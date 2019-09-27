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27 сентября • обновлено в 18:49
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"Вы участник АТО?" В Днепре под видом соцопроса собирали данные о ветеранах

3.2т Читать материал на украинском

Возле Областного госпиталя ветеранов войны в Днепре неизвестные собирают данные об участниках антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

Пользователь Facebook Ашер Йосеф Черкасский рассказал на своей странице о том, как к нему с расспросами подошла неизвестная женщина пенсионного возраста.

Неизвестная под выдом соцопроса собирала данные о ветеранах АТО/ООС (иллюстрация)

Неизвестная под выдом соцопроса собирала данные о ветеранах АТО/ООС (иллюстрация)

УНН

"Вы участник АТО? – обращается с вопросом пожилая женщина с блокнотом и планшетом в руках у входа в Областной госпиталь ветеранов войны. Получив утвердительный ответ, раскрывает блокнот, в котором виден длинный список ФИО с номерами телефонов, продолжает заготовленной своими кураторами фразой: – А Вы знаете свои льготы? Что бы Вы хотели получить от государства?" – пишет ветеран.

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Автор поста отметил, что не увидел в блокноте никаких заметок с ответами на вопросы, а только личные данные респондентов.

На вопрос о цели беседы женщина заявила, что проводит социологический опрос, однако не смогла ни сообщить название организации, сославшись на то, что забыла его, ни показать документы, которые якобы оставила дома.

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После предложения вызвать полицию женщина быстро спрятала блокнот с планшетом и ушла.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на границе между свободной территорией Украины и временно оккупированным Крымом российские спецслужбы начали проводить облавы на украинских граждан с целью их вербовки. Оккупанты незаконно задерживают людей, после чего угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

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Место
Украина Днепр
Теги
Ветераны войны на Донбассе война ООС
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hunt andres
hunt andres
Нормально. Собирают базу данных на карателей.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Наверное считают сколько столбов надо подготовить для хероев, от бывшего города героя Киева до польского Львова?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Данные нам пригодятся! Когда будем списки для Сиблагерей составлять!
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