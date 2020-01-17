Зима не торопится: появился прогноз погоды на 17 января в Днепре

В пятницу, 17 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

Появился прогноз погоды на 17 января в Днепре Пикабу

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +3 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -3 до 0. Влажность воздуха составит 81-89%.

День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:23, закат ожидается в 16:16.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в пятницу, 17 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества. Отключение связано с ремонтными работами и техническим обслуживанием.

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