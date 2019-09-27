"Вы участник АТО?" В Днепре под видом соцопроса собирали данные о ветеранах

Возле Областного госпиталя ветеранов войны в Днепре неизвестные собирают данные об участниках антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

Пользователь Facebook Ашер Йосеф Черкасский рассказал на своей странице о том, как к нему с расспросами подошла неизвестная женщина пенсионного возраста.

Неизвестная под выдом соцопроса собирала данные о ветеранах АТО/ООС (иллюстрация) УНН

"Вы участник АТО? – обращается с вопросом пожилая женщина с блокнотом и планшетом в руках у входа в Областной госпиталь ветеранов войны. Получив утвердительный ответ, раскрывает блокнот, в котором виден длинный список ФИО с номерами телефонов, продолжает заготовленной своими кураторами фразой: – А Вы знаете свои льготы? Что бы Вы хотели получить от государства?" – пишет ветеран.

Автор поста отметил, что не увидел в блокноте никаких заметок с ответами на вопросы, а только личные данные респондентов.

На вопрос о цели беседы женщина заявила, что проводит социологический опрос, однако не смогла ни сообщить название организации, сославшись на то, что забыла его, ни показать документы, которые якобы оставила дома.

После предложения вызвать полицию женщина быстро спрятала блокнот с планшетом и ушла.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на границе между свободной территорией Украины и временно оккупированным Крымом российские спецслужбы начали проводить облавы на украинских граждан с целью их вербовки. Оккупанты незаконно задерживают людей, после чего угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

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