о том, кто выступил исполнителем в данном вопросе, когда запрос был передан\принят и как изменилась ситуация после обращения.

Итоги проведенной работы

Итоги проведенной работы

Контакт-центр Днепра

Ход исполнения обращения

Ход исполнения обращения

Контакт-центр Днепра

Было/Стало

Было/Стало

Контакт-центр Днепра

Если вы столкнулись с подобной ситуацией – обращайтесь на горячую линию, которая работает круглосуточно, или заполняйте форму заявки на сайте. Ваш вопрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки.

Горячая линия контакт-центра

Горячая линия контакт-центра

Контакт-центр Днепра

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что предпринимателей Днепра ждут серьезные изменения: подробности.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
Утилизация мусора жилье, аварийный дом коммунальные услуги
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