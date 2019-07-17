Жители 4-х районов Днепра останутся без света: ищи свой адрес

В четверг, 18-го июля, ожидается отключение энергоснабжения клиентов Индустриального, Амур-Нижнеднепровского, Самарского и Шевченковского районов Днепра.
Отключение связано с необходимостью провести техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".
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Отключение света в Днепре
В частности, света не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Березинская, 41вг — 41, 43вг — 43аб, 45в — 45г;
ул. Генерала Захарченко, 14, 14в;
ул. Березинская, 43, 45.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Саранская, 144 — 154;
пер. Поэтический, 1 — 5, 2 — 22;
пер. Олевский, 1 — 35, 6 — 38;
пер. Бурятский, 5 — 21, 12 — 24;
ул. Cлавгородская, 19 — 41, 68а, б;
пер. Славгородский, 23 — 33, 28 — 34;
ул. Вишневая, 28 — 50, 57 — 83, 83а — 111.
Самарский район:
ул. Томская, 127 — 211, 126 — 156, 149а, 156а;
ул. Пушкарская, 1 — 19, 2 — 10.
Шевченковский район:
пр-т Яворницкого, 45, 45а, 45б, 47;
ул. Шевченко, 18а,18б, 22, 51, 16 — 18, 33 — 47.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство энергетики поручило "Укрэнерго" проанализировать возможность просмотра энергобаланса для снижения тарифов на электричество.
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