Зима не торопится: появился прогноз погоды на 17 января в Днепре

В пятницу, 17 января, в Днепре будет стоять облачная погода.
Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.
Появился прогноз погоды на 17 января в Днепре
Пикабу
Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +3 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -3 до 0. Влажность воздуха составит 81-89%.
День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:23, закат ожидается в 16:16.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в пятницу, 17 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества. Отключение связано с ремонтными работами и техническим обслуживанием.
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