Вернутся морозы: синоптики дали прогноз погоды на 20 декабря в Днепре

В пятницу, 20 декабря, в Днепре пасмурная ночь и хмурое утро плавно перетекут в ясный день.

К вечеру небо снова окажется во власти облаков. Об этом сообщает Синоптик.

По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не ожидается. Однако температура воздуха опустится ниже отметки нуля. Столбик градусника будет колебаться от -1 до +5 градусов по Цельсию.

Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться значительно ниже, чем реальные показатели.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после длительного аномального тепла в Украине в пятницу, 20 декабря, ожидается небольшое и временное похолодание.

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