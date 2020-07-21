Старые автобусы и без страховки: нелегальные перевозки в Днепре опасны для пассажиров

В Днепре активно борются с нелегальными перевозками. Мало кто знает, но, воспользовавшись их услугами, можно подвергнуть себя опасности. Как отмечают специалисты, по городу ситуация с незаконными перевозчиками – критическая.

Как в Днепре обстоят дела с нелегальными перевозками и чем они опасны для пассажиров – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Нелегальные перевозки уничтожают легальные маршруты

По словам главы профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого, в городе ужасная ситуация с нелегальными перевозками. На некоторых направлениях они практически полностью убили легальные маршруты:

"К примеру, на направлении Днепр-Запорожье у легального перевозчика ООО ВКФ Игрек с автовокзала осталось 5-7 рейсов в день, когда у нелегального – 27-29 отправлений", – рассказал специалист корреспонденту OBOZREVATEL.

Похожая ситуация и с другими направлениями. Чаще всего нелегальных перевозчиков можно встретить возле бывшего памятника Петровскому:

"На Харьков многие отправления с автовокзала едут пустые или отменяются, в то время как 12 микроавтобусов ездят каждые полчаса от площади возле бывшего памятника Петровскому", – отметил Тонконогий.

Ситуация с нелегальными перевозками в Днепре – ужасная

Ситуация с нелегальными перевозками в Днепре – ужасная

Подпольные автостанции

Как стало известно корреспонденту OBOZREVATEL, утром 20 июля в Днепре обнаружили нелегальную автостанцию "под прикрытием". Так, под видом пивного магазина из этой станции едут маршрутки до Запорожья и на морские курорты.

Нелегальная автостанция под видом пивного магазина

Нелегальная автостанция "под прикрытием"

О замеченном нарушении уже сообщили в "Укртрансбезпеку", а также правоохранительным органам. Сейчас ведут следствие, собирают больше материалов для того, чтобы прекратить работу этой нелегальной автостанции.

После замечания о нарушении плакаты нелегального перевозчика убрали

После замечания о нарушении плакаты нелегального перевозчика убрали

Нелегальные перевозчики в Днепре работают каждый день

Также в Днепре есть множество других предприятий, которые пускают нелегальные автобусы. Их можно обнаружить в разных частях города.

В Днепре нелегальных перевозчиков можно увидеть в разных частях города

В Днепре нелегальных перевозчиков можно увидеть в разных частях города

Лишение лицензии и штраф в размере 17 тысяч гривен

Для борьбы с нелегальными перевозками в Днепре создана специальная комиссия, куда входят контролирующие ведомства в сфере транспорта и профсоюзы.

Эксперты ездят и фиксируют нарушения, штрафуют предприятия и водителей. Затем передают материалы в "Укртрансбезпеку", перевозчиков лишают лицензий и накладывают штрафы в размере 17 тысяч гривен.

Борьба с нелегальными перевозками в Днепре. Facebook Михаила Тонконогого

Операция "Перевозчик"

Как рассказала OBOZREVATEL пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко, Управление Патрульной полиции и "Укртрансбезпека" регулярно проверяют перевозчиков Днепра и области, в том числе и нелегальных.

Также по всей Украине с 15 июня проводят операцию "Перевозчик", где патрульные проверяют соблюдение правил дорожного движения предприятиями.

За этот период по состоянию на 21 июля патрульные Днепра проверили 1200 автотранспортных средств. Было обнаружено 470 случаев нарушения перевозчиками:

"В городе такие отработки происходят еженедельно. Кроме того, зафиксировано 71 случай, когда были нарушения правил карантинного режима по поводу перевозки пассажиров", – прокомментировала Людмила Копыленко.

На данный момент вышеуказанные нарушения зафиксированы и Патрульная полиция Днепра передала информацию в "Укртрансбезпеку". Теперь решается вопрос о привлечении к ответственности.

По словам пресс-секретаря Патрульной полиции, что грозит подобным нелегальным предприятиям – пока сказать сложно. Для этого необходимо собрать множество информации и материалов. К тому же, все зависит от того, какие именно нарушения были зафиксированы.

Нелегальные перевозчики в Днепре работают каждый день

Нелегальные перевозки несут опасность для жизни пассажиров

В подобных нелегальных предприятиях полностью отсутствует контроль действий перевозчика. Поэтому прошел ли автобус осмотр, здоров ли водитель, который Вас везет – неизвестно.

Кроме того, у пассажиров нет никакой страховки, так как даже если полис оформлен, то нелегальным перевозчикам страховая фирма ничего не выплатит.

Также по словам специалистов, в большинстве случаев на маршруты выпускают "Спринтера", которые давно "отжили свое", их перекрасили и выставили на линию.

В Днепре борются с нелегальными перевозками. Фото "Днепр Час"

Почему жители Днепра пользуются услугами нелегальных перевозчиков

Некоторые местные жители предпочитают выбирать нелегальных перевозчиков, так как, по их словам, у них есть множество преимуществ:

"В некоторые города Украины добраться сложно. Особенно сейчас, когда из-за карантинного режима многие автобусы, поезда и электрички отменили и когда восстановят – неизвестно.

Например, добраться с Павлограда Днепропетровской области до Харькова на данный момент невозможно. Поэтому я покупаю в онлайн-режиме билет у нелегальных компаний, доезжаю до Днепра и уже отсюда на "Спринтере" попадаю в нужный город.

Конечно, часто вижу новости, когда в ДТП попадают именно нелегальные перевозчики. Страшновато, но для меня это единственный выход из ситуации", – рассказала OBOZREVATEL девушка Алена.

Кто-то пользуется услугами подобных перевозчиков не впервые, так как добраться до нужного места бывает нелегко:

"В прошлом году я решила поехать на море в пгт. Лазурное. В этом году планирую поехать отдохнуть туда же. Но есть только два варианта, чтобы добраться в этот поселок – на машине или нелегальными перевозками.

Поэтому мне проще заказать билет онлайн и доехать в нужное место. Многие мои друзья пользуются услугами таких перевозчиков. Понимаю, что подвергаю себя опасности, но другого выбора нет", – прокомментировала днепрянка Виктория.

По словам пассажиров, рейсов и билетов на них на железнодорожном и автовокзале Днепра не всегда хватает:

"Сейчас такой сезон, что купить билет на море или в другой любой город на железнодорожном или автовокзале Днепра – практически невозможно. Билеты бронируют и раскупают заранее.

У нелегальных автоперевозчиков в несколько раз больше автобусов, поэтому мест хватает", – сообщил днепрянин Андрей.

Важно отметить! Сообщить о незаконных перевозках или оставить на них жалобу жители Днепра могут в "Укртрансбезпеку" по следующим телефонам: (056) 726-40-15, (056) 726-40-16.

Ситуация с нелегальными перевозками в Днепре – ужасная. Фото "34 канал"

Также OBOZREVATEL обратился в пресс-службу "Укртрансбезпеки" для получения более подробной информации. Мы ожидаем ответ и будем следить за ситуацией.

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