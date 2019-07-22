В Днепре объявили штормовое предупреждение.

Город ожидает дождь с грозой и чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение Топор

22 июля будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью достигнет 13-18 градусов, днем ​​28-33 градусов, по городу ночью 15-17 градусов, днем ​​31-33 градусов.

23 июля ночь пройдет без существенных осадков, а днем ​​местами будет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура ночью достигнет 15-20 градусов, днем ​​25-30 градусов.

24 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет 12-17 градусов, днем ​​21-26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили о переменчивой погоде в Украине.

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