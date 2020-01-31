Частная или государственная школа: преимущества и сколько нужно заплатить в Днепре

Любые родители хотят дать своему ребенку все самое лучшее. Это касается и образования. Выбор государственной или частной школы зависит от предпочтений и бюджета семьи.

OBOZREVATEL подробно расскажет о преимуществах частной и государственной школы, и сколько за это придется заплатить.

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Государственная школа в Днепре

Обычные украинские школы финансирует государство. Поэтому обучение бесплатное. Никакая государственная школа не имеет право требовать деньги за обучение ребенка.

Также в государственных учебных учреждениях количество учеников в классе составляет 25-30 человек. Для кого-то это плюс, так как у детей есть возможность общаться со сверстниками, а кто-то считает, что такое большое количество учащихся не позволяет учителю иметь индивидуальный подход к каждому ребенку.

Недостатками государственной школы является то, что обычно учителя не имеют индивидуального подхода к каждому ученику. Причина этого – недостаточно времени из-за большой нагрузки.

Также в обычных школах нет возможности, чтобы ребенок посещал любимые секции (танцы, пение, рисование, спорт и т.д.) в здании учебного учреждения. Такое присутствует только в частных школах.

Для поступления в государственную школу необходимо иметь при себе следующие документы:

Соответствующее заявление на имя директора школы;

Копия паспорта родителей;

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Оригинал медицинской справки;

Документ, подтверждающий место жительства.

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Частная школа в Днепре

Частные школы Днепра имеют множество преимуществ. Благодаря хорошему оснащению кабинетов, профессионализму учителей и маленьким классам с индивидуальным подходом к каждому ребенку родители выбирают частные учреждения.

Кроме этого, в каждой частной школе города своя особая атмосфера. Детей с помощью развлекательных и творческих подходов привлекают к учебе. Также учеников воспитывают быть лидерами в обществе и учат уметь общаться с людьми.

В таких школах количество учеников в классе не превышает 15 человек. Поэтому учитель имеет к каждому ребенку индивидуальный подход.

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Отметим, что в частных школах детям предоставляют хорошее питание из качественных продуктов. Также такие школы обустроены мягкой и красивой мебелью, зонами отдыха, чтобы в перерыве между учебой дети могли немного передохнуть и набраться сил.

Одним из главных преимуществ частной школы является то, что в таких учреждениях учатся способные дети, которые имеют хорошую мотивацию на учебу и развитие в жизни. Чаще всего количество свободных мест в частных школах ограничено, и поэтому попасть туда не так уж и просто. Для этого среди поступающих учеников проводят тестирование на логику, смышленость и общие знания ребенка.

Кроме этого, учителя также организовывают досуговую деятельность для учеников: посещение театров, музеев, спортивных секций и т.д.

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Для поступления в частную школу необходимо предоставить следующие документы:

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Копия паспорта родителей;

Справка о регистрации ребенка;

Медицинская справка ребенка;

По желанию родителей – медицинская карта ребенка.

Отметим, что если Ваш ребенок выбыл из другого учебного учреждения, то также следует предоставить личное дело ученика с записью о выбытии.

Единственным минусом частной школы является стоимость обучения.

Одна из популярных частных школ Днепра предлагает обучение экстернатом:

1-4 класс – 8090-8900 гривен в месяц;

5-8 класс – 10950-12050 гривен в месяц;

9-11 класс – 12700-13950 гривен в месяц.

Отметим, что за обучение в частной школе нужно внести предоплату сразу за год.

Стоимость обучения в частных школах Днепра

Так, средняя стоимость обучения в частных школах Днепра – от 100 тысяч до 200 тысяч гривен за год. Но будьте готовы к тому, что Вам придется внести первый взнос за годовое обучение.

В Днепре частные школы качественно отвечают за каждого ученика, и гарантируют полную безопасность его жизни. Также в школах предоставляют индивидуальных подход к одаренным детям, культурное и эстетическое развитие, 3-4-х разовое питание и углубленное изучение нужных предметов.

Отдать ребенка в государственную или частную школу - выбор каждого. Главное, чтобы ребенку было комфортно и он получил максимально качественные знания.

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