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14 ноября • обновлено в 08:00
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Карина Бондаренко
Карина Бондаренко

Вода пробила асфальт: в Днепре затопило остановку на набережной

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В четверг, 14 ноября, на улице Набережной Заводской в Днепре произошла авария.

Вода пробила асфальт и затопила остановку общественного транспорта. Лужа растеклась на несколько полос, сообщает Информатор.

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В Днепре затопило остановку на набережной

В Днепре затопило остановку на набережной

Информатор

Маршрутки и троллейбусы вынуждены высаживать людей за остановкой. На 6:30 утра аварийная служба не устранила аварию.

Вода пробила асфальт: в Днепре затопило остановку на набережной

Информатор

Вода пробила асфальт: в Днепре затопило остановку на набережной

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что 5 ноября в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
авария
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