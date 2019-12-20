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20 декабря • обновлено в 07:24
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Карина Бондаренко

Вернутся морозы: синоптики дали прогноз погоды на 20 декабря в Днепре

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В пятницу, 20 декабря, в Днепре пасмурная ночь и хмурое утро плавно перетекут в ясный день.

К вечеру небо снова окажется во власти облаков. Об этом сообщает Синоптик.

По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не ожидается. Однако температура воздуха опустится ниже отметки нуля. Столбик градусника будет колебаться от -1 до +5 градусов по Цельсию.

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Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться значительно ниже, чем реальные показатели.

Вернутся морозы: синоптики дали прогноз погоды на 20 декабря в Днепре

Ранее OBOZREVATEL писал, что после длительного аномального тепла в Украине в пятницу, 20 декабря, ожидается небольшое и временное похолодание.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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