Вода пробила асфальт: в Днепре затопило остановку на набережной

В четверг, 14 ноября, на улице Набережной Заводской в Днепре произошла авария.

Вода пробила асфальт и затопила остановку общественного транспорта. Лужа растеклась на несколько полос, сообщает Информатор.

В Днепре затопило остановку на набережной Информатор

Маршрутки и троллейбусы вынуждены высаживать людей за остановкой. На 6:30 утра аварийная служба не устранила аварию.

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что 5 ноября в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.

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