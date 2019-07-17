Жители 4-х районов Днепра останутся без света: ищи свой адрес

В четверг, 18-го июля, ожидается отключение энергоснабжения клиентов Индустриального, Амур-Нижнеднепровского, Самарского и Шевченковского районов Днепра.

Отключение связано с необходимостью провести техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".

Херсон онлайн Отключение света в Днепре

В частности, света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Березинская, 41вг — 41, 43вг — 43аб, 45в — 45г;

ул. Генерала Захарченко, 14, 14в;

ул. Березинская, 43, 45.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Саранская, 144 — 154;

пер. Поэтический, 1 — 5, 2 — 22;

пер. Олевский, 1 — 35, 6 — 38;

пер. Бурятский, 5 — 21, 12 — 24;

ул. Cлавгородская, 19 — 41, 68а, б;

пер. Славгородский, 23 — 33, 28 — 34;

ул. Вишневая, 28 — 50, 57 — 83, 83а — 111.

Самарский район:

ул. Томская, 127 — 211, 126 — 156, 149а, 156а;

ул. Пушкарская, 1 — 19, 2 — 10.

Шевченковский район:

пр-т Яворницкого, 45, 45а, 45б, 47;

ул. Шевченко, 18а,18б, 22, 51, 16 — 18, 33 — 47.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство энергетики поручило "Укрэнерго" проанализировать возможность просмотра энергобаланса для снижения тарифов на электричество.

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