В центре Днепра закроют проезд для транспорта: как объехать

В Днепре с 13 по 15 сентября запланировано перекрытие движения в центральной части города.

Проезд для транспорта будет недоступен, сообщили в пресс-службе городского совета.

Так, с 13 сентября 15:00 до 15 сентября 4:00 проезд будет закрыт по улице Набережной Заводской (от д. № 72 до ул. Панаса Мирного).

Маршрутка в Днепре

14 сентября движение транспорта будет запрещено следующим улицам:

с 6:00 до 14:00 по ул. Дмитрия Яворницкого, от ул. Владимира Вернадского до ул. Андрея Фабра (в обоих направлениях).

с 6:00 до 14:00 по ул. Воскресенской, от ул. Дмитрия Яворницкого до ул. Сичеславской Набережной.

с 6:00 до 14:00 по ул. Сичеславской Набережной, от ул. Воскресенской до Мерефо-Херсонского моста.

с 14:00 до 22:00 по ул. Дмитрия Яворницкого, от ул. Короленко до ул. Михаила Грушевского (в обоих направлениях).

с 14:00 до 20:00 по ул. Воскресенской, от ул. Дмитрия Яворницкого до ул. Князя Владимира Великого.

с 14:00 до 23:00 по ул. Сичеславской Набережной, от Государственного цирка до Мерефо-Херсонского моста.

Кроме этого, с 13 сентября 20:00 до 16 сентября 12:00 на пл. Героев Майдана и с 6:00 до 20:00 14 сентября по ул. Воскресенской не будут работать площадки для парковки.

Также внесены изменения в схемы движения и режима работы общественного транспорта на некоторых маршрутах.

Для удобства жителей дополнительно будут расположены конечные остановки городских автобусных маршрутов № 60, 62, 107, 152 в районе цирка, а также на Сичеславской Набережной у Мерефо-Херсонского моста.

Изменения в схеме движения 14 сентября касаются автобусных маршрутов № 40, 54, 60, 62, 66, 77, 87А, 87Б, 92, 101А, 107,111, 113, 120,121, 122,124А, 125, 126, 146А, 146Б, 152, 152А и 157А.

С 13 сентября 15:00 до 14 сентября 23:00 автобусные маршруты № 40, 66, 77, 92, 111, 122, 121, 125 будут осуществлять объезд по ул. Академика Белелюбского (бывшая ул. Краснозаводская).

14 сентября, с 6:00 до 23:00, автобусы № 62, 107, 124А, 126 будут объезжать по ул. Шевченко, маршруты № 87А, 87Б, 101А, 146А, 146Б, 157А - по ул. Старокозацкой, автобусы № 60, 152, 152А - по ул. Святослава Храброго.

В тот же день с 22:00 для обеспечения подвоза пассажиров изменяется направление движения автобусных маршрутов № 45, № 76, № 126. Маршрут № 136 в направлении левого берега будет курсировать по ул. Харьковской - ул. Князя Владимира Великого - Центральный мост.

Кроме того, будет перенесено конечные остановки автобусных маршрутов:

14 сентября с 6:00 до 23:00 для маршрута № 113 с просп. Дмитрия Яворницкого - на ул. Короленко;

14 сентября с 6:00 до 1:00 15 сентября для маршрута № 120 с ул. Глинки - на ул. Набережная Победы (Мерефо-Херсонский мост)

14 сентября с 6:00 до 14:00 для маршрута № 121 с ул. Владимира Мономаха - на ул. Сичеславская Набережная (ул. Половецкая).

Схема движения

Схема движения

Схема движения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре произойдут серьезные изменения в движении электротранспорта.

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