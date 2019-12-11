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11 декабря • обновлено в 07:51
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Знай героя в лицо: в Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем. Фото

2.3т
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В Кривом Роге Днепропетровской области 10 декабря заметили маршрутчика, который во время езды смотрел фильм на смартфоне.

Нарушение было зафиксировано на маршруте № 286. Об этом сообщает Первый городской (чтобы посмотреть фото, доксролльте до конца страницы).

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем

Vgorode

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Судя по фото, водитель, пренебрегая безопасностью пассажиров, одновременно управлял транспортным средством, принимал деньги за проезд и смотрел фильм. Свой гаджет мужчина разместил на панели приборов. Это сильно возмутило очевидца, поэтому он незамедлительно распространил увиденное в соцсетях.

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем

Первый городской

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем

В Кривом Роге маршрутчик смотрел фильм прямо за рулем

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге женщина травмировалась из-за неисправности в скоростном трамвае. "Скорая", приехавшая на вызов, бросила пострадавшую из-за отказа раздеться на холоде.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
водитель автобуса водитель маршрутки маршрутка
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Хо Хол
Хо Хол
Так он наверно фильм Сенцова смотрел, наверно.
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