Знай героя в лицо: в Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 10 декабря заметили маршрутчика, который во время езды смотрел фильм на смартфоне.

Нарушение было зафиксировано на маршруте № 286. Об этом сообщает Первый городской (чтобы посмотреть фото, доксролльте до конца страницы).

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем Vgorode

Судя по фото, водитель, пренебрегая безопасностью пассажиров, одновременно управлял транспортным средством, принимал деньги за проезд и смотрел фильм. Свой гаджет мужчина разместил на панели приборов. Это сильно возмутило очевидца, поэтому он незамедлительно распространил увиденное в соцсетях.

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем Первый городской

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге женщина травмировалась из-за неисправности в скоростном трамвае. "Скорая", приехавшая на вызов, бросила пострадавшую из-за отказа раздеться на холоде.

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