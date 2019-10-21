Растаможка "евробляхи" в Днепре: сколько придется заплатить за услуги

На дорогах Днепра все чаще можно встретить популярные "евробляхи". Люди пригоняют автомобили из соседних стран и думают, что такая покупка обойдется дешевле, чем новая машина в Украине.

OBOZREVATEL расскажет, сколько в Днепре нужно потратить денег на растаможку машины и как это сделать.

Растаможка "евробляхи" в Днепре

Что нужно для растаможки "евробляхи"

Чтобы ездить на машине, купленной в другой стране, ее следует растаможить. Для этого нужно стать законным владельцем автомобиля и иметь при себе:

техпаспорт;

документы, подтверждающие право собственности на машину;

службу для таможенных платежей, в которой по специальной формуле вычисляется акциз.

Формула для вычисления акциза Государственная фискальная служба Украины

Пример расчета растаможки "евробляхи" Государственная фискальная служба Украины

Как пригнать и растаможить автомобиль

Если у Вас отсутствуют необходимые документы на машину (техпаспорт, договор купли-продажи и т.д.), то Вам следует поехать в страну, где был куплен автомобиль, и снять его с учета.

После этого нужно обратиться в таможенную службу в Днепропетровской области и подать вышеуказанные документы и таможенную декларацию.

Затем за растаможку "евробляхи" необходимо заплатить немалую сумму. Согласно Закону Украины №2611 и таможенному кодексу, нужно внести сумму за акциз, который рассчитывают по специальной формуле, и оплатить 10% государственной пошлины.

Кроме этого, после растаможки Вам придется вложить еще несколько тысяч гривень, чтобы машина официально стала Вашей.

Так, у Вас должен быть при себе целый список документов:

Сертификат соответствия конструкции автотранспорта;

Документы, подтверждающие растаможивание машины и оплату;

Документ, подтверждающий приобретение данного автомобиля в другой стране: счет, договор купли-продажи;

Паспорт, ИНН, автомобиль для осмотра эксперта в сервисном центре.

После этого следует оплатить налог в Пенсионный фонд за растаможку транспортного средства – 3-5% в зависимости от стоимости.

Отметим, что помочь растаможить транспортное средство может таможенный брокер. Это специалист, который поможет сделать процедуру быстро и с минимальными материальными затратами.

Растаможка автомобиля Укринформ

Стоимость растаможки "евробляхи" в Днепре

Днепрянин Владимир решил пригнать автомобиль из Прибалтики и обратился за помощью к таможенному брокеру. Но как оказалось, весь процесс обошелся ему дороже, чем он рассчитывал:

"Я приобрел автомобиль Volkswagen за 5 тысяч евро, и его нужно было пригнать из Прибалтики и растаможить. В интернете я нашел брокера, чтобы всем этим процессом занимался он. Как я понял позже, то в нашей стране все делается не по закону и деньги гребут сумасшедшие", – рассказал Владимир.

Как выяснилось, изначально мужчине говорили одну сумму за растаможку машины, но потом ему пришлось заплатить в два раза больше:

"Чтобы пригнали машину, нужно внести предоплату 1550 евро. Я заплатил эту сумму, но когда машину привезли, курс евро вырос, мне снова все пересчитали, и пришлось доплатить еще 700 евро. Затем сказали, что если не устраивает сумма, то можно обратиться в суд. Но как показывала практика, в таких случаях суд всегда на стороне государства", – отметил днепрянин.

Раньше услуги брокера могли обойтись в 2500-3000 гривень, но сейчас сумма увеличилась до 4 тысяч гривень.

Кроме этого, чтобы просто сфотографировать машину и отправить фото покупателю, нужно заплатить 3200 гривень. Сертификат соответствия конструкции автотранспорта обошелся днепрянину в 4700 гривень.

Общая стоимость растаможки транспорта в Днепре обошлась Владимиру в 70 тысяч гривень:

"Конечно, я рассчитывал на меньшую сумму, но с нашими бессовестными органами власти денег отдал в два раза больше. Вот так и наживаются на людях", – добавил житель Днепра.

Растаможка автомобиля Економічна правда

Штрафы за нерастаможку

Согласно Закону Украины №8488, за нерастаможку "евроблях" нарушителям грозят большие штрафы.

Так, за управление "евробляхой" придется заплатить 8500 гривень. Если полиция поймает повторно, то грозит штраф 17 тысяч гривень и лишение прав с конфискацией автомобиля.

Отметим, что за передачу транспортного средства третьему лицу необходимо заплатить штраф в размере 34 тысяч гривень.

Кроме этого, существуют штрафы за срыв сроков растаможки "евробляхи":

Один день – 170 гривень;

До десяти суток – 3400 гривень;

До 20 суток – 8500 гривень;

Один месяц – 85 тысяч гривень;

Больше месяца – 170 тысяч гривень с конфискацией транспортного средства.

Растаможка автомобиля Бердянск 24

Если Вы владеете "евробляхой" с зарубежными номерами и в течение пяти дней не выезжаете с Украины, то придется заплатить еще немалый штраф:

До трех суток – предупреждение или штраф 850 гривень;

До десяти суток – 5100 гривень;

20-30 дней – 85 тысяч гривень;

Больше месяца – 170 тысяч гривень с конфискацией транспортного средства.

София Ковнир

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