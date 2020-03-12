Чем в Днепре занять ребенка на карантине

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, с 12 марта все учебные заведения Днепра закрыты на карантин.

Безопасность – превыше всего. Несмотря на это, многие родители остались в замешательстве. Подробнее о том, чем занять ребенка во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.

Карантин в Днепре: чем занять ребенка depositphotos

Карантин касается всех учебных заведений в стране: детских садов, школ, училищ, колледжей и университетов. Он продлится с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Три недели дома – настоящее испытание для родителей. У каждой детской возрастной категории свои потребности, что особенно сложно, когда в доме более одного ребенка. Кроме того, что с детьми нужно быть дома практически круглосуточно, важно позаботиться об их досуге и развитии в домашних условиях.

Лайфхаками и полезными советами с OBOZREVATEL поделилась воспитатель детского сада с 6-летним опытом в Днепре и мама троих детей Елена Воронцова.

Дети 3-х и 4-х лет: моторика, веселье, творчество

Если ваш ребенок в возрастной категории младшей дошкольной группы – важно создать для него условия творчества и развития. Ребенку в таком возрасте интересно все. Он изучает мир через прикосновения, вкус и вызываемые эмоции.

"В таком возрасте играть и развиваться с детьми нужно вместе. Маленькие дети ловят цепную реакцию, повторяя все ваши действия. Если это лепка из пластилина – создаем фигурки вместе, даем им имена, придумываем истории. Малышам важно и нужно чувствовать вашу заинтересованность и вовлеченность в процесс", – поделилась детский воспитатель Елена.

Что будет интересно ребенку 3-х и 4-х лет:

– Собирание крупных пазлов;

– Рисование (для настроения можно взять большой ватман, развести много гуаши в воде и разрешить рисовать руками и ногами, оставляя следы на ватмане);

– Игры для развития моторики (самое банальное – смешать несколько видов круп и вместе с ребенком разделять их);

– Сказки и фантазии (расскажите сказку, предложите придумать развитие событий ребенку самостоятельно).

Главное с детьми младшего возраста – общая вовлеченность. Все нужно делать вместе, тогда процесс будет более продуктивным и глубоким, а время пролетит незаметно.

Развитие в игровой форме для младшей дошкольной группы darchik

Дети 5-7 лет: заинтересовать и много фантазировать

С дошкольниками сложнее, ведь они уже точно знают, чего хотят, а что их абсолютно не интересует. Все, что вы хотите воплотить в реальность с ребенком данной возрастной категории, должно подаваться в виде предложения: "А давай поиграем в игру?", "Как на счет новой сказки для тебя?". Приказательный тон стоит забыть, будьте не только родителем, но и другом для дошкольника.

Что будет интересно ребенку 5-7 лет:

– Игры в театр (создаем костюмы, воображаем себя животными или сказочными героями, учимся перевоплощаться и фантазировать);

– Игры в слова, буквы, цифры (такие игры должны войти в привычку, ведь совсем скоро ребенок отправится в школу);

– Собирание мелких пазлов 5+ (дети в таком возрасте бывают достаточно усидчивы, если заинтересованы в процессе целиком и полностью).

– Чтение сказок для ребенка или же совместное чтение, если позволяют навыки.

"Очень важно привить детям дошкольного возраста любовь к обучению. Каждый родитель сам понимает, к чему у его чада больше тяги и предрасположенности. Поэтому работаем с детьми так: развиваем все навыки и знания, которые ему необходимы, уделяя много внимания увлечениям. Кому-то интереснее играть с цифрами, другим детям – разделять слова на слоги. Делаем акцент на то, что интересно", – добавляет Елена Воронцова.

Игры с перевоплощением на досуге depositphotos

Школьники: выполнение задач и поощрение

Дети школьного возраста любят выполнять задачи и получать что-то взамен. Это более сложная возрастная группа, но, с другой стороны, с такими детьми проще договориться. В таком возрасте важно не только развивать ребенка, но и много говорить с ним: вопросы безопасности в квартире и на улице, что можно и что нельзя, как действовать в той или иной ситуации. Все должно проговариваться, а знания – закрепляться.

Что будет интересно школьнику:

– Я тебе, а ты – мне: в таком возрасте важно правильно ставить задачи и контролировать их выполнение. К примеру, вы сказали ребенку прочитать рассказ, за что разрешите поиграть на компьютере. Это стоит проконтролировать тогда, когда задача будет уже выполнена. Обсудите с ребенком, что он понял из прочитанного, попросите пересказать и поделиться его личными выводами. Анализ всех действий развивает в ребенке собственное критическое мышление.

"В любом из возрастов есть важный аспект – не нарушать режим. Если ваш ребенок во время карантина будет поздно ложиться и поздно вставать, тяжело будет всем. Когда придет время идти в садик или школу, настрадается и ребенок, и родители. Ложимся спать и просыпаемся вовремя", – подытожила Елена Воронцова.

– В школьном возрасте ребенок самостоятельно решает, как он хочет провести свободное время. Но только после того, как будут выполнены все поставленные задачи. Во время карантина школьникам задают задания на дом, поэтому работаем по схеме: вначале выполнил обязательства, потом распоряжаешься своим свободным временем: игры, мультики, планшет, компьютер – всему свое время.

Со школьником нужно много говорить depositphotos

Совместный просмотр мультфильмов: ТОП интересных и обучающих

Важно помнить, что смотреть больше одного мультфильма в день не стоит, а с детками дошкольного возраста –достаточно 30-40 минут. Обратите внимание на старые "Диснеевские" короткие мультфильмы. Варианты мультфильмов, рекомендованные к просмотру вместе с детьми:

– Как приручить дракона;

– Легенды ночных стражей;

– Унесенная призраками;

– Гадкий я;

– Корпорация монстров;

– Трио из Бельвилля;

– Головоломка;

– Ходячий замок;

– Бесподобный мистер Фокс;

– В поисках Немо.

Добрые и поучительные мультики не навредят ребенку intofilm

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