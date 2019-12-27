Забирает последнее: в Днепре засекли наглую мошенницу

В Днепре 26 декабря местная жительница "развела" на крупную сумму семью пенсионеров.

Женщина воспользовалась беспомощностью стариков и стащила у них деньги буквально из-под носа. Об этом сообщила дочь потерпевших в Facebook-группе "Аферисты, кидалы, мошенники".

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Жертвами филигранной аферы стали 80-летние жители спального района на Левом берегу Днепра. Посреди бела дня в гости к старикам пожаловала женщина среднего возраста. Представившись работницей соцслужбы, она с легкостью попала в квартиру и, не вызывая никаких подозрений у доверчивых пенсионеров, получила доступ к деньгам.

"Начала рассказ о якобы грядущей денежной реформе, будто деньги необходимо срочно обменять на новые. Попросила вынести деньги для того, чтобы их запечатать в какой-то конверт. Отец мой слепой, видеть не может, а мама отвлеклась на кухню. А она поменяла конверты. В общем, когда она ушла, они обнаружили вместо денег резанную бумагу", - рассказала автор публикации.

По словам дочери, старики лишились последних сбережений, которые годами накапливали на черный день. Украденная сумма составила пять тысяч гривень.

Скриншот Facebook-группа "Аферисты, кидалы, мошенники"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на период зимних каникул несовершеннолетним ограничат нахождение в общественных местах в вечернее время. Комендантский час введен для детей до 16 лет.

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